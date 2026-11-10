Khai thác không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính: Đòn bẩy đưa kinh tế vùng bứt phá

Khai thác không gian phát triển mới sau sắp xếp hành chính: Đòn bẩy đưa kinh tế vùng bứt phá. Ảnh: CP

Cụ thể, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Nghị quyết số 358/NQ-CP ngày 9/11/2026 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới (Chương trình).

Mục đích của Chương trình nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết số 27-NQ/TW nhằm phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế của từng vùng, thúc đẩy liên kết vùng và khai thác hiệu quả không gian phát triển mới của các địa phương và vùng sau sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm rõ nội dung, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, kết quả/đánh giá và thời hạn hoàn thành.

Đồng thời, phát huy vai trò kiến tạo, điều phối của Chính phủ theo nguyên tắc phân công, phân cấp, phân quyền rõ ràng, tập trung, dân chủ, phối hợp chặt chẽ gắn với trách nhiệm của từng bộ, cơ quan trung ương, địa phương; bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, liên thông trong quy hoạch, đầu tư, phát triển hạ tầng, dữ liệu và phân bổ nguồn lực; hài hòa lợi ích giữa địa phương, vùng và quốc gia.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương gắn với công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát nhằm phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường của các vùng và địa phương.

11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Để thực hiện thắng lợi các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể tại Nghị quyết số 27-NQ/TW, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới.

Tổ chức không gian phát triển vùng và thực hiện tốt quy hoạch vùng.

Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển vùng.

Đổi mới mô hình tăng trưởng, hình thành và phát triển các động lực kinh tế mới của vùng.

Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, đồng bộ, liên vùng.

Phát triển hệ thống đô thị hiện đại và các cực tăng trưởng của vùng.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phát triển văn hóa, xã hội và bảo đảm an sinh xã hội toàn diện.

Bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tăng cường quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.