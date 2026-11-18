Ứng dụng công nghệ số để hướng dẫn du khách nước ngoài ở Địa đạo Kỳ Anh. Ảnh: Đắc Thành

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng vừa có buổi làm việc với UBND phường Bàn Thạch nhằm trao đổi, kết nối nguồn lực và đề xuất các giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại cơ sở.

Nội dung làm việc tập trung vào khả năng ứng dụng công nghệ số, AI trong quảng bá du lịch, số hóa dữ liệu di tích, phát triển sản phẩm trải nghiệm, đồng thời hỗ trợ hộ kinh doanh, hợp tác xã tiếp cận các chính sách đổi mới công nghệ.

Đối với Bàn Thạch, việc khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử và cảnh quan tự nhiên để phát triển du lịch, dịch vụ là một hướng cần được nghiên cứu. Trong đó, khu vực sông Đầm có thể trở thành địa bàn khảo sát khả năng kết nối thông tin điểm đến, giới thiệu sản phẩm trải nghiệm và xây dựng nội dung quảng bá trên môi trường số.

Nguồn tài nguyên văn hóa, di sản và hoạt động du lịch phong phú tạo điều kiện để nghiên cứu, phát triển các sản phẩm ứng dụng công nghệ số. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu về di tích, làng nghề, lễ hội, kết hợp bản đồ số và công cụ thuyết minh thông minh có thể giúp du khách chủ động tìm hiểu điểm đến, đồng thời hỗ trợ công tác quản lý, bảo tồn di sản.

Theo định hướng trao đổi tại cuộc làm việc với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng, phường Bàn Thạch quan tâm ứng dụng công nghệ số, AI trong quảng bá du lịch, số hóa dữ liệu di tích và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Những giải pháp này được kỳ vọng góp phần khai thác tiềm năng du lịch sinh thái sông Đầm, các giá trị văn hóa, lịch sử và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho hộ kinh doanh, hợp tác xã.

Tuy nhiên, việc triển khai cần phù hợp điều kiện thực tế, có sự hỗ trợ về chuyên môn, nhân lực và nguồn lực để bảo đảm hiệu quả lâu dài.

Ở khu vực nông thôn, miền núi, đổi mới sáng tạo lại gắn với nhu cầu nâng cao hiệu quả sản xuất, tiêu thụ nông sản và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường. Tại xã Nông Sơn, mạng lưới 13 tổ công nghệ số cộng đồng với 91 thành viên đang hỗ trợ người dân sử dụng các nền tảng số, thực hiện thủ tục hành chính và tiếp cận dịch vụ trực tuyến.

Cuối tháng 10/2026, địa phương tổ chức tập huấn chuyển đổi số, thương mại điện tử cho gần 100 hộ kinh doanh. Qua đó, những khó khăn trong quản lý gian hàng, đơn hàng và thanh toán trực tuyến được ghi nhận để tiếp tục hỗ trợ.

Ông Lý Xuân Phong, Chủ tịch UBND xã Nông Sơn cho hay, địa phương duy trì 13 Tổ công nghệ số cộng đồng tại 13 thôn, với 91 thành viên, phối hợp lực lượng công an và các đoàn thể hỗ trợ người dân sử dụng các nền tảng số, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Bên cạnh việc trang bị thiết bị phục vụ chuyển đổi số ở khu dân cư, xã tổ chức tập huấn thương mại điện tử cho các hộ kinh doanh, hướng dẫn kỹ năng quản lý gian hàng, đơn hàng và thanh toán trực tuyến. Địa phương tiếp tục chú trọng hỗ trợ trực tiếp, nhất là đối với người dân còn hạn chế về kỹ năng và điều kiện tiếp cận công nghệ.

Hình thành kỹ năng sử dụng thường xuyên, từng bước ứng dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh được đặt ra ở các địa phương. Đối với các hợp tác xã, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP và hộ kinh doanh nhỏ, công nghệ có thể hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, quảng bá sản phẩm, quản lý khách hàng và kết nối các kênh phân phối.

Song, hiệu quả còn phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm, năng lực vận hành và khả năng duy trì hoạt động trên môi trường số.