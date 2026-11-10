Khai thác thẩm quyền Luật Phát triển đô thị để tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy đầu tư

Sáng 10/11, tại Trụ sở HĐND và UBND TPHCM, Chủ tịch HĐND Thành phố Võ Văn Minh chủ trì phiên khảo sát tiến độ, định hướng xây dựng các dự thảo nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách, dự kiến trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh, cùng lãnh đạo các sở ban ngành thành phố.

Các đại biểu tham dự buổi khảo sát

Báo cáo tại buổi khảo sát, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố Nguyễn Công Danh cho biết, qua rà soát danh mục dự thảo Nghị quyết của UBND Thành phố đăng ký trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, Ban sẽ thẩm tra 20 tờ trình, dự thảo nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị, gồm 19 nghị quyết quy phạm pháp luật và 1 nghị quyết cá biệt.

Theo danh mục dự kiến, Sở Tài chính tham mưu 10 nội dung, liên quan đến hỗ trợ lãi suất; cơ chế lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu đối với dự án PPP; sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân trong quản lý, khai thác tài sản; phát triển các loại hình kinh tế mới; sắp xếp các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; chính sách về đất đai; các cơ chế đặc biệt trong lựa chọn nhà đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chủ trương bổ sung vốn nhà nước tại Becamex và sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Sở Công Thương được giao tham mưu 2 nghị quyết về các ngành, lĩnh vực, mô hình dịch vụ, không gian dịch vụ và mô hình Outlet gắn với dịch vụ tổng hợp, cửa hàng miễn thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng.

Sở Xây dựng tham mưu 3 nội dung về huy động nguồn lực phát triển hạ tầng kỹ thuật, giao thông, logistics, công trình ngầm; phát triển hạ tầng cảng biển, đường thủy và cơ chế thực hiện dự án, công trình khẩn cấp.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố Nguyễn Công Danh báo cáo

Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu chính sách phát triển không gian xanh trong đô thị. Sở Du lịch tham mưu 2 nghị quyết về hỗ trợ phát triển mô hình, sản phẩm, hoạt động du lịch và tiêu chí công nhận cơ sở lưu trú du lịch thông minh, xanh, có phong cách độc đáo. Ban Quản lý các Khu chế xuất và Khu công nghiệp Thành phố tham mưu 2 nghị quyết về khu, cụm công nghiệp sinh thái và chuyển đổi các khu chế xuất, khu công nghiệp đang hoạt động sang khu chức năng, loại hình kinh tế mới.

Lãnh đạo các sở, ngành báo cáo tiến độ, cách tiếp cận và định hướng xây dựng từng nhóm chính sách. Phần trao đổi tập trung vào yêu cầu xác định rõ vấn đề thực tiễn trước khi lựa chọn công cụ điều chỉnh bằng nghị quyết; đồng thời rà soát chặt thẩm quyền của HĐND TPHCM và mối quan hệ với pháp luật chuyên ngành.

Phát biểu tại buổi khảo sát, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh đề nghị các sở, ngành bám sát những nội dung Luật Phát triển đô thị đã giao thẩm quyền cho Thành phố, đồng thời xuất phát từ yêu cầu thực tiễn để thiết kế chính sách.

Theo ông Nguyễn Công Vinh, mỗi nghị quyết phải xác định rõ vấn đề cần xử lý, công cụ chính sách dự kiến áp dụng và kết quả mong muốn sau khi thực hiện. Những nội dung liên quan nhiều lĩnh vực phải có sự phối hợp ngay trong quá trình xây dựng, nhất là các chính sách liên quan tài chính, đầu tư, đất đai, quy hoạch, tài sản công, môi trường và các quy định chuyên ngành.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh phát biểu

Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan tham mưu đẩy nhanh tiến độ nhưng phải giữ chất lượng hồ sơ. Nội dung chưa đủ căn cứ pháp lý, chưa có số liệu thực tiễn hoặc chưa đánh giá đầy đủ tác động thì tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện; không vì tiến độ trình kỳ họp mà đưa vào những chính sách chưa đủ độ chín.

Kết luận buổi khảo sát, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cho biết cuộc khảo sát lần này nhằm định hướng sớm nội dung chính sách, nhận diện những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện trước khi hồ sơ chính thức được trình HĐND TPHCM.

Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành rà soát toàn bộ 20 nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách dự kiến trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; xác định rõ nội dung nào cần ban hành ngay, nội dung nào cần thêm thời gian nghiên cứu. Số lượng nghị quyết không phải là mục tiêu; chất lượng chính sách và khả năng triển khai trong thực tế mới là yêu cầu quyết định.

Mỗi dự thảo phải làm rõ cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, đối tượng tác động, nguồn lực thực hiện, trách nhiệm của cơ quan tổ chức thực hiện, cơ chế kiểm tra, giám sát và kết quả đầu ra. Chính sách ưu đãi phải gắn với điều kiện và tiêu chí cụ thể; chính sách huy động nguồn lực xã hội phải bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, những nội dung liên quan ngân sách, đất đai, tài sản công phải được kiểm soát chặt chẽ, công khai, minh bạch.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh kết luận

Chủ tịch HĐND TPHCM yêu cầu các cơ quan tham mưu khai thác thực chất thẩm quyền mà Luật Phát triển đô thị giao cho Thành phố. Quyền được giao phải được chuyển thành những cơ chế có khả năng tháo gỡ điểm nghẽn, huy động nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả quản lý. Mỗi nghị quyết khi ban hành phải có lý do rõ ràng, phạm vi rõ ràng, công cụ đủ mạnh và trách nhiệm thực hiện cụ thể.

Ông Võ Văn Minh yêu cầu Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong quá trình xây dựng hồ sơ, chủ động khảo sát, rà soát, góp ý ngay từ khâu hình thành chính sách. Mục tiêu là các dự thảo khi trình HĐND TPHCM tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 phải đủ căn cứ, có tính khả thi và đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố trong giai đoạn mới.