Khai thác tiềm năng du lịch từ lợi thế cửa ngõ hàng không

Đoàn khảo sát tham quan, trải nghiệm tại Phủ Thành Chương. Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN

Tại chương trình khảo sát, kết nối điểm đến với các doanh nghiệp lữ hành do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND xã Nội Bài tổ chức ngày 27/10, cơ quan quản lý du lịch và địa phương cũng như các hãng lữ hành đã đánh giá tiềm năng, xây dựng sản phẩm và tìm hướng khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch địa phương.

Theo UBND xã Nội Bài, địa phương có gần 342 ha rừng, hệ thống sông, hồ, cảnh quan nông thôn, cùng 7 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 20 di tích cấp thành phố và nhiều sản phẩm OCOP đặc trưng. Đây là cơ sở để phát triển du lịch văn hóa, tâm linh, sinh thái và trải nghiệm nông nghiệp.

Trong chương trình khảo sát, các đại biểu tìm hiểu những điểm đến tiêu biểu như đền Thanh Nhàn, Việt Phủ Thành Chương, cơ sở sản xuất bánh chưng Hải Yến và hồ Đồng Quan. Trong đó, đền Thanh Nhàn gắn với tín ngưỡng thờ Thánh Gióng; Việt Phủ Thành Chương nổi bật với kiến trúc, nghệ thuật truyền thống; hồ Đồng Quan có cảnh quan mặt nước, rừng thông và đồi núi, phù hợp phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Các sản phẩm nông nghiệp, ẩm thực như gạo nếp cái hoa vàng Phú Minh, bánh chưng xanh mở ra cơ hội phát triển hoạt động tham quan cơ sở sản xuất, trải nghiệm chế biến món ăn truyền thống.

Địa phương định hướng xây dựng các tuyến kết hợp di tích lịch sử, không gian văn hóa, sinh thái và ẩm thực; nghiên cứu chương trình tham quan nửa ngày hoặc một ngày dành cho khách lưu trú quanh sân bay, khách quá cảnh và du khách muốn khám phá các điểm đến ngoài trung tâm Hà Nội.

Ông Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên chi hội Lữ hành Việt Nam, đánh giá xã Nội Bài có nhiều lợi thế cạnh tranh nhờ vị trí cửa ngõ hàng không quốc tế, các giá trị văn hóa, ẩm thực và cảnh quan sinh thái hồ Đồng Quan. Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN

Ông Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên chi hội Lữ hành Việt Nam nhận định, Nội Bài có lợi thế cạnh tranh nhờ vị trí cửa ngõ hàng không quốc tế cùng tài nguyên văn hóa, ẩm thực và sinh thái. Để phát huy tiềm năng, địa phương cần xây dựng thương hiệu điểm đến xanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm đặc trưng và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành, các địa phương lân cận.

Theo ông Thắng, hồ Đồng Quan có tiềm năng phát triển nghỉ dưỡng sinh thái, trong khi các giá trị văn hóa, nghệ thuật tại Việt Phủ Thành Chương cần được chuyển hóa thành trải nghiệm thông qua hoạt động thuyết minh và dịch vụ phù hợp.

Ông Vũ Văn Tuyên, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Travelogy Việt Nam đánh giá các điểm đến tại Nội Bài có khả năng thu hút khách nội địa và quốc tế. Tuy nhiên, nhiều dịch vụ còn hoạt động riêng lẻ, chưa hình thành chương trình tour hoàn chỉnh. Địa phương cần xây dựng câu chuyện sản phẩm, tăng hoạt động trải nghiệm và hoàn thiện hệ thống thông tin số về điểm tham quan, nhà hàng, cơ sở lưu trú để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tổ chức tour.

Ông Phan Huy Cường, Trưởng phòng Lữ hành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đánh giá xã Nội Bài có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch. Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN

Còn theo ông Phan Huy Cường, Trưởng phòng Lữ hành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, ngành Du lịch thành phố sẽ tiếp tục ghi nhận ý kiến chuyên gia, doanh nghiệp, hỗ trợ địa phương hoàn thiện sản phẩm và xác định thị trường khách phù hợp, hướng tới hình thành các tour, tuyến có khả năng khai thác thực tế.

Ông Nguyễn Nam Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nội Bài, giới thiệu về tiềm năng du lịch của xã. Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN

Ông Nguyễn Nam Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nội Bài cho biết, địa phương định hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan và nâng cao đời sống người dân. Xã dự kiến trùng tu, tôn tạo, số hóa di tích; phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với trải nghiệm nông nghiệp và sản phẩm OCOP.

Thời gian tới, địa phương nghiên cứu đề án phát triển du lịch giai đoạn 2027–2030, tầm nhìn đến năm 2035; xây dựng bản đồ du lịch số, ứng dụng mã QR cung cấp thông tin và tăng cường hợp tác với doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không để quảng bá điểm đến.

Việc kết nối tài nguyên văn hóa, sinh thái, nông nghiệp với lợi thế cửa ngõ hàng không được kỳ vọng giúp Nội Bài từng bước chuyển từ địa bàn trung chuyển thành điểm đến có sản phẩm đặc trưng, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch Thủ đô và thúc đẩy kinh tế địa phương.