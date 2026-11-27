Ngày 27/11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk thông báo kết quả Kỳ họp thứ 13, diễn ra ngày 26/11, dưới sự chủ trì của ông Trần Trung Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Qua xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên, UBKT Tỉnh ủy xác định ông Nguyễn Văn Khuya, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Buôn Hồ, có vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quản lý và sử dụng tài chính, chấp hành quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Những vi phạm của ông Khuya gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan nơi công tác.

Đối với ông Phạm Ngọc Thanh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên trước đây), UBKT Tỉnh ủy xác định có vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

Căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định khai trừ ông Nguyễn Văn Khuya ra khỏi Đảng; thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Phạm Ngọc Thanh.

Cũng tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy xem xét kết quả giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy xã Krông Pắc và việc kê khai tài sản, thu nhập của các đảng viên thuộc Thường trực Đảng ủy xã.

Bên cạnh những ưu điểm, UBKT Tỉnh ủy chỉ ra một số hạn chế trong thực hiện quy chế làm việc và kê khai tài sản, thu nhập; yêu cầu tập thể, cá nhân liên quan kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch khắc phục và báo cáo kết quả về UBKT Tỉnh ủy.