Khai trừ Đảng 2 hiệu trưởng tiểu học ở Huế vì vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng

Ngày 11-11, Ban Thường vụ Thành ủy Huế thông tin về việc thi hành kỷ luật đối với 2 đảng viên có vi phạm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản - nơi ông Dương Quang Nam công tác. Ảnh: Cao Tiến/Dân trí

Theo đó, 2 người bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng là ông Dương Quang Nam - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Xuân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hóa Châu, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành.

Theo thông cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Huế, quyết định được đưa ra sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về việc thi hành kỷ luật đối với các đảng viên vi phạm.

Qua xem xét, cơ quan này nhận thấy ông Dương Quang Nam và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, cũng như trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Hai cá nhân còn vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Thành ủy Huế xác định những vi phạm này đã gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị công tác; gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời làm mất uy tín, danh dự của bản thân các cá nhân vi phạm.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, cùng Quy định số 212-QĐ/TW ngày 17-8-2026 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Dương Quang Nam và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng.