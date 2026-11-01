Khai thác lợi thế, tạo đà phát triển kinh tế cửa khẩu

Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng nhẹ, cơ cấu hàng hóa chuyển dịch

Từ đầu năm đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ, cơ cấu hàng hóa có sự chuyển dịch đáng chú ý. Tổng kim ngạch đạt 1.356 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2025, bằng 77% kế hoạch. Trong đó, Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng đạt 888 triệu USD, chiếm khoảng 65% tổng kim ngạch; Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh đạt 461 triệu USD, chiếm 34%; Cửa khẩu Sóc Giang đạt hơn 7 triệu USD.

Giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu trực tiếp mở tờ khai tại địa bàn giảm 35%, còn 692 triệu USD; trong khi hàng hóa giám sát và quá cảnh tăng 177%, đạt 664 triệu USD. Lượng hàng quá cảnh gia tăng đã bù đắp một phần mức giảm của hoạt động xuất nhập khẩu trực tiếp, giúp tổng kim ngạch toàn địa bàn duy trì tăng trưởng. Diễn biến này cũng đặt ra yêu cầu nâng cao khả năng thu hút doanh nghiệp thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu trực tiếp tại địa phương.

Sự dịch chuyển thể hiện ở từng nhóm mặt hàng. Trong khi xuất khẩu hạt điều đạt 288,2 triệu USD, tăng 15%; thủy sản đạt 113,9 triệu USD, tăng 23% thì rau quả giảm 84%. Ở chiều nhập khẩu, ô tô nguyên chiếc giảm 46% do lượng hàng tồn kho của doanh nghiệp lớn; vải dệt may giảm 87% và chất dẻo giảm 85%. Diễn biến trái chiều giữa các mặt hàng cho thấy hoạt động biên mậu vẫn chịu tác động đáng kể từ nhu cầu thị trường, sức tiêu thụ và sự thay đổi của các luồng hàng.

Trong bối cảnh đó, thách thức không chỉ là duy trì đà tăng kim ngạch mà còn phải nâng cao chất lượng hoạt động xuất nhập khẩu, tăng sức hút đối với doanh nghiệp và khai thác hiệu quả các dịch vụ hỗ trợ thương mại. Giảm chi phí logistics, rút ngắn thời gian thông quan, nâng cấp hạ tầng và mở rộng kết nối thị trường là những giải pháp cần thiết để kinh tế cửa khẩu phát triển ổn định, gia tăng giá trị và đóng góp nhiều hơn cho ngân sách địa phương.

Hoạt động xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh.

Nâng cao sức cạnh tranh kinh tế cửa khẩu

Chi phí logistics là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của cửa khẩu Cao Bằng. Trước thực tế đó, tỉnh tập trung rà soát quy trình giao nhận, công khai biểu giá dịch vụ bốc xếp, phí sử dụng hạ tầng bến bãi tại Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng, Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh, giúp doanh nghiệp chủ động tính toán chi phí, hạn chế phát sinh.

Cơ quan quản lý tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng và doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thông quan, nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng cửa khẩu. Việc ứng dụng công nghệ vào quản lý, điều phối phương tiện và hàng hóa được đẩy mạnh, hướng tới quy trình thông quan minh bạch, thuận tiện hơn. Đây là những giải pháp giúp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao sức hút đối với doanh nghiệp và phát huy lợi thế giao thương Việt Nam - Trung Quốc.

Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lý Quốc Khánh cho biết: Xác định chi phí và thời gian thông quan là yếu tố quan trọng để cạnh tranh, tỉnh có chủ trương giảm đồng loạt phí dịch vụ, bến bãi; đồng thời thỏa thuận thành công để lái xe Việt Nam sang thẳng điểm giao nhận hàng mà không cần qua đội ngũ trung chuyển. Việc giảm từ 2,15 - 2,6 triệu đồng/xe vừa giúp doanh nghiệp giảm chi phí, vừa góp phần nâng cao tính minh bạch và sức cạnh tranh của cửa khẩu Cao Bằng.

Tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý cửa khẩu. Hệ thống cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) tại chỗ được vận hành từ cuối tháng 5/2026; nền tảng cửa khẩu số tại Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng và Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh dự kiến vận hành chính thức trong năm 2026, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Công tác xúc tiến thương mại được đẩy mạnh với 13 sự kiện, hội chợ và 13 lượt kết nối giao thương. Tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu 366 doanh nghiệp xuất nhập khẩu, rà soát 316 doanh nghiệp, hợp tác xã tiềm năng; có 12 doanh nghiệp Việt Nam và 28 doanh nghiệp Trung Quốc đăng ký kết nối. Qua khảo sát, tỉnh xác định 17 nhóm hàng hóa có tiềm năng trao đổi, gồm 5 nhóm nông sản, thủy sản Việt Nam có nhu cầu xuất khẩu sang Trung Quốc, 12 nhóm hàng Trung Quốc có khả năng xuất sang Việt Nam như: ô tô, máy móc, linh kiện, nông sản chế biến. Đây là cơ sở để mở rộng nguồn hàng, tăng cường kết nối doanh nghiệp và khai thác thị trường.

Cán bộ Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng kiểm tra hàng hóa, bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu đúng quy định.

Về thu ngân sách, 9 tháng năm 2026, thu thuế xuất nhập khẩu đạt 1.117,7 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm 2025, bằng 61% kế hoạch. Thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng cửa khẩu đạt 50,7 tỷ đồng, tăng 99,57%, bằng 181,18% dự toán. Kết quả này phản ánh sự khác biệt giữa các nguồn thu trong bối cảnh cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu biến động. Việc cải thiện hạ tầng, hoàn thiện quy hoạch, tạo quỹ đất sạch được xem là điều kiện để thu hút đầu tư, nâng cao giá trị dịch vụ và tăng đóng góp của kinh tế cửa khẩu cho ngân sách địa phương.

Hạ tầng giao thông có vai trò quan trọng trong giảm chi phí vận chuyển, tăng khả năng thu hút hàng hóa và nâng cao sức cạnh tranh của kinh tế cửa khẩu. Trong đó, cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh được kỳ vọng cải thiện kết nối giữa Cao Bằng với các trung tâm kinh tế, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và phát triển dịch vụ logistics. Cùng với đầu tư giao thông, tỉnh thúc đẩy trao đổi với phía Trung Quốc về việc mở thêm các cặp cửa khẩu, lối thông quan: Pò Peo - Nhạc Vu, Hạ Lang - Khoa Giáp. Nếu được triển khai đồng bộ, các kết nối này sẽ góp phần đa dạng hóa tuyến vận chuyển, thu hút nguồn hàng và nâng cao năng lực thông quan qua địa bàn.

Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lý Quốc Khánh cho biết thêm: Dòng hàng quá cảnh tăng mạnh là tín hiệu tích cực cho thấy vai trò cầu nối logistics của tỉnh. Để khai thác hiệu quả lợi thế này, cần thu hút đầu tư vào sản xuất, chế biến, hình thành nguồn hàng xuất nhập khẩu ổn định. Hiện tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, chuẩn bị khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng; hoàn thiện quy hoạch, chuẩn bị mặt bằng sạch, từng bước phát triển trung tâm logistics thông minh xuyên biên giới. Đẩy mạnh số hóa, cải thiện môi trường kinh doanh, giảm chi phí cho doanh nghiệp và mở rộng kết nối thị trường, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn.

Về dài hạn, hiệu quả phát triển kinh tế cửa khẩu không chỉ thể hiện ở quy mô kim ngạch hay số lượng phương tiện qua lại, mà còn ở khả năng phát triển các dịch vụ hỗ trợ thương mại, thu hút đầu tư và tạo nguồn thu ổn định. Đồng bộ hạ tầng giao thông, hoàn thiện quy hoạch, nâng cao hiệu quả phối hợp và cải thiện môi trường kinh doanh sẽ giúp Cao Bằng phát huy lợi thế biên giới, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy kinh tế cửa khẩu phát triển bền vững.