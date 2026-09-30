Khai thác và tổ chức thu phí nút giao Trì Bình-Dung Quất trên đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi từ 0 giờ ngày 1/10

Từ 0 giờ ngày 1/10/2026, nút giao Trì Bình-Dung Quất thuộc tuyến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi chính thức thông xe, đưa vào khai thác và tổ chức thu phí. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Nội dung văn bản nêu rõ, việc tổ chức giao thông tại nút giao Trì Bình-Dung Quất thực hiện theo phương án tổ chức giao thông đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hệ thống báo hiệu đường bộ tại hiện trường và các quy định hiện hành.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác vận hành đường cao tốc Miền Trung bố trí đầy đủ lực lượng trực, tuần tra, bảo đảm giao thông, cứu hộ cứu nạn và xử lý kịp thời các sự cố phát sinh.

Nhánh nút giao Trì Bình-Dung Quất kết nối với đường Trì Bình-cảng Dung Quất. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đối với tổ chức thu phí, kể từ thời điểm nêu trên, VEC tổ chức thu phí đối với các phương tiện sử dụng tuyến qua nút giao Trì Bình-Dung Quất theo mức giá, cự ly tính phí, nhóm phương tiện và phương thức thu phí được VEC ban hành, niêm yết theo quy định.

Đơn vị thu phí hoàn thành cấu hình hệ thống, cập nhật biểu giá và cự ly các điểm vào-ra có liên quan, kiểm tra dữ liệu và bố trí lực lượng trực, bảo đảm thu phí chính xác, liên tục, không ảnh hưởng đến an toàn và lưu thông phương tiện.

Hệ thống thu phí tự động tại nút giao Trì Bình-Dung Quất. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Nút giao Trì Bình-Dung Quất rộng khoảng 7ha, đường dẫn dài khoảng 1,1km do Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Sau nhiều năm thi công dở dang, đến tháng 5/2025, việc thi công nút giao Trì Bình-Dung Quất được tái khởi động trở lại, đến nay đã thi công hoàn thành và đưa vào khai thác.

Nút giao Trì Bình-Dung Quất thuộc dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, là đầu mối giao thông quan trọng kết nối với Khu kinh tế Dung Quất và cảng Dung Quất. Do vậy, việc đưa nút giao này vào khai thác không chỉ phát huy tối đa hiệu quả đầu tư dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi mà còn tạo động lực cho Khu kinh tế Dung Quất phát triển nhanh và bền vững.