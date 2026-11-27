Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Bệnh viện YHCT TPHCM. QUANG HUY

Dự lễ có các đồng chí: Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế; Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; đại diện các sở, ban ngành cùng hơn 500 đại biểu trong và ngoài nước.

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân. QUANG HUY

Đồng chí Bùi Thanh Nhân, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thầy thuốc Ưu tú-BS-CKII Đỗ Tân Khoa. QUANG HUY

Đón nhận phần thưởng cao quý, Thầy thuốc Ưu tú-BS-CKII Đỗ Tân Khoa, Giám đốc Bệnh viện YHCT TPHCM xúc động chia sẻ, thành quả hôm nay kết tinh trí tuệ, tâm huyết của nhiều thế hệ thầy thuốc và niềm tin của người bệnh, nhân dân thành phố. Kế thừa truyền thống hơn 4.000 năm của y học dân tộc, tư tưởng “Nam dược trị Nam nhân” của Đại danh y Tuệ Tĩnh và di sản Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, tập thể bệnh viện coi gìn giữ, phát huy vốn quý của cha ông là mệnh lệnh từ trái tim.

Theo định hướng y tế đa tầng, đa cực, đa trung tâm của thành phố, đơn vị giữ y đạo sáng trong, thực hiện phương châm “Tiếp đón thân thiện, chăm sóc tận tâm, điều trị hiệu quả” để người dân chủ động phòng bệnh, giữ “Thân khỏe – Tâm an – Trí sáng”, đồng thời triển khai 4 đề án trọng điểm: du lịch YHCT gắn kết không gian văn hóa Nam bộ; thương mại hóa dược chất lượng cao đạt chuẩn GMP-WHO; chuyển đổi số - bệnh viện thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong YHCT; xây dựng “Ngôi nhà xanh – Năng lượng xanh – Năng lượng tuần hoàn”.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà và các đại biểu tham quan sản phẩm YHCT của Bệnh viện YHCT TPHCM. QUANG HUY

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà khẳng định, sự gặp gỡ giữa các quyết sách chiến lược của Trung ương về phát triển ngành YHCT (Thông báo số 68-TB/VPTW, Quyết định số 1976/QĐ-TTg) và đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn (Nghị quyết số 26-NQ/TW) mở ra không gian mới cho du lịch chăm sóc sức khỏe. Khi ngành y tế chuyển dịch từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh từ sớm, từ xa, YHCT giàu giá trị nhân văn và gắn bó văn hóa dân tộc là lợi thế cạnh tranh đặc thù để tạo sản phẩm du lịch chất lượng cao.

“Là một trong 4 bệnh viện hạt nhân cả nước, Bệnh viện YHCT TPHCM cần chuẩn hóa phác đồ kết hợp Đông - Tây y, đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới”, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày sản phẩm YHCT của các doanh nghiệp tại ngày hội. QUANG HUY

Ở góc độ chuyên môn du lịch y tế, Thầy thuốc Ưu tú-BS-CKII Đỗ Tân Khoa cho biết, dựa trên hạ tầng mới (khối nhà N5, N6) và sản xuất dược đạt 3 chuẩn quốc tế (GMP-WHO, GLP, GSP), bệnh viện thiết kế hành trình trải nghiệm khép kín, đánh thức 5 giác quan và chăm sóc toàn diện “Thân - Tâm - Trí”. Mô hình kết hợp điều trị theo y học chứng thực (cấy chỉ thẩm mỹ, châm cứu laser, âm nhạc trị liệu) với liệu pháp phục hồi (xoa bóp bấm huyệt, thủy trị liệu thảo dược) và dược thiện cá thể hóa theo thể trạng. Du khách còn được trực tiếp bào chế trà thảo dược, tham quan không gian Sâm Việt Nam, thư viện số YHCT, 5 không gian văn hóa Nam bộ và khu tưởng niệm 2 Đại danh y. Đề án hướng tới định hình đơn vị thành “Khu khám phá Du lịch YHCT của TPHCM”, liên kết doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú trong và ngoài nước.

Tại hội nghị khoa học, các chuyên gia trong và ngoài nước phân tích lợi thế của YHCT Việt Nam trước xu hướng du lịch chữa lành toàn cầu. Nhận định này được làm rõ qua các tham luận: Định hướng phát triển sản phẩm y dược cổ truyền phục vụ du lịch y tế giai đoạn 2026-2030 (GS-TS Trịnh Thị Diệu Thường, Cục trưởng Cục Quản lý Y - Dược cổ truyền, Bộ Y tế); Thể nghiệm đờn ca tài tử trong âm nhạc trị liệu (ThS-BS Võ Thanh Phong, Đại học Y Dược TPHCM); Tắm ngâm thảo dược phục hồi sức khỏe (TS-BS Bùi Phạm Minh Mẫn, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe - ĐHQG TPHCM). Học giả từ Đại học Trung Y dược Bắc Kinh và Đại học YHCT An Huy (Trung Quốc)… cũng chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng dược liệu làm đẹp và vận hành du lịch y tế hiệu quả.