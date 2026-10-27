Khai thác tốt dư địa tăng trưởng dệt may

Sản xuất hàng dệt may tại Tổng công ty cổ phần Dệt may Nam Định. (Ảnh: HOÀNG ANH)

Trong 9 tháng qua, tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt hơn 36 tỷ USD, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2025, phản ánh sự nỗ lực và thích ứng của doanh nghiệp trước những biến đổi bất định của thị trường. Nhằm duy trì vị thế của ngành xuất khẩu chủ lực và khai thác hiệu quả dư địa tăng trưởng, ngành dệt may cần đẩy mạnh quá trình đầu tư về trình độ công nghệ và năng lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) Cao Hữu Hiếu cho biết, trong 9 tháng qua, doanh thu hợp nhất của đơn vị hơn 15.500 tỷ đồng, bằng 72,3% kế hoạch năm, tăng 6,8% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.470 tỷ đồng, bằng 106,5% kế hoạch năm, tăng 40,7% so với cùng kỳ năm 2025. Đối với công ty mẹ Vinatex, doanh thu đạt 1.598 tỷ đồng, bằng 57,1% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 336,6 tỷ đồng, bằng 129,5% kế hoạch năm và tăng 218,7% so với cùng kỳ năm 2025. Ngành sợi tiếp tục là điểm sáng với doanh thu 6.661 tỷ đồng; lợi nhuận hơn 381,8 tỷ đồng. Kết quả tích cực diễn ra trên diện rộng khi 12/12 đơn vị sợi đều cải thiện hiệu quả, có lợi nhuận dương.

Ngành may tiếp tục giữ vị thế là lĩnh vực đóng góp lợi nhuận lớn nhất cho tập đoàn với doanh thu 5.853 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 679,2 tỷ đồng; biên lợi nhuận trước thuế đạt 11,6%, cao hơn kế hoạch năm là 10%. Tuy nhiên, biên lợi nhuận giữa các đơn vị không đồng đều; xu hướng chung cho thấy doanh thu vẫn tăng nhưng biên lợi nhuận giảm liên tục, phản ánh áp lực từ đơn giá, chi phí và hiệu quả quản trị sản xuất đối với những đơn hàng khó, nhỏ lẻ. Trong những tháng cuối năm, các đơn vị cần bám sát diễn biến thị trường cũng như linh hoạt triển khai các giải pháp nhằm tối ưu hóa hiệu quả, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa.

Cũng theo ông Cao Hữu Hiếu, muốn duy trì nhịp tăng trưởng dệt may thời gian tới, doanh nghiệp cần tập trung vào ba trọng tâm: mở rộng năng lực sản xuất tại các khâu dệt, nhuộm, nguyên phụ liệu nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng nội địa, nâng cao tính chủ động về nguồn cung; tiếp tục đầu tư chiều sâu thông qua đổi mới thiết bị, tự động hóa và ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao năng suất, phát triển sản phẩm mới, tiếp cận các phân khúc thị trường có giá trị cao; đẩy mạnh đầu tư vào các giải pháp quản trị số, kết nối dữ liệu, tối ưu vận hành.

Ngành dệt may đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những đòi hỏi ngày càng khắt khe hơn từ thị trường quốc tế. Các đối tác, nhà mua hàng không dừng lại ở các yêu cầu truyền thống như thời gian giao hàng nhanh, giá thành sản xuất cạnh tranh mà còn đặt ra các tiêu chuẩn rất cao về chất lượng, trách nhiệm xã hội và tính bền vững của sản phẩm.

Liên quan vấn đề này, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) Vũ Đức Giang cho rằng, doanh nghiệp dệt may cần đẩy mạnh quá trình đầu tư không chỉ về quy mô, trình độ công nghệ mà còn phải nâng cao năng lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Trong đó, hạ tầng nhà xưởng cần được chú trọng nâng cấp đạt các chuẩn đánh giá quốc tế, đồng thời ứng dụng công nghệ tự động hóa để tối ưu hóa chi phí sản xuất và gia tăng năng suất lao động. Cùng với đó, doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu; xây dựng các khu, cụm công nghiệp dệt may và chuyển dần hoạt động xuất khẩu từ cắt may thuê sang làm hàng FOB (mua nguyên liệu, sản xuất, bán thành phẩm), ODM (thiết kế, sản xuất, bán thành phẩm).

Dệt may là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm với 1,86 triệu lao động tại hơn 14.300 doanh nghiệp. Phó Cục trưởng Công nghiệp (Bộ Công thương) Phạm Văn Quân

Phó Cục trưởng Công nghiệp (Bộ Công thương) Phạm Văn Quân nhận định, dệt may là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm với 1,86 triệu lao động tại hơn 14.300 doanh nghiệp. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt gần 46,2 tỷ USD, tăng 6% so với năm 2024 (xuất siêu hơn 20,7 tỷ USD). Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm ba quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới, với tỷ lệ giá trị gia tăng của sản phẩm xuất khẩu đạt 52%.

Theo định hướng, ngành dệt may cần chuyển từ tăng trưởng dựa vào quy mô đơn hàng sang tăng trưởng dựa trên năng suất, công nghệ và giá trị gia tăng được tạo ra tại Việt Nam. “Bộ Công thương sẽ tiếp tục phối hợp các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp triển khai các hoạt động nâng cao năng lực nhà cung ứng, kết nối chuỗi, đổi mới công nghệ, đào tạo nhân lực và hỗ trợ tiếp cận thông tin thị trường. Các doanh nghiệp chủ động xây dựng bản đồ rủi ro nguồn cung, đa dạng hóa sản phẩm, thị trường, khách hàng; nâng tỷ lệ mua hàng trong nước khi đáp ứng yêu cầu chất lượng, giá và tiến độ; tăng hợp tác giữa doanh nghiệp dệt may với doanh nghiệp cơ khí, điện tử, công nghệ số để từng bước làm chủ thiết bị, linh kiện và công nghệ sản xuất”, ông Phạm Văn Quân nhấn mạnh.