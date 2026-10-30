Khai thác stablecoin trong phát triển tài chính số

PGS. TS Trần Hùng Sơn, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng (ĐHQG TPHCM) trao hoa cho các diễn giả

Hội thảo nhằm thảo luận cơ hội ứng dụng tiền mã hóa ổn định (stablecoin) trong thanh toán xuyên biên giới, thương mại quốc tế và du lịch, đồng thời đặt ra yêu cầu hoàn thiện khung pháp lý để bảo vệ người tiêu dùng.

Theo các chuyên gia, stablecoin đang mở ra nhiều cơ hội cho hệ thống thanh toán và tài chính số. Với lợi thế về tốc độ giao dịch và khả năng vận hành liên tục trên nền tảng blockchain, stablecoin có thể trở thành một giải pháp hỗ trợ thanh toán xuyên biên giới, Việt Nam có nhiều dư địa ứng dụng ở ba lĩnh vực gồm: kiều hối, thương mại quốc tế và du lịch.

Bà Lê Vũ Hương Quỳnh, Giám đốc Phát triển khu vực châu Á - Thái Bình Dương (thuộc Tập đoàn công nghệ Tether), cho biết, tài chính số đang phát triển mạnh trên toàn cầu, với sự tham gia ngày càng sâu rộng ở khu vực công và tư nhân. Tại Việt Nam, kiều hối là một trong những thị trường có tiềm năng ứng dụng stablecoin, dòng kiều hối ròng vào Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 15,9 tỷ USD.

“Với khả năng vận hành liên tục trên nền tảng blockchain, stablecoin có thể hỗ trợ các nhu cầu thanh toán xuyên biên giới, rút ngắn thời gian và quy trình giao dịch nếu được tích hợp trong một khuôn khổ phù hợp. Việt Nam không phải là quốc gia đầu tiên áp dụng những công nghệ này nên chúng ta cần tận dụng cơ hội để trở thành một trong những quốc gia triển khai một cách chủ động, hiệu quả nhất”, bà Lê Vũ Hương Quỳnh nhấn mạnh.

Các diễn giả thảo luận tại hội thảo

Tại hội thảo, các chuyên gia nhận định, dù có nhiều triển vọng, việc ứng dụng stablecoin và mở rộng các mô hình tài chính trên nền tảng blockchain cũng đặt ra không ít thách thức về quản trị rủi ro, an ninh mạng và bảo vệ người tiêu dùng. Các hợp đồng thông minh, ví điện tử và nền tảng giao dịch có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng; người dùng có nguy cơ chịu thiệt hại nếu chưa hiểu rõ về cơ chế.

Do đó, để stablecoin phát huy hiệu quả, Việt Nam cần xây dựng đồng bộ các cơ chế cấp phép, yêu cầu minh bạch về tài sản dự trữ, tiêu chuẩn an ninh mạng, nâng cao nhận thức người dùng và hoàn thiện khung pháp lý. Đặc biệt, cơ chế chuyển đổi giữa stablecoin và đồng Việt Nam (VND) cần bảo đảm tính minh bạch, an toàn và đáng tin cậy.

Ở góc độ công nghệ, ông Trần Huyền Dinh, đại diện Hiệp hội Blockchain và tài sản số Việt Nam (VBA), cho rằng, việc triển khai stablecoin cần đáp ứng về an toàn, khả năng liên thông và giám sát theo thời gian thực. Trong đó, an toàn phải được bảo đảm xuyên suốt từ khâu xác thực, bảo mật đến truy vết giao dịch; khả năng liên thông giúp stablecoin kết nối với hệ thống ngân hàng, hạ tầng thanh toán và các mạng blockchain khác; còn giám sát theo thời gian thực cho phép phát hiện sớm những giao dịch bất thường, hỗ trợ kiểm soát rủi ro.

Nếu xây dựng được nền tảng pháp lý và hạ tầng công nghệ phù hợp, Việt Nam có thể tận dụng cơ hội từ stablecoin để phát triển hệ sinh thái tài chính số, nâng cao hiệu quả thanh toán xuyên biên giới, tăng cường kết nối với thị trường quốc tế. Đây cũng là hướng đi cần được nghiên cứu trong quá trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.

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