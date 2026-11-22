Cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam sở hữu kho tàng nghệ thuật biểu diễn vô cùng đặc sắc và phong phú. Ảnh: Bích Nguyên

Kho tàng di sản giàu bản sắc

Nghệ thuật biểu diễn dân tộc là một di sản đặc biệt, phản ánh sinh động đời sống tinh thần, phong tục, tập quán, tín ngưỡng và thế giới quan của mỗi cộng đồng. Từ hát, múa, diễn xướng đến trình diễn nhạc cụ, các loại hình nghệ thuật không chỉ là phương thức giao tiếp, giải trí mà còn là nơi lưu giữ ký ức cộng đồng, truyền tải những tri thức và giá trị văn hóa truyền thống.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kiều Trung Sơn, Viện Nghiên cứu văn hóa, điểm chung của nghệ thuật biểu diễn ở các dân tộc là tính phức hợp của nhiều yếu tố nghệ thuật như âm nhạc, múa, diễn xướng, trang phục... Tuy nhiên, mỗi dân tộc lại có phương thức biểu đạt và sắc thái nghệ thuật riêng, tạo nên những dấu ấn không thể nhầm lẫn. Chính sự đa dạng ấy làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của nghệ thuật biểu diễn dân tộc Việt Nam.

Trong kho tàng nghệ thuật dân tộc Việt Nam, có những di sản biểu diễn tiêu biểu đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại như: Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; Dân ca Quan họ Bắc Ninh; Hát Xoan Phú Thọ; Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ; Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái; Nghệ thuật Xòe Thái; Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ... Ngoài ra, còn có hàng trăm loại hình nghệ thuật biểu diễn đặc sắc khác là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đang được các cộng đồng gìn giữ và trao truyền.

Mỗi loại hình nghệ thuật là một thế giới văn hóa riêng. Nếu tiếng cồng chiêng Tây Nguyên gắn với không gian sinh hoạt cộng đồng, những lễ hội và quan niệm về thế giới tâm linh của các dân tộc nơi đại ngàn, thì điệu xòe Thái lại thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó qua những vòng tay nối dài. Quan họ Bắc Ninh hấp dẫn bởi lối hát giao duyên tinh tế; hát Xoan lưu giữ những nghi lễ và tín ngưỡng dân gian lâu đời; còn Đờn ca tài tử Nam Bộ mang đậm nét phóng khoáng, chân tình của cư dân vùng sông nước.

Những giá trị ấy không chỉ có ý nghĩa đối với đời sống văn hóa cộng đồng, mà còn là nguồn tài nguyên đặc biệt để phát triển du lịch. Bởi hiện nay, du khách ngày càng quan tâm đến trải nghiệm văn hóa bản địa, muốn được tiếp xúc, khám phá và hòa mình vào đời sống của cộng đồng ở điểm đến.

Đưa di sản thành sản phẩm du lịch

Nhìn từ góc độ kinh tế di sản, nghệ thuật biểu diễn dân tộc có nhiều lợi thế để trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng. Khác với những tài nguyên du lịch hữu hình có thể dễ dàng bị thay thế, mỗi loại hình nghệ thuật đều gắn với một cộng đồng, một không gian văn hóa và những câu chuyện lịch sử riêng. Đây chính là yếu tố tạo nên tính độc đáo, khác biệt và khả năng cạnh tranh cho các điểm đến.

Thực tế, nhiều địa phương đã khai thác lợi thế này để xây dựng sản phẩm du lịch. Tại Hà Nội, các loại hình nghệ thuật như múa rối nước, hát xẩm được giới thiệu tới du khách thông qua các chương trình biểu diễn. Ở Huế, Nhã nhạc cung đình và ca Huế trở thành những sản phẩm văn hóa đặc sắc, phục vụ du khách trong không gian Đại nội và trên sông Hương. Tại các tỉnh Nam Bộ, nghệ thuật Đờn ca tài tử được đưa vào các chương trình tham quan, trải nghiệm văn hóa miệt vườn. Các tỉnh Tây Nguyên khai thác Không gian văn hóa cồng chiêng để tạo điểm nhấn cho các tour du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm.

Nghệ thuật biểu diễn của mỗi dân tộc có đặc trưng riêng, tạo nên năng lực cạnh tranh cho từng điểm đến. Ảnh: Bích Nguyên

Một số địa phương miền núi cũng đã biết phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống để gia tăng sức hấp dẫn cho điểm đến. Bản Lác (Phú Thọ) khai thác vốn di sản văn hóa của người Thái để tổ chức các hoạt động giao lưu, biểu diễn văn nghệ phục vụ du khách. Tại Sơn La, nghệ thuật Xòe Thái được đưa vào các chương trình, tuyến du lịch, giúp du khách không chỉ thưởng thức mà còn trực tiếp tham gia những vòng xòe đoàn kết cùng người dân địa phương.

Nếu được đầu tư đúng hướng, nghệ thuật biểu diễn có thể trở thành hạt nhân để hình thành các sản phẩm du lịch chuyên đề, tạo sinh kế cho nghệ nhân, nghệ sĩ và người dân địa phương; thúc đẩy các dịch vụ lưu trú, ẩm thực, trải nghiệm văn hóa, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thủ công truyền thống. Khi đó, giá trị kinh tế không chỉ được thể hiện qua doanh thu từ hoạt động biểu diễn mà còn lan tỏa tới nhiều ngành nghề, dịch vụ khác trong chuỗi du lịch.

Không để di sản chỉ là tiết mục minh họa

Dù có nhiều lợi thế, việc khai thác nghệ thuật biểu diễn dân tộc phục vụ du lịch ở nước ta vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Tại không ít địa phương, hoạt động này còn mang tính tự phát, thiếu sự nghiên cứu, quy hoạch và đầu tư bài bản. Một số chương trình biểu diễn mới dừng lại ở việc giới thiệu những tiết mục đơn lẻ, chưa tạo được câu chuyện văn hóa xuyên suốt, chưa kết nối chặt chẽ với các sản phẩm du lịch khác để hình thành trải nghiệm hoàn chỉnh cho du khách.

Đáng lo ngại hơn, nếu quá chú trọng yếu tố thương mại, chạy theo thị hiếu nhất thời, một số giá trị nguyên bản của di sản có thể bị giản lược, biến đổi hoặc tách khỏi không gian văn hóa vốn có.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kiều Trung Sơn, việc khai thác nghệ thuật biểu diễn dân tộc không đơn giản bởi loại tài sản này tồn tại trong chính con người. Muốn phát huy giá trị di sản phải gắn với việc khai thác năng lực của những người nắm giữ, thực hành và trao truyền nghệ thuật bao gồm nghệ nhân, nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên trong cộng đồng. Mỗi người có thể nắm giữ một loại hình nghệ thuật, một làn điệu hoặc một kỹ năng biểu diễn nhất định. Vì vậy, muốn khai thác hiệu quả vốn nghệ thuật của một vùng, một cộng đồng cần có sự tập hợp, tổ chức và kết nối những chủ thể này.

Trên cơ sở kiểm kê, đánh giá đầy đủ giá trị từng loại hình nghệ thuật, các địa phương cần lựa chọn những di sản có lợi thế để xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp với điều kiện thực tế. Việc tổ chức các đội văn nghệ du lịch cần được thực hiện bài bản, có sự tham gia của những hạt nhân văn nghệ, nghệ nhân và người có tâm huyết; có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, sự tư vấn chuyên môn của ngành văn hóa được kết nối với các doanh nghiệp lữ hành. Cần có cơ chế hoạt động ổn định, chế độ đãi ngộ phù hợp, bảo đảm người thực hành di sản được hưởng lợi chính đáng từ hoạt động khai thác du lịch.

Một yêu cầu quan trọng khác là phải sáng tạo trong xây dựng sản phẩm. Có thể đổi mới phương thức biểu diễn, dàn dựng tiết mục mới, sáng tác tác phẩm mới dựa trên chất liệu nghệ thuật truyền thống hoặc kết hợp biểu diễn với trải nghiệm ẩm thực, trang phục, trò chơi dân gian và sinh hoạt cộng đồng. Tuy nhiên, mọi sự sáng tạo đều phải dựa trên nguyên tắc tôn trọng đặc trưng, giá trị cốt lõi của di sản, tránh cải biên tùy tiện làm sai lệch bản sắc văn hóa. Cùng với đó, cần chú trọng xây dựng không gian biểu diễn phù hợp.