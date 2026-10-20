Khai thác tiềm năng hợp tác Việt Nam-Bỉ

Bỉ thúc đẩy các sáng kiến hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam. (Ảnh: ĐẠI SỨ QUÁN BỈ TẠI VIỆT NAM)

Trải qua hơn nửa thế kỷ, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Bỉ đã chứng minh sức sống bền bỉ vượt qua mọi khoảng cách địa lý. Trong bối cảnh cả hai nước đang tăng tốc hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược, những tiềm năng mới như khoa học-công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao hay logistics,… hứa hẹn sẽ tạo động lực bứt phá mạnh mẽ cho chặng đường phía trước.

Chỉ hai tháng sau khi Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam được ký kết, Việt Nam và Vương quốc Bỉ thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/3/1973. Trong hơn nửa thế kỷ, hai nước đã cùng gặt hái nhiều thành tựu quan trọng, không ngừng đẩy mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác. Nhìn lại chặng đường dài vun đắp quan hệ đã qua, Nhà vua Bỉ Philippe nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Bỉ kết nối hài hòa quá khứ, hiện tại và tương lai, được vun đắp từ sự hiểu biết của các thế hệ đi trước và quá trình hợp tác lâu dài giữa hai nước.

Tình hữu nghị gắn bó đó được thể hiện qua nhiều hành động thiết thực. Bỉ dành cho Việt Nam sự ủng hộ quý báu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như công cuộc phát triển đất nước ngày nay.

Tình hữu nghị gắn bó đó được thể hiện qua nhiều hành động thiết thực. Bỉ dành cho Việt Nam sự ủng hộ quý báu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như công cuộc phát triển đất nước ngày nay. Tháng 10/2023, Hạ viện Bỉ thông qua Nghị quyết kêu gọi ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Đây là lần đầu một Nghị viện trên thế giới thông qua một Nghị quyết về nạn nhân chất độc da cam, qua đó góp phần thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng quốc tế và kêu gọi các nước hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Về viện trợ phát triển, từ năm 1977 đến nay, Bỉ dành cho Việt Nam khoản vay tín dụng ưu đãi và viện trợ không hoàn lại gần 300 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực: quản lý nguồn nước, tăng cường thể chế, cải cách hành chính, giáo dục, nông nghiệp.

Tình hữu nghị gắn bó cùng sự tin cậy về mặt chính trị là nền tảng vững chắc để Việt Nam và Bỉ mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực. Bỉ là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Việt Nam tại EU, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Bỉ trong ASEAN. Bỉ không chỉ là một trong những quốc gia tích cực thúc đẩy việc ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), mà còn là nước luôn đi đầu trong việc triển khai thực hiện hiệp định, góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.

Hợp tác nông nghiệp là điểm sáng nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Bỉ, với việc thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp vào tháng 10/2018. Hiện nay, hai bên triển khai nhiều chương trình hợp tác kỹ thuật giữa các trường, viện nghiên cứu nông nghiệp; phát triển hệ thống hậu cần đường thủy phục vụ xuất khẩu nông sản từ Việt Nam sang châu Âu, đồng thời thúc đẩy triển khai chuỗi logistics lạnh thông minh, hợp tác phát triển ngành ca-cao, an toàn thực phẩm… Trên nền tảng của mối quan hệ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam và Bỉ đang có cơ hội mở rộng hợp tác nông nghiệp sang các lĩnh vực mới, chuyên biệt hơn như nông nghiệp xanh, thông minh, ứng phó biến đổi khí hậu.

Trên nền tảng của mối quan hệ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam và Bỉ đang có cơ hội mở rộng hợp tác nông nghiệp sang các lĩnh vực mới, chuyên biệt hơn như nông nghiệp xanh, thông minh, ứng phó biến đổi khí hậu.

Tiềm năng thúc đẩy hợp tác song phương còn rất rộng mở. Là nơi đặt trụ sở chính của nhiều cơ quan EU, được ví như “trái tim” châu Âu và có cảng Antwerp - cửa ngõ hàng hải lớn của châu Âu, Bỉ là một trong những điểm kết nối hoạt động thương mại giữa Việt Nam với EU.

Về phía Việt Nam, nhờ vị trí địa lý thuận lợi cùng vai trò ngày càng nổi bật trong chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam được đánh giá là một cửa ngõ chiến lược kết nối khu vực ASEAN với thế giới. Trong bối cảnh đó, hợp tác về logistics, cảng biển, phát triển các cơ sở hạ tầng chiến lược là lĩnh vực còn nhiều dư địa để Việt Nam và Bỉ cùng khai thác, qua đó thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Với nền tảng hợp tác tốt đẹp được vun đắp trong thời gian qua cùng quyết tâm của lãnh đạo và Nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam-Bỉ đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, ngày càng thực chất và hiệu quả.