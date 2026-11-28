Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị xúc tiến, quảng bá tiềm năng du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2026, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức ngày 28/11.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn Phạm Đức Huân nhấn mạnh, hội nghị là dịp để địa phương nhìn nhận, đánh giá đầy đủ những lợi thế và cơ hội phát triển du lịch; giới thiệu các sản phẩm, điểm đến, chương trình, định hướng xúc tiến du lịch. Đồng thời, đây cũng là diễn đàn để các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ sáng kiến, đề xuất giải pháp, tìm kiếm cơ hội hợp tác, cùng xây dựng sản phẩm du lịch có giá trị, hình thành các chuỗi liên kết hiệu quả, tạo động lực phát triển mới cho ngành.

Ông Phạm Đức Huân cho biết, Lạng Sơn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, có vị trí địa lý quan trọng, là cửa ngõ giao thương giữa Việt Nam với Trung Quốc. Thiên nhiên ưu đãi cho địa phương nhiều cảnh quan tươi đẹp, hệ thống núi non hùng vĩ, hang động kỳ thú, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh có giá trị cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc sinh sống trên địa bàn.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn Phạm Đức Huân nhấn mạnh, hội nghị là dịp để địa phương nhìn nhận, đánh giá đầy đủ những lợi thế và cơ hội phát triển du lịch. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Với những lợi thế đó, Lạng Sơn có nhiều tiềm năng phát triển các loại hình du lịch như: văn hóa, lịch sử, tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng; du lịch cộng đồng, du lịch khám phá, trải nghiệm; du lịch gắn với ẩm thực, sản phẩm đặc sản địa phương và du lịch thương mại, cửa khẩu. Đặc biệt, những giá trị nổi bật về cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa, ẩm thực, lễ hội truyền thống cùng con người xứ Lạng thân thiện, mến khách là nguồn lực quan trọng để xây dựng hình ảnh điểm đến hấp dẫn.

Để du lịch thực sự trở thành một trong những động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh đã và đang quan tâm hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển các sản phẩm đặc trưng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, xúc tiến và phục vụ du khách; tăng cường liên kết giữa các địa phương, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, đơn vị cung cấp dịch vụ và cộng đồng dân cư.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cùng Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về xây dựng, phát triển và quảng bá các sản phẩm du lịch nông nghiệp. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Tại hội nghị, đại diện các hãng lữ hành, công ty du lịch, cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch đã chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp giúp Lạng Sơn khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển du lịch gắn với phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Ông Hoàng Văn Dự, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho rằng, Lạng Sơn có tiềm năng phát triển nhiều loại hình, sản phẩm du lịch, trong đó có du lịch nông thôn với những bản làng mang vẻ đẹp nguyên sơ. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng này, tỉnh cần xây dựng những sản phẩm đặc trưng, mang bản sắc riêng, tránh trùng lặp với các địa phương khác.

Du lịch vượt thác trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn tại khu vực xã Mẫu Sơn. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Theo ông Hoàng Văn Dự, trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh sẵn có, Lạng Sơn cần có chiến lược đầu tư, phát triển du lịch bài bản, từ xây dựng các điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện đến chuẩn bị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thiện hạ tầng, cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch chuyên nghiệp. Trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, tỉnh cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động du lịch nhằm tiếp cận, mở rộng thị trường khách trong nước và quốc tế.

Ông Hoàng Văn Dự, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho rằng, Lạng Sơn có tiềm năng phát triển nhiều loại hình, sản phẩm du lịch. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Đề cập đến cơ hội liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương, ông Tô Vũ Ninh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng cho biết, Lạng Sơn và Cao Bằng đều sở hữu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, tạo nên hành lang du lịch địa chất liền kề giàu tiềm năng vùng Đông Bắc. Trên cơ sở đó, hai tỉnh có thể nghiên cứu hợp tác, liên kết xây dựng các tour, tuyến tham quan trong vùng.

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng công viên địa chất toàn cầu

27/11/2026 16:06

Xác định du lịch là ngành kinh tế quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, những năm gần đây, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển du lịch, đạt được những kết quả tích cực. Trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh đón khoảng 4.612.000 lượt khách, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó có 269.000 lượt khách quốc tế và 4.343.000 lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4.275 tỷ đồng, tăng 19,9% so với cùng kỳ.

Dịp này, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cùng Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về xây dựng, phát triển và quảng bá các sản phẩm du lịch nông nghiệp. Các doanh nghiệp du lịch tỉnh Lạng Sơn và doanh nghiệp kinh doanh du lịch ngoài tỉnh cũng ký biên bản thỏa thuận hợp tác kết nối phát triển du lịch.