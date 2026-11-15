Khai thác lợi thế bổ trợ hai nền kinh tế Việt Nam-Chile

Hàng Việt Nam được trưng bày, giới thiệu tại hội chợ cà-phê ở Chile.

Với nền tảng tin cậy chính trị, các khuôn khổ hợp tác thương mại hiện có, cùng những lợi thế kinh tế mang tính bổ trợ, hai nước có điều kiện để trở thành những đối tác quan trọng, là cầu nối tăng cường liên kết giữa Đông Nam Á và Mỹ Latin.

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Chile được vun đắp qua nhiều năm tháng. Vượt qua khoảng cách địa lý, Chile là quốc gia Nam Mỹ đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Tình đoàn kết và sự ủng hộ của Nhân dân Chile trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước của Nhân dân Việt Nam đã tạo nên nền tảng chính trị và tình cảm đặc biệt cho quan hệ hai nước.

Trong những thập kỷ qua, quan hệ Việt Nam-Chile đã có những bước tiến quan trọng cả về chiều rộng và chiều sâu. Việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2007, ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA) năm 2011 - hiệp định đầu tiên của Việt Nam với một quốc gia Mỹ Latin, đã tạo ra một khuôn khổ ổn định, lâu dài và những cơ hội mới cho hợp tác kinh tế.

Thương mại song phương hiện đạt khoảng 2 tỷ USD mỗi năm. Việt Nam và Chile cũng đang tận dụng hiệu quả các khuôn khổ đa phương khi đều tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), là thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

Chile là đối tác có tầm quan trọng hàng đầu và là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam tại Mỹ Latin, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Chile tại ASEAN.

Chile là đối tác có tầm quan trọng hàng đầu và là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam tại Mỹ Latin, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Chile tại ASEAN. Hai nước có vị trí ngày càng quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường của nhau. Phát biểu tại cuộc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Chile Francisco Perez Mackenna tháng 8/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh về nhu cầu tăng cường kết nối vận tải, hậu cần và chuỗi cung ứng, phối hợp tại các diễn đàn, cơ chế đa phương, liên khu vực nhằm gắn kết chặt chẽ hơn hai nền kinh tế, đồng thời phát huy vai trò của Việt Nam và Chile làm cửa ngõ kết nối, hội nhập giữa Đông Nam Á và Mỹ Latin.

Một trong những triển vọng nổi bật của hợp tác Việt Nam-Chile là khả năng khai thác tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế để mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư và tham gia các chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu. Thương mại và nông nghiệp tiếp tục là những trụ cột có nhiều tiềm năng. Với thế mạnh về sản xuất và xuất khẩu nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến, Việt Nam có cơ hội mở rộng thị trường tại Chile, một nền kinh tế có độ mở cao và là cửa ngõ thương mại quan trọng tại Nam Mỹ. Ngược lại, Chile có thế mạnh về các sản phẩm nông nghiệp, trái cây, thực phẩm và nguyên liệu có khả năng bổ sung cho nhu cầu thị trường Việt Nam.

Tại hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Chile Francisco Perez Mackenna tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá, quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Chile phát triển tích cực, nổi bật trong lĩnh vực kinh tế-thương mại; mong muốn hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ chính trị, tăng cường tin cậy và mở rộng hợp tác thực chất trên các lĩnh vực cùng quan tâm trên tinh thần cùng có lợi, cùng phát triển, bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau. Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai Bộ Ngoại giao tiếp tục phát huy vai trò điều phối quan hệ chung giữa hai nước trên các vấn đề quan trọng, trong đó thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác và đầu tư ở các lĩnh vực còn nhiều dư địa như khai khoáng, chuyển đổi xanh, kinh tế số, tài chính-ngân hàng, văn hóa-giáo dục, khoa học-công nghệ, an ninh-quốc phòng...; thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác mới.

Việc tăng cường mở cửa thị trường, tận dụng ưu đãi từ FTA song phương và CPTPP, sẽ giúp doanh nghiệp hai nước đa dạng hóa thị trường, nâng cao khả năng thích ứng trước những biến động của thương mại toàn cầu. Quan hệ Việt Nam-Chile đang đứng trước cơ hội chuyển sang giai đoạn phát triển mới, với trọng tâm là kết nối kinh tế, công nghệ, năng lượng và các chuỗi cung ứng chiến lược.