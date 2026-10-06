Khai thiếu gần 1 tỷ đồng tiền thuế, Thanh tra kiến nghị xử lý vi phạm Công ty Bio Nutrition

Theo Kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh Hưng Yên đối với Công ty Cổ phần Bio Nutrition (trụ sở tại Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên), bên cạnh những tồn tại về điều kiện sản xuất và kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi, đơn vị này đã phát hiện ra các vi phạm nghiêm trọng trong việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước trong thời kỳ 2023 - 2025.

Thanh tra phát hiện Công ty Bio Nutrition khai thiếu gần 1 tỷ đồng tiền thuế.

Cụ thể, qua kiểm tra, cơ quan thanh tra xác định công ty đã hạch toán các khoản phạt vi phạm hành chính vào chi phí hợp lý và chuyển số lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh không đúng quy định của pháp luật thuế. Việc hạch toán sai này làm giảm chi phí chịu thuế không hợp lệ, từ đó làm giảm số thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp so với báo cáo quyết toán thực tế do doanh nghiệp tự lập.

Tổng số tiền thuế TNDN tăng thêm mà Công ty Cổ phần Bio Nutrition phải nộp bổ sung vào Ngân sách Nhà nước là 973.760.157 đồng. Trong đó, năm 2023 chênh lệch tăng thêm 3.330.318 đồng và năm 2025 chênh lệch tăng thêm lên tới 970.429.839 đồng.

Trước những vi phạm trên, Chánh Thanh tra tỉnh Hưng Yên đã quyết định áp dụng biện pháp xử lý kinh tế: Thu hồi số tiền 973.760.157 đồng do tính tăng số tiền thuế TNDN phải nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc Nhà nước khu vực IV để xử lý nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh Hưng Yên kiến nghị Thuế tỉnh Hưng Yên căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành để xem xét, xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với Công ty Cổ phần Bio Nutrition theo đúng thẩm quyền.

Thanh tra tỉnh Hưng Yên kiến nghị Thuế tỉnh Hưng Yên xem xét, xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với Công ty Cổ phần Bio Nutrition.

Về phía doanh nghiệp, Thanh tra tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Bio Nutrition phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục các tồn tại; thực hiện nghiêm túc việc kê khai, quyết toán thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật Kế toán và nộp đầy đủ số tiền thuế TNDN phát hiện qua thanh tra vào ngân sách.