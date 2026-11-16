Khai thác tiềm năng, gia tăng giá trị từ du lịch

Bà Bạch Thị Mân (bìa trái), Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Quảng Ngãi, tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

Phóng viên: Ngành du lịch tỉnh đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm nào để duy trì đà tăng trưởng, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế năm 2026?

- Bà BẠCH THỊ MÂN: Quảng Ngãi có tiềm năng để phát triển du lịch. Đây là ngành kinh tế có khả năng tạo giá trị gia tăng cao, mang lại nguồn thu, tạo việc làm và sinh kế cho người dân. Hoạt động du lịch còn thúc đẩy nhiều lĩnh vực cùng phát triển như thương mại, vận tải, lưu trú, ăn uống, nông nghiệp và dịch vụ. Người dân có thêm cơ hội cung cấp dịch vụ, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP và hàng thủ công truyền thống, qua đó nâng cao thu nhập.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, Quảng Ngãi đón khoảng 6 triệu lượt khách, đạt 98% kế hoạch năm. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 5.341 tỷ đồng, đạt 127% kế hoạch. Trên cơ sở kết quả đạt được, Sở xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động du lịch, phát triển sản phẩm đặc trưng, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và kết nối điểm đến; đồng thời phát huy vai trò của doanh nghiệp, cộng đồng dân cư trong phát triển du lịch, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Trong những tháng cuối năm 2026, ngành du lịch sẽ có những giải pháp đột phá nào để khai thác tiềm năng, tạo sức hút cho các điểm đến?

- Sở tiếp tục phối hợp với các địa phương, Hiệp hội Du lịch và doanh nghiệp đẩy mạnh xúc tiến theo thị trường; kết nối các chương trình văn hóa, sự kiện với tour, tuyến và dịch vụ du lịch. Đồng thời, phát huy lợi thế du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại Măng Đen, du lịch văn hóa cộng đồng và các sản phẩm du lịch biển, đảo.

Các nghệ nhân biểu diễn lễ hội đường phố Măng Đen phục vụ du khách

Một trong những điểm nhấn là Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026. Chuỗi hoạt động gồm liên hoan cồng chiêng, xoang và nghệ thuật truyền thống; lễ hội đường phố; không gian giới thiệu ẩm thực, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP. Các hoạt động góp phần quảng bá bản sắc văn hóa, sản phẩm đặc trưng và tạo thêm trải nghiệm cho du khách.

Đối với Lý Sơn, Sa Huỳnh và các địa bàn ven biển, Sở định hướng doanh nghiệp khai thác giá trị cảnh quan địa chất, di sản văn hóa, lịch sử biển đảo, ẩm thực và đời sống cư dân địa phương; tăng cường kết nối với các hành trình du lịch sinh thái, văn hóa ở khu vực phía Tây tỉnh.

Thông qua kết nối các sự kiện văn hóa với sản phẩm, dịch vụ và điểm đến đặc trưng, ngành du lịch kỳ vọng tạo thêm sức hút trong mùa du lịch cuối năm, thu hút khách tham quan, trải nghiệm, góp phần duy trì đà tăng trưởng và hoàn thành mục tiêu năm 2026.

Ngành có giải pháp nào để tăng mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách?

Trình diễn cồng chiêng phục vụ du khách ở Măng Đen

- Muốn du khách lưu trú lâu, chi tiêu nhiều hơn, cần tạo ra những sản phẩm, dịch vụ hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm ngày càng đa dạng.

Thời gian tới, Sở tập trung tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng và dự thảo Đề án phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026 đến 2030, định hướng đến năm 2035.

Cùng với đó, Sở phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp khai thác giá trị văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, ẩm thực và đặc sản địa phương; phát triển sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp xây dựng các gói sản phẩm kết hợp lưu trú, ăn uống, tham quan, mua sắm và trải nghiệm; kết nối các điểm đến thành những hành trình phong phú, hấp dẫn.

Bên cạnh đó, sở tăng cường phối hợp tổ chức, đăng cai các giải thể thao cấp khu vực và toàn quốc nhằm thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và góp phần quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

Để đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác dữ liệu và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp du lịch với các ngành dịch vụ, qua đó gia tăng giá trị của du lịch - dịch vụ, hướng đi của Sở ra sao?

- Chuyển đổi số được ngành triển khai nhằm phục vụ công tác quản lý, hoạt động của doanh nghiệp và trải nghiệm của du khách. Hiện tỉnh duy trì ứng dụng Du lịch Quảng Ngãi, các kênh thông tin du lịch trực tuyến và đường dây nóng hỗ trợ, tiếp nhận phản ánh. Một số điểm đến, di tích đã ứng dụng thông tin số, mã QR và hình thức giới thiệu trực tuyến.

Nghệ nhân trình diễn múa xoang phục vụ du khách tại Lễ hội đường phố Măng Đen

Sở phối hợp với cơ quan chuyên môn của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch hướng dẫn khai thác, rà soát, cập nhật dữ liệu trên nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam, phục vụ quảng bá các địa điểm, sự kiện văn hóa.

Thời gian tới, ngành tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu về khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp và sản phẩm; kết nối, chia sẻ dữ liệu với nền tảng dùng chung của tỉnh và hệ thống dữ liệu ngành; hỗ trợ doanh nghiệp, địa phương nâng cao năng lực ứng dụng số trong quảng bá, kinh doanh và phục vụ khách. Trên cơ sở điều kiện thực tế, Sở nghiên cứu phát triển bản đồ số, tiện ích tra cứu, thuyết minh số và mô hình điểm đến thông minh.

Về liên kết giữa doanh nghiệp du lịch với các ngành dịch vụ, Sở phối hợp với địa phương, đơn vị liên quan thúc đẩy kết nối, khai thác lợi thế từng khu vực, điểm đến, gắn hoạt động du lịch với sản phẩm văn hóa, nông sản, đặc sản và dịch vụ tại địa phương. Qua đó, nâng cao giá trị mỗi chuyến đi, mở rộng cơ hội kinh doanh và tăng đóng góp của du lịch vào tăng trưởng kinh tế tỉnh.