Khai thác tiềm năng, giá trị văn hóa để thúc đẩy du lịch xuyên biên giới Việt-Trung

Hội đàm phát triển du lịch biên giới Việt-Trung năm 2026. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Chiều 19/9, tại Hội đàm phát triển du lịch biên giới Việt-Trung năm 2026, do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) phối hợp với Sở Văn hóa và Du lịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức, hai bên đã thống nhất khai thác tiềm năng, giá trị văn hóa, du lịch để thúc đẩy du lịch xuyên biên giới...

Bà Trần Thị Bích Hạnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, nhấn mạnh Lạng Sơn và Quảng Tây là hai địa phương có chung đường biên giới, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống.

Những năm qua, hợp tác du lịch biên giới đã và đang trở thành điểm sáng, cầu nối quan trọng thúc đẩy giao lưu nhân dân của hai địa phương. Hội đàm là dịp để hai bên bàn thảo, định hướng hợp tác phát triển các sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng và bổ trợ cho nhau; nâng cao chất lượng và giá trị các chương trình du lịch nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của du khách; hợp tác tổ chức các sự kiện chung tại khu vực biên giới; tháo gỡ khó khăn về thủ tục và thời gian xuất nhập cảnh…

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho biết Lạng Sơn và Quảng Tây đều sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng từ văn hóa, lịch sử đến sinh thái, nghỉ dưỡng. Do đó mong muốn kết nối các tài nguyên này thành các tuyến, điểm du lịch xuyên biên giới hấp dẫn; phát triển loại hình du lịch tự lái (caravan), du lịch văn hóa tâm linh, du lịch mua sắm biên giới. Mục tiêu là xây dựng các sản phẩm du lịch không chỉ độc đáo, mới lạ mà còn phải phát huy được lợi thế của mỗi bên.

Bà Cao Lâm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Du lịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, cho rằng hiệp hội du lịch, các công ty du lịch, hãng lữ hành tỉnh Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tận dụng các kênh thông tin để giới thiệu, quảng bá rộng rãi tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm du lịch của hai bên, nhất là qua kênh hiệp hội du lịch. Hai bên cần xây dựng thêm nhiều tour, tuyến du lịch xuyên biên giới để tăng cường, quảng bá tiềm năng du lịch, tiếp cận thị trường khách du lịch rộng lớn hơn.

Tại Hội đàm, hiệp hội du lịch, các công ty du lịch, hãng lữ hành tỉnh Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đề xuất với cơ quan chức năng hai bên cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ số, rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi tại cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi và thông thoáng nhất cho du khách hai bên khi qua lại biên giới...

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, trong 9 tháng năm 2026, tổng lượng khách quốc tế đến Lạng Sơn khoảng 269.000 lượt người, trong đó nhiều khách du lịch đến từ Quảng Tây, Trung Quốc./.