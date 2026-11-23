Khai thác kinh tế di sản, giữ vững lợi ích cộng đồng
Những cơ chế từ Luật Thủ đô mở thêm cơ hội huy động nguồn lực cho văn hóa. Nhưng khi vốn đầu tư và hoạt động thương mại tham gia sâu hơn vào các không gian di sản, yêu cầu bảo vệ giá trị cốt lõi và bảo đảm lợi ích của cộng đồng cũng trở nên cấp thiết. Phóng viên Đài PTTH Hà Nội phỏng vấn Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chí Bền, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, nguyên Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, xung quanh nội dung này.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khai-thac-kinh-te-di-san-giu-vung-loi-ich-cong-dong-24626112323361468.htm