Tại phường Lào Cai, tuyến phố đi bộ khai trương từ tháng 6 đã mở thêm không gian sinh hoạt văn hóa, thương mại và du lịch về đêm. Dọc đường An Dương Vương, các gian hàng lưu niệm, đặc sản địa phương, điểm giới thiệu sản phẩm OCOP, khu vực trải nghiệm ẩm thực và sân khấu biểu diễn nghệ thuật được bố trí phục vụ người dân, du khách.

Địa phương còn xây dựng những điểm nhấn cảnh quan gắn với di sản đường sắt, như mô hình toa tàu nghệ thuật tại Ga Lào Cai và tổ hợp “Phố đường ray ký ức” trên phố Phan Đình Phùng. Những không gian này không chỉ tạo thêm điểm tham quan, trải nghiệm mà còn góp phần kéo dài thời gian lưu trú, thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ.

Tháng 11, chợ đêm Kim Tân cũng hoạt động trở lại sau thời gian gián đoạn, đáp ứng nguyện vọng của tiểu thương, đồng thời phát huy lợi thế về cơ sở vật chất và kết nối giao thông, tạo điều kiện giao thương hàng hóa. Phát triển các hoạt động về đêm là một trong những giải pháp nhằm tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, kích cầu du lịch, thương mại. Các tuyến phố được thiết kế với những điểm nhấn mang bản sắc địa phương, kết hợp hoạt động kinh doanh, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật và không gian dành cho người đi bộ. Qua đó, kinh tế ban đêm không chỉ tạo nguồn thu mà còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Tại Mù Cang Chải, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật vào tối thứ Bảy hằng tuần tại sân khấu trung tâm xã đang trở thành điểm hẹn văn hóa thu hút du khách. Những tiết mục múa, hát, độc tấu nhạc cụ dân tộc góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa bản địa, đồng thời làm phong phú trải nghiệm du lịch.

Không chỉ tại sân khấu trung tâm, một số cơ sở lưu trú cũng chủ động tổ chức các chương trình văn nghệ phục vụ khách vào dịp cuối tuần. Chị Hoàng Thị Liêm - chủ cơ sở lưu trú du lịch tại Mù Cang Chải chia sẻ, việc tổ chức hoạt động nghệ thuật xuất phát từ mong muốn gìn giữ, giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ địa phương.

Theo ông Giàng A Tạng - Phó Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải, địa phương khuyến khích các cơ sở kinh doanh phát triển sản phẩm du lịch mới, khai thác lợi thế văn hóa và dịch vụ về đêm nhằm níu chân du khách, giúp người dân nâng cao thu nhập.

Trong khi đó, Chợ văn hóa Bắc Hà tiếp tục phát huy vai trò là điểm đến hấp dẫn vào dịp cuối tuần. Hiện, xã Bắc Hà có 8 câu lạc bộ văn nghệ dân gian thường xuyên biểu diễn luân phiên tại chợ đêm, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc.

Cùng với các chương trình nghệ thuật, hàng trăm gian hàng thổ cẩm, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng địa phương cũng thu hút đông đảo du khách tham quan, mua sắm. Chợ đêm không chỉ tạo nguồn thu cho các hộ kinh doanh mà còn trở thành không gian giao lưu văn hóa, góp phần gìn giữ bản sắc và quảng bá hình ảnh vùng cao Bắc Hà.

Từ thực tế tại các địa phương có thể thấy, kinh tế ban đêm đang mở ra hướng phát triển nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả bền vững, việc phát triển dịch vụ cần gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, xây dựng sản phẩm đặc trưng và khai thác lợi thế riêng của từng địa bàn.

Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng về du lịch, thương mại, dịch vụ và văn hóa các dân tộc, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm giai đoạn 2026 - 2030. Theo định hướng, Lào Cai phát triển kinh tế ban đêm theo hướng đặc sắc, khác biệt, chất lượng cao; lấy văn hóa bản địa làm nền tảng, du lịch làm động lực, thương mại và dịch vụ làm hạt nhân. Tỉnh không triển khai dàn trải mà ưu tiên những địa bàn có lợi thế nổi trội, phù hợp với điều kiện hạ tầng và khả năng quản lý.

Trong đó, Sa Pa được định hướng phát triển không gian âm nhạc và sương mù, phố đi bộ kết hợp nghệ thuật thực cảnh, biểu diễn đường phố và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Phường Lào Cai tập trung khai thác lợi thế thương mại biên giới, phát triển chợ ban đêm, phố thương mại, không gian ẩm thực, mua sắm và tuyến phố đi bộ ven sông Hồng.

Bắc Hà hướng tới mô hình “Chợ phiên đêm vùng cao”, kết hợp trình diễn khèn Mông, thêu thổ cẩm, tái hiện tri thức dân gian và giới thiệu sản phẩm OCOP. Phường Nghĩa Lộ phát triển sản phẩm gắn với di sản nghệ thuật Xòe Thái và ẩm thực Mường Lò; phường Yên Bái tập trung vào dịch vụ đô thị, thương mại, ẩm thực và âm nhạc cộng đồng.

Tại Y Tý, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, hồ Thác Bà, tỉnh định hướng phát triển các sản phẩm trải nghiệm thiên nhiên, săn mây đêm, cắm trại, nghỉ dưỡng khoáng nóng, từng bước hình thành mạng lưới không gian kinh tế ban đêm đa dạng, có tính liên kết.

Đến năm 2030, Lào Cai phấn đấu đón khoảng 15 triệu lượt khách du lịch, gồm 11,5 triệu lượt khách nội địa và 3,5 triệu lượt khách quốc tế. Doanh thu dịch vụ tại các không gian kinh tế đêm trọng điểm tăng bình quân 12 - 15%/năm; lượng khách sử dụng sản phẩm, dịch vụ tăng 10 - 15%/năm. Kinh tế ban đêm phấn đấu đóng góp 15 - 20% tổng doanh thu toàn ngành.

Tỉnh đặt mục tiêu hình thành 5 - 7 không gian kinh tế ban đêm và 2 - 3 sản phẩm du lịch đêm đặc trưng cấp tỉnh, gắn với văn hóa các dân tộc, cảnh quan thiên nhiên và lợi thế thương mại biên giới.

Đáng chú ý, chương trình “Điểm hẹn bản sắc Lào Cai” được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa cuối tuần. Chương trình tổ chức định kỳ vào tối thứ Bảy, luân phiên tại phố đi bộ Đinh Lễ (phường Lào Cai), phố đi bộ Hào Gia (phường Yên Bái), khu vực Sân Quần (phường Sa Pa) và Quảng trường Golden Field (phường Nghĩa Lộ).

Việc tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa, nghệ thuật về đêm được kỳ vọng sẽ tạo thêm trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách. Qua đó, kinh tế ban đêm từng bước trở thành động lực thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, góp phần xây dựng Lào Cai theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”.