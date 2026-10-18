Khai thác thị trường khách Đông Nam Á

Du khách Indonesia check-in cầu Vàng ở Bà Nà hills. Ảnh: NGỌC HÀ

Để khai thác hiệu quả nguồn khách này, thành phố cần gắn việc mở rộng đường bay với xúc tiến chuyên biệt, phát triển sản phẩm và nâng chất lượng nhân lực phục vụ.

Thái Lan, Philippines “dẫn dắt” thị trường

Những tháng đầu năm 2026, các thị trường Đông Nam Á đóng góp đáng kể vào dòng khách quốc tế đến Đà Nẵng với gần 600.000 lượt khách. Trong đó, Thái Lan là thị trường có lượng khách cao nhất, với 225.062 lượt, tăng khoảng 23% so với cùng kỳ năm 2025; Philippines đứng thứ hai với 208.279 lượt.

Các đường bay nối Đà Nẵng với thị trường Thái Lan được mở rộng. Hiện Đà Nẵng và Bangkok đang được kết nối bằng 48 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần. Đặc biệt, từ tháng 12/2026, Thai Airways dự kiến khai thác đường bay Bangkok - Đà Nẵng với tần suất 2 chuyến/ngày. Việc gia tăng tần suất bay được kỳ vọng tạo thêm động lực cho thị trường khách Thái Lan, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Nguyễn Thị Hoài An cho biết, sau khi mở rộng địa giới hành chính, Đà Nẵng có không gian du lịch phong phú hơn cùng nhiều giá trị văn hóa, di sản đặc sắc. Bên cạnh nghỉ dưỡng biển, thành phố có thế mạnh về du lịch văn hóa, golf, MICE, ẩm thực, du lịch cưới, chăm sóc sức khỏe; đồng thời duy trì chuỗi lễ hội, sự kiện quốc tế trong năm. Đây là lợi thế để thành phố xây dựng thêm các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách Thái Lan, thay vì chỉ tập trung vào các chương trình tham quan truyền thống.

Ở chiều ngược lại, Thái Lan cũng đang xem Việt Nam là thị trường quan trọng. Bà Pattaraanong Na Chiangmai, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tiếp thị quốc tế, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) nhận xét Việt Nam là thị trường chiến lược, còn nhiều dư địa tăng trưởng nhờ kinh tế phát triển, tầng lớp trung lưu gia tăng và hạ tầng du lịch ngày càng hoàn thiện.

Cùng với Thái Lan, Philippines cũng là thị trường quan trọng của Đà Nẵng. Các sản phẩm du lịch biển, nghỉ dưỡng, gia đình, ẩm thực và vui chơi giải trí của Đà Nẵng tương đối phù hợp với nhu cầu của khách Philippines. Tuy nhiên, lượng khách đạt đỉnh vào tháng Tư rồi giảm nhẹ trong ba tháng tiếp theo, phản ánh khá rõ tính mùa vụ sau giai đoạn cao điểm tháng Tư đến tháng Sáu.

Thực tế này cho thấy, bên cạnh việc duy trì kết nối hàng không, Đà Nẵng cần tăng cường các chương trình quảng bá trong thời gian thấp điểm, đồng thời xây dựng sản phẩm phù hợp để duy trì sức hút quanh năm.

Tăng cường tiếp cận theo hướng chuyên biệt

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, nếu Thái Lan và Philippines đang giữ vai trò dẫn dắt về lượng khách thì các thị trường còn lại như Indonesia, Lào, Myanmar, Campuchia, Brunei và Đông Timor lại có những đặc điểm riêng, đòi hỏi cách khai thác linh hoạt.

Khách Indonesia tăng cao trong tháng Ba, sau đó giảm và ổn định ở mức khoảng 5.000-6.600 lượt/tháng. Việc tạm dừng đường bay Bali - Đà Nẵng từ tháng Năm được xem là yếu tố hạn chế đà tăng trưởng. Điều này một lần nữa cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của hàng không đối với khả năng mở rộng thị trường.

Myanmar được đánh giá là thị trường còn nhiều tiềm năng nhờ khoảng cách địa lý gần, du khách không phải xin visa và đã có đường bay trực tiếp. Theo bà Mai Thị Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, đường bay Yangon - Đà Nẵng hiện đã tăng tần suất khai thác từ 2 lên 4 chuyến/tuần, tạo thuận lợi cho việc trao đổi khách và mở rộng hợp tác du lịch giữa hai bên.

Về tiềm năng thị trường khách Myanmar, bà May Thet Lin, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Myanmar nhấn mạnh, du khách Myanmar yêu thích du lịch biển, nghỉ dưỡng và các món ăn có vị cay. Vì vậy, doanh nghiệp cần thiết kế lịch trình phù hợp, dành thêm thời gian để du khách nghỉ ngơi và tận hưởng điểm đến.

Là một trong những đơn vị lữ hành hoạt động mạnh ở thị trường khách Đông Nam Á, ông Nguyễn Sơn Thủy, Giám đốc Công ty Visit Indochina, cho rằng du lịch Đà Nẵng đã chuyển dịch mạnh mẽ và đa dạng hóa thị trường khách quốc tế. Trong đó, thành phố thu hút ngày càng nhiều dòng khách từ thị trường khách Đông Nam Á.

Tuy nhiên, theo ông Thủy, mỗi thị trường có đặc điểm về nhu cầu, mùa vụ, khả năng chi tiêu, hành vi và mức độ kết nối khác nhau. Vì vậy, việc xúc tiến cũng cần chuyển từ cách làm chung sang hướng chuyên biệt.

Khách từ các quốc gia Hồi giáo, đặc biệt Malaysia và Indonesia, có những yêu cầu cụ thể về ẩm thực, tín ngưỡng, cách giao tiếp, không gian cầu nguyện và sự tôn trọng khác biệt văn hóa. Do đó, nhân lực du lịch cần được đào tạo chuyên sâu hơn, không chỉ về ngoại ngữ và nghiệp vụ mà cả văn hóa Hồi giáo, tiêu chuẩn Halal, kỹ năng xử lý tình huống liên văn hóa và thái độ phục vụ tôn trọng sự khác biệt.

Với Thái Lan, khai thác sâu hơn các sản phẩm văn hóa, ẩm thực, golf, MICE và nghỉ dưỡng. Với Philippines, cần duy trì mạng bay trực tiếp và tăng xúc tiến trong mùa thấp điểm. Indonesia và Myanmar cần được hỗ trợ bằng kết nối hàng không, sản phẩm phù hợp và hoạt động xúc tiến trực tiếp. Các thị trường nhỏ như Campuchia, Brunei, Đông Timor cần từng bước xây dựng mạng lưới đối tác và nhận diện nhu cầu.

“Đông Nam Á có lợi thế về khoảng cách địa lý, kết nối giao thông, tương đồng văn hóa và nhu cầu đi lại ngày càng tăng. Đây là cơ sở để Đà Nẵng định hướng Đông Nam Á là một trong những khu vực trọng điểm trong chiến lược đa dạng hóa thị trường khách quốc tế.

Thành phố cần tiếp tục mở rộng đường bay, đổi mới hoạt động xúc tiến, xây dựng sản phẩm sát nhu cầu và quan trọng hơn là nâng chất lượng nguồn nhân lực. Khi kết nối hàng không được mở rộng, sản phẩm được “may đo” cho từng thị trường và dịch vụ đáp ứng đúng nhu cầu văn hóa của du khách, dòng khách Đông Nam Á sẽ trở thành nguồn lực quan trọng góp phần nâng sức cạnh tranh của du lịch Đà Nẵng trong giai đoạn mới”, ông Thủy khẳng định.