Khai thác lợi thế nông nghiệp, phát triển sản phẩm giá trị cao

Đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất

Trong 9 tháng năm 2026, xãVĩnh Thanh đạt kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Thu ngân sách địa phương đạt 851,3 triệu đồng; giải ngân vốn đầu tư công gần 24 tỷ đồng. Hiện trên địa bàn xã có 54 doanh nghiệp đang hoạt động, cùng 343 cơ sở kinh doanh.

Để tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, Vĩnh Thanh kiên trì thực hiện phương châm “chính quyền phục vụ”. Cấp uỷ, chính quyền xã thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã để lắng nghe, tháo gỡ khó khăn. Thông qua các buổi đối thoại, nhiều kiến nghị của doanh nghiệp và hộ kinh doanh được chính quyền tiếp nhận, chỉ đạo xử lý.

Các bộ phận chuyên môn, trong đó có Phòng Kinh tế, được yêu cầu giải quyết thủ tục nhanh chóng, minh bạch, hướng dẫn rõ ràng, hạn chế phát sinh phiền hà cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Phát biểu tại buổi họp mặt doanh nghiệp, HTX và hộ sản xuất, kinh doanh nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026, Bí thư Đảng uỷ xã Vĩnh Thanh Ngô Nguyên Phong mong muốn các đơn vị tiếp tục phát triển, đầu tư vào những lĩnh vực thế mạnh của địa phương.

Kinh tế nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ lực, với sản lượng lương thực đạt hơn 91.000 tấn, diện tích rau màu 790 ha. Cùng với duy trì sản lượng, địa phương chú trọng chuyển đổi từ phương thức sản xuất truyền thống sang sản xuất hàng hoá chất lượng cao.

Quy trình “1 phải, 5 giảm” và mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp được triển khai trên hơn 2.000 ha tại 9 HTX và tổ hợp tác. Diện tích lúa liên kết bao tiêu đạt trên 75%.

Mời gọi đầu tư vào lĩnh vực chế biến, bảo quản nông sản

Với vùng nguyên liệu lúa gạo ổn định, hệ thống 24 trạm bơm điện gắn với các ô đê bao khép kín phục vụ 1.757 ha, Vĩnh Thanh đang tập trung mời gọi đầu tư vào các lĩnh vực chế biến, bảo quản nông sản. Trong đó, ưu tiên dự án hệ thống sấy, kho bảo quản, xay xát, phân loại và đóng gói gạo hiện đại; sơ chế, bảo quản rau màu và chế biến các sản phẩm từ rau má, rau cần nước.

Phát huy thế mạnh nông nghiệp, xã Vĩnh Thanh kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản và phát triển dịch vụ sinh thái.

Đáng chú ý, mô hình thí điểm sản xuất lúa ST24 theo hướng hữu cơ trên đất tôm, quy mô ban đầu 2 ha tại HTX Dịch vụ nông nghiệp Tiên Tiến, mở ra hướng phát triển gạo chất lượng cao. Ông Trương Văn Suôl, đại diện HTX, cho biết, HTX mong muốn có doanh nghiệp tham gia chế biến, đóng gói và phân phối để đưa thương hiệu gạo sạch tiếp cận thị trường rộng hơn, thay vì chủ yếu bán lúa nguyên liệu.

Bên cạnh trồng lúa, mô hình nuôi cá nước ngọt trên đất trồng lúa đang được thí điểm với quy mô 15 ha, có 15 hộ tham gia, góp phần đa dạng hoá sinh kế và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Một hướng phát triển khác là không gian “Chợ quê” tại ấp Tường Thắng, quy mô 40 gian hàng, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/11/2026. Đây sẽ là nơi giới thiệu, tiêu thụ 3 sản phẩm OCOP của xã cùng các mặt hàng nông sản, ẩm thực đặc trưng, kết hợp hoạt động trải nghiệm văn hoá nông nghiệp, tạo thêm sinh kế và thu nhập cho người dân.

Xã Vĩnh Thanh chú trọng đầu tư giao thông nông thôn, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hoá và giao thương.

Để hỗ trợ lưu thông hàng hoá và thu hút đầu tư, Vĩnh Thanh đang triển khai đề án bê tông hoá giao thông nông thôn với tổng kinh phí dự kiến gần 85 tỷ đồng. Trong năm 2026, địa phương đăng ký xây dựng 4 tuyến đường, tổng chiều dài khoảng 5 km.

Là xã nông thôn mới kiểu mẫu duy nhất của tỉnh Cà Mau, Vĩnh Thanh xác định, danh hiệu chỉ có ý nghĩa bền vững khi kinh tế tư nhân phát triển, HTX hoạt động hiệu quả và thu nhập người dân được nâng cao.

Xã tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuẩn hoá dữ liệu hộ kinh doanh, ứng dụng công nghệ số trong quản lý vùng nguyên liệu và truy xuất nguồn gốc. Cùng với đó, địa phương duy trì đối thoại, chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi để doanh nghiệp đồng hành phát triển các lĩnh vực có tiềm năng.

Bí thư Đảng uỷ xã Vĩnh Thanh Ngô Nguyên Phong nhấn mạnh.

Với lợi thế nông nghiệp, vùng nguyên liệu và định hướng phát triển sản phẩm giá trị cao, Vĩnh Thanh kỳ vọng thu hút thêm nguồn lực vào chế biến, tiêu thụ nông sản và dịch vụ nông thôn; qua đó nâng cao thu nhập người dân, xây dựng vùng quê giàu bản sắc và phát triển bền vững./.