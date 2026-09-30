Khai thác toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành từ 0h ngày 1-10, thu phí 2 ngàn đồng/km

Toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến đưa vào khai thác từ 0h ngày 1-10-2026. Ảnh: Phạm Tùng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58km, đi qua Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh. Dự án được đầu tư với quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn dừng khẩn cấp.

Theo phương án tổ chức giao thông được Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt ô tô con, ô tô khách, ô tô tải và các phương tiện cơ giới đủ điều kiện theo quy định được lưu thông trên tuyến. Các loại xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ, xe chở người hoặc chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế thấp hơn tốc độ tối thiểu của đường cao tốc không được lưu thông, trừ phương tiện phục vụ quản lý, bảo trì, cứu hộ, cứu nạn theo quy định.

Tốc độ khai thác trên tuyến chính chủ yếu tối đa 90km/h, tối thiểu 60km/h. Riêng đoạn Km16+600 - Km21+850 có tốc độ tối đa 80km/h. Tại đường nhánh, tốc độ tối đa 50km/h; một số vị trí nút giao, đường kết nối có tốc độ tối đa 40km/h. Người điều khiển phương tiện phải tuân thủ tốc độ được quy định trên hệ thống biển báo tại từng đoạn tuyến, nút giao và công trình cầu.

Cùng với việc thông xe toàn tuyến, VEC dự kiến tổ chức thu phí đồng bộ ngay khi cao tốc được đưa vào khai thác. Việc thu phí được áp dụng bằng hình thức thu phí kín, phương tiện được xác định mức phí theo đúng quãng đường thực tế sử dụng và thực hiện thu phí điện tử không dừng (ETC). Theo biểu giá dịch vụ sử dụng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đã được VEC ban hành, công bố và niêm yết từ ngày 10-8-2025, đơn giá cơ sở là 2 ngàn đồng/PCU/km. Mức tiền thực tế phụ thuộc vào nhóm phương tiện và hành trình.

Theo đó, với xe dưới 12 chỗ, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và xe buýt vận tải khách công cộng, mức phí cho các hành trình được công bố dao động từ 5.341 đồng đến 111.694 đồng. Riêng xe đi xuyên tuyến từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương ra đến quốc lộ 51 có mức phí 111.694 đồng/lượt, đã bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (VAT).

Với các nhóm phương tiện lớn hơn, hành trình từ đoạn giao với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương đến quốc lộ 51 có mức phí với xe từ 12 đến 30 chỗ; xe tải từ 2 tấn đến dưới 4 tấn là 167.540 đồng/lượt. Xe từ 31 chỗ trở lên, xe tải từ 4 tấn đến dưới 10 tấn, mức phí là 223.387 đồng/lượt. Xe tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe container dưới 40 feet, mức phí là 279.234 đồng/lượt. Xe tải từ 18 tấn trở lên, xe container từ 40 feet trở lên mức phí 446.774 đồng/lượt. Đối với những hành trình ngắn hơn, mức phí được tính tương ứng theo quãng đường.