Khai trừ Đảng 2 hiệu trưởng trường tiểu học ở Huế

Theo thông cáo báo chí của Ban Thường vụ Thành ủy Huế, ngày 11/11, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy Huế nhận thấy:

Ông Dương Quang Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Xuân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Phú Xuân, TP Huế) và Ngô Hoàng Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hóa Châu, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Quảng Thành (phường Hóa Châu, TP Huế) suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Ban Thường vụ Thành ủy Huế cho rằng, vi phạm của ông Dương Quang Nam và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng gây dư luận xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín, danh dự của bản thân 2 ông này.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 17/8/2026 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Ban Thường vụ Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Dương Quang Nam và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng.

Loạt hiệu trưởng trường tiểu học ở Huế xin từ chức Hiệu trưởng của một số trường tiểu học đóng tại phường Kim Long; Hương An và Thuận Hóa (TP Huế) vừa có đơn xin từ chức gồm: Trường Tiểu học Hương Hồ (phường Kim Long); trường Tiểu học Hương An (phường Hương An) và trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Thuận Hóa). Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Đảng uỷ phường Hương An (TP Huế) xác nhận, địa phương nhận được đơn xin từ chức theo nguyện vọng cá nhân là bà Phan Thị Thu S., Hiệu trưởng Trường tiểu học Hương An. Lãnh đạo Đảng ủy phường Kim Long (TP Huế) xác nhận, có nhận được đơn xin từ chức của bà Trần Thị G., Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Hồ (phường Kim Long). Trong khi đó, tại phường Thuận Hóa (TP Huế), ông Lê Thanh Sơn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt cũng có đơn xin từ chức theo nguyện vọng cá nhân. Ngày 5/11, Đảng uỷ phường Thuận Hóa có thông báo số 361-TB/ĐU ngày 5/11 về việc cho viên chức quản lý từ chức. Theo đó, thống nhất cho ông Lê Thanh Sơn được từ chức theo nguyện vọng.