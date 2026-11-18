Sáng 18/11, dưới sự điều hành của Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội họp Phiên thứ 8, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với Luật Định danh và xác thực điện tử.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự, tiếp thu, giải trình các ý kiến về dự án luật. Dự phiên họp có đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp; Bộ Khoa học và Công nghệ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ban Cơ yếu Chính phủ, đại diện các Bộ Quốc phòng; Bộ Tài chính; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Xây dựng; Bộ Y tế; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Định danh và xác thực điện tử, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết, cơ quan soạn thảo đã rà soát đảm bảo đồng bộ với pháp luật về dữ liệu, giao dịch điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng, căn cước. Dự thảo luật được thể hiện bố cục gọn, logic gồm 7 chương, 45 điều.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trình bày báo cáo giải trình tiếp thu dự án Luật Định danh và xác thực điện tử.

Dự thảo luật đã làm rõ nguyên tắc định danh xác thực điện tử bắt buộc, tự nguyện, thu thập dữ liệu tối thiểu, không thu thập lại dữ liệu đã có, không yêu cầu xuất trình giấy tờ đã được định danh điện tử, khuyến khích huy động nguồn lực ngoài nhà nước trong xây dựng phát triển hoạt động kinh doanh và xác thực điện tử. Phân định đối tượng do cơ quan nhà nước định danh theo yêu cầu quản lý, mức độ rủi ro với đối tượng do tổ chức cung cấp dịch vụ thực hiện theo nhu cầu. Lĩnh vực quân sự, quốc phòng, cơ yếu do Chính phủ quy định riêng.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, dự thảo luật tự động tạo lập danh tính, cấp mã định danh khi thông tin trong cơ sở dữ liệu đã đầy đủ chính xác. Người dân, doanh nghiệp không phải đăng ký danh tính điện tử đã được tạo lập từ trước để tiếp tục có giá trị sử dụng. Luật quy định danh tính điện tử phải được lưu trữ tại Việt Nam, việc định danh không làm hạn chế thay đổi quyền đối với đối tượng được định danh, khai thác thông tin dữ liệu cá nhân phải được chủ thể đồng ý. Ngoài ra, quy định rõ lĩnh vực bắt buộc xác thực tài khoản giao dịch điện tử với danh tính điện tử quốc gia, chỉ áp dụng với lĩnh vực có rủi ro cao như chứng khoán, ngân hàng, viễn thông, thương mại điện tử và giao Chính phủ quy định lộ trình thực hiện cho phù hợp.

Đồng thời, quy định quản lý dịch vụ định danh và xác thực điện tử theo điều kiện và hậu kiểm. Không cấp phép, hoàn thiện quy định về sử dụng danh tính điện tử của nước ngoài cho phù hợp với thực tiễn của nước ta.

Các đại biểu dự phiên họp.

Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra cho biết, Thường trực Uỷ ban cơ bản tán thành với các nội dung đã được tiếp thu, chỉnh lý và nhiều ý kiến được giải trình tại Báo cáo của Chính phủ và cơ bản tán thành các nội dung Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh lý. Dự thảo Luật cơ bản bảo đảm chất lượng, đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Về xác thực tài khoản và liên kết tài khoản giao dịch điện tử và truy vấn danh tính, Uỷ ban đánh giá cao Chính phủ tiếp thu theo hướng lược bỏ các lĩnh vực chưa cần thiết thực hiện xác thực liên kết ngay, đồng thời bổ sung một số lĩnh vực có rủi ro cao hoặc phát sinh nhiệm vụ pháp lý quan trọng; đề nghị nghiên cứu quy định trong dự thảo luật các trường hợp cụ thể và chủ thể được phép tiến hành truy vấn nhằm bảo đảm an toàn dữ liệu và quyền bảo vệ bí mật đời tư của công dân.

Về bảo vệ quyền riêng tư và nguyên tắc hạn chế quyền, để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, Thường trực Ủy ban đề nghị tại các văn bản hướng dẫn thi hành luật cần quy định rõ ràng cụ thể các trường hợp ngoại lệ về xử lý dữ liệu không cần sự đồng ý của chủ thể.

Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

Phát biểu thảo luận tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu đề nghị bổ sung các trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp, tổ chức quy định về chấm dứt định danh điện tử. Cụ thể, tại điểm c khoản 1 Điều 19 dự thảo luật quy định cơ quan, tổ chức được định danh điện tử chấm dứt hoạt động, bị sáp nhập, giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trên thực tế, còn có các trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp, tổ chức dưới hình thức hợp nhất, chia, tách.

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu phát biểu tại phiên họp.

Những trường hợp này có thể dẫn đến việc chấm dứt tư cách pháp nhân của một tổ chức cụ thể để hình thành pháp nhân mới hoặc chuyển giao quyền, nghĩa vụ từ pháp nhân cũ sang pháp nhân mới.Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung các trường hợp hợp nhất, chia, tách tổ chức để bảo đảm quy định của luật bao quát đầy đủ các tình huống phát sinh trong thực tiễn.

Kết luận nội dung họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến lưu ý cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình tiếp thu đối với các ý kiến về hoạt động định danh và xác thực điện tử được thực hiện bắt buộc hoặc tự nguyện. Nghiên cứu tích hợp đối với việc cấp mã định danh và mã chuyên ngành cho đối tượng phát sinh mới sau khi luật có hiệu lực thi hành nhằm tiếp tục triệt để cắt giảm các thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ pháp luật.

Các đại biểu tại phiên họp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất dự thảo luật đã đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét biểu quyết thông qua sau khi tiếp thu đầy đủ và giải trình thuyết phục ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến của Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại để hoàn thiện dự thảo luật.