Khai trừ Đảng nguyên Phó chủ tịch Cao Bằng Trịnh Trường Huy

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy ông Trịnh Trường Huy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng và bà Nguyễn Ngọc Thư, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Hai đảng viên này cũng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Ông Trịnh Trường Huy. Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân.

Theo Ban Bí thư, những vi phạm đó gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Ban Bí thư vì thế quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng hai cán bộ là ông Trịnh Trường Huy và bà Nguyễn Ngọc Thư.

Đồng thời, Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.