Khai thác nguồn lực, thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển

Các concert âm nhạc không chỉ là những "bữa tiệc" giải trí, mà còn góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Củng cố đại đoàn kết toàn dân tộc từ nền tảng văn hóa

Nhằm làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn để phát huy sức mạnh văn hóa trong củng cố khối đại đoàn kết, đồng thời đề xuất giải pháp thiết thực triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa gắn với công tác mặt trận trong giai đoạn mới, chiều 23/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương phối hợp Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy sức mạnh văn hóa và đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới".

Khẳng định văn hóa và đại đoàn kết là hai yếu tố song hành, Giáo sư, Tiến sỹ Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cho rằng, đại đoàn kết bằng con đường văn hóa mang tính tự nhiên, bền chặt, không áp đặt hay cưỡng ép. Văn hóa với sự mềm mại, tinh tế đã thấm sâu vào máu thịt, gắn kết các dân tộc như cơm ăn, nước uống hàng ngày. Vấn đề cốt lõi hiện nay là khai thác hiệu quả giá trị văn hóa để củng cố khối đại đoàn kết trong kỷ nguyên đất nước vươn mình.

Nhà báo, Tiến sỹ Tạ Bích Loan, nguyên Trưởng ban Văn hóa Giải trí (VTV3) Đài Truyền hình Việt Nam, giảng viên Học viện Ngoại giao nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết trong đổi mới công tác truyền thông.

Theo bà, cần chuyển đổi toàn diện từ "truyền thông thông tin" sang "truyền thông kết nối và đối thoại" để vượt qua mọi khoảng cách thế hệ, vùng miền. Truyền thông văn hóa phải trở thành cầu nối khơi dậy lòng tự hào, tình yêu thương và tinh thần cống hiến, qua đó biến văn hóa thành sức mạnh tinh thần vô song, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa đất nước vươn mình phồn vinh, hạnh phúc.

Bên cạnh đó, công tác bảo tồn di tích lịch sử và phát huy giá trị văn hóa gắn với giáo dục truyền thống cũng tiếp tục được triển khai. Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hai hội thảo khoa học trọng điểm nhằm khẳng định tầm vóc lịch sử của Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng và Chiến thắng Phước Long (6/1/1975).

Các hội thảo đã bổ sung những luận cứ khoa học vững chắc để hoàn thiện hồ sơ nâng hạng di tích Phú Riềng lên cấp quốc gia đặc biệt, đồng thời đề xuất quy hoạch, kết nối hệ thống di tích tại Phước Long thành quần thể di tích cấp quốc gia. Sự kiện này tiếp tục khẳng định vai trò nền tảng của di sản lịch sử trong việc giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng tự hào và đóng góp thiết thực vào sự phát triển văn hóa, xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.

Lan tỏa không gian sáng tạo và giao lưu nghệ thuật quốc tế

Ngày 20/10, tại Công viên bờ biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm và trao giải Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026. Cuộc thi thu hút hơn 9.200 tác phẩm của hơn 1.260 tác giả trên cả nước. Ban Tổ chức đã tuyển chọn 200 tác phẩm tiêu biểu, giàu giá trị thẩm mỹ và nhân văn để trưng bày.

Đánh giá về chất lượng các tác phẩm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhận định, các nghệ sĩ ngày càng chủ động đổi mới phương pháp sáng tác, tìm tòi những góc nhìn mới, tạo nên các tác phẩm có giá trị nội dung và nghệ thuật, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Được tổ chức định kỳ 2 năm một lần từ năm 2000, cuộc thi là diễn đàn chuyên môn uy tín, góp phần phát hiện, tôn vinh tài năng nhiếp ảnh và khuyến khích sáng tạo nghệ thuật. Những khoảnh khắc chân thực được ghi lại không chỉ lưu giữ hình ảnh đất nước, nuôi dưỡng cảm hứng nghệ thuật, làm phong phú đời sống tinh thần của người dân mà còn khẳng định vai trò của nhiếp ảnh trong đời sống văn hóa, nghệ thuật và sự phát triển của công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Trong khi đó, Liên hoan Âm nhạc dân tộc quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 khai mạc tối 21/10 với chủ đề "Giai điệu phương Đông" đã tạo ra không gian giao lưu văn hóa quốc tế đặc sắc. Quy tụ hơn 70 nghệ sĩ đến từ Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Hàn Quốc, sự kiện đã tạo nên không gian âm nhạc đa sắc màu.

Theo chia sẻ của Nghệ sĩ Nhân dân, Tiến sĩ Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, âm nhạc dân tộc là kết tinh lịch sử, tâm hồn, trí tuệ và bản sắc văn hóa của mỗi cộng đồng. Qua tiếng đàn, lời ca và nhịp điệu được truyền qua nhiều thế hệ, âm nhạc lưu giữ ký ức văn hóa, đời sống tinh thần, phong tục và khát vọng của con người.

Ngày nay, bảo tồn không chỉ là lưu giữ những giá trị đã có mà còn phải tạo điều kiện để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại, để thế hệ trẻ hiểu, yêu, thực hành và tiếp nối. Phát triển âm nhạc truyền thống cần những phương thức sáng tạo phù hợp, giúp thích ứng với thời đại mà vẫn giữ được cốt lõi văn hóa.

Tôn vinh di sản, phát triển văn hóa đọc

Trong khuôn khổ Festival Huế 2026, Liên hoan Thư pháp Việt Nam lần thứ I với chủ đề “Hồn Việt trong nét bút” diễn ra từ ngày 22 đến 26/10 tại di tích Cơ Mật Viện (Cố đô Huế), quy tụ đông đảo nghệ nhân trên cả nước với các tác phẩm kết hợp hài hòa giữa chữ Hán-Nôm truyền thống và Quốc ngữ hiện đại.

Trong không gian tôn vinh nghệ thuật thư pháp và các giá trị văn hóa truyền thống, công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, có cơ hội tìm hiểu, cảm nhận vẻ đẹp của từng nét bút và những giá trị văn hóa, tinh thần được gửi gắm trong tác phẩm. Sự kiện không chỉ khẳng định sức sống của nghệ thuật thư pháp trong đời sống đương đại mà còn góp phần lan tỏa bản sắc Việt, thúc đẩy bảo tồn di sản gắn với phát triển công nghiệp văn hóa.

Trong bối cảnh chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, chiều 22/10, tại Thư viện Đà Nẵng đã diễn ra lễ khai mạc Tuần lễ Sách – Công nghệ và Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng năm 2026 với chủ đề "Lan tỏa tri thức – Kết nối công nghệ".

Hiện nay, phát triển văn hóa đọc là hoạt động thường xuyên, gắn với xây dựng xã hội học tập và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Việc ứng dụng công nghệ giúp đổi mới quản lý tài nguyên thông tin, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức và trang bị kỹ năng số cho thế hệ trẻ.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, ngày hội đã khuyến khích lớp trẻ xây dựng thói quen đọc sách, đồng thời thúc đẩy sự phối hợp giữa thư viện, nhà trường và doanh nghiệp trong xây dựng môi trường học tập hiện đại.

Sự hòa quyện giữa giá trị truyền thống và tinh thần đổi mới sáng tạo của các sự kiện tuần qua là minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa Việt Nam. Việc khơi thông các nguồn lực di sản, nghệ thuật và tri thức là nền tảng vững chắc để các địa phương triển khai các hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.