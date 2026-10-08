Khai thác nguồn nhân lực chất lượng cao tạo đà tăng trưởng cho Thủ đô

Theo GS.TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (HANOISME), Diễn đàn có sự tham dự của 15 Đại sứ đại diện cho 15 quốc gia, góp phần mở rộng không gian trao đổi quốc tế về phát triển nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Qua đó, doanh nghiệp Hà Nội có thêm cơ hội kết nối với các đối tác quốc tế về đào tạo, đầu tư, thương mại và chuỗi giá trị.

GS.TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc sự kiện.

“CEF III được xác định là bước tiếp theo trong mạch vấn đề xuyên suốt qua ba kỳ Diễn đàn. Nếu CEF I tập trung vào AI, thương mại điện tử và các công cụ số; CEF II đi sâu vào vốn, M&A (mau bán, sáp nhập doanh nghiệp), đầu tư, phát triển nhà cung ứng, nội địa hóa và tham gia chuỗi giá trị, thì CEF III tập trung vào yếu tố nền tảng là con người” ông Mạc Quốc Anh cho biết.

Theo đó, nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ được nhìn nhận qua bằng cấp hay chức danh mà quan trọng hơn là năng lực thực thi, từ lãnh đạo, quản trị, tài chính, đầu tư đến công nghệ số, AI, dữ liệu, tự động hóa, bán hàng, marketing, thương mại điện tử, xuất khẩu, logistics và đội ngũ kỹ thuật, lao động lành nghề trong sản xuất.

Ra mắt Hội đồng chuyên gia cấp cao.

Giới thiệu mạng lưới 18 đơn vị đồng chủ trì.

Tư tưởng xuyên suốt của CEF III là nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là một đầu vào của nền kinh tế mà phải trở thành lực đẩy trực tiếp tạo ra năng suất, đổi mới sáng tạo, năng lực cạnh tranh và tăng trưởng mới.

Tại Diễn đàn, các đại biểu tập trung trả lời câu hỏi doanh nghiệp Thủ đô đang yếu ở đâu về năng suất, công nghệ, vốn, thị trường, liên kết chuỗi và nhân lực; đồng thời xác định những năng lực con người cần thiết để khắc phục các điểm yếu, tạo ra tăng trưởng thực chất trong bối cảnh Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Từ báo cáo “Hà Nội 2026 - Thực trạng doanh nghiệp, điểm nghẽn và yêu cầu tạo động lực tăng trưởng mới”, qua đó nhận diện những điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp Hà Nội và những vấn đề đang cản trở khả năng mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, tiếp cận thị trường, hấp thụ vốn và tham gia chuỗi giá trị.

Các tham luận huyên đề theo các nhóm năng lực gồm tuyển dụng, đào tạo và chuyển hóa năng lực thành năng suất; nhân lực công nghệ cao, AI, dữ liệu và tự động hóa; nhân lực quản trị, tài chính và M&A; nhân lực thị trường, thương mại điện tử, xuất khẩu và logistics; nhân lực kỹ thuật, sản xuất, bán lẻ và chuỗi giá trị.

Theo ông Mạc Quốc Anh, điểm được nhấn mạnh là các giải pháp phải có khả năng triển khai trong thực tế, từ xác định nhu cầu nhân lực, đào tạo và tái đào tạo, tuyển dụng, sử dụng, giữ chân người lao động đến đo lường hiệu quả thông qua năng suất, doanh số, chất lượng, khả năng hấp thụ vốn và năng lực tham gia chuỗi giá trị.

CEF III cũng ra mắt Hội đồng Chuyên gia cấp cao CEF và mạng lưới 18 đơn vị đồng chủ trì. Hội đồng Chuyên gia có vai trò tổng hợp, phản biện và lựa chọn các vấn đề ưu tiên sau Diễn đàn.

Theo kế hoạch, sau Diễn đàn, Ban Tổ chức sẽ phối hợp với Hội đồng Chuyên gia cấp cao hoàn thiện Khung hành động, xác định từ 5 - 7 vấn đề ưu tiên, lựa chọn các chương trình thí điểm hoặc đặt hàng phù hợp, đồng thời phân định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý, hiệp hội, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo.

HANOISME sẽ là đầu mối điều phối; Ban Thư ký quản lý danh mục và cập nhật tiến độ; Hội đồng Chuyên gia tư vấn, phản biện; các đơn vị đồng chủ trì kết nối, theo dõi doanh nghiệp; doanh nghiệp và cơ sở đào tạo thực hiện những phần việc đã thống nhất.

Theo ông Mạc Quốc Anh, nguồn nhân lực chất lượng cao không thể chỉ được hiểu là số lượng lao động có bằng cấp cao hay số lượng cán bộ quản lý. Chất lượng phải được đo bằng khả năng tạo ra năng suất, đổi mới sáng tạo, năng lực cạnh tranh, khả năng hấp thụ công nghệ và vốn, mở rộng thị trường, nâng chất lượng sản phẩm và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

CEF III hướng tới chuyển các kết luận, kiến nghị tại Diễn đàn thành những công việc cụ thể, lấy năng suất, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp làm thước đo kết quả. Qua đó, nguồn nhân lực được đặt trong mối quan hệ trực tiếp với khả năng hấp thụ công nghệ, vốn và thị trường, từ đó chuyển hóa các nguồn lực thành năng suất và tăng trưởng.