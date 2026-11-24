Hội thảo kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội phát triển mới cho lĩnh vực khai thác khách trung chuyển của Thủ đô.

Bài 1: Đánh thức "mỏ vàng" du lịch trung chuyển tại Thủ đô

Hơn 412 nghìn lượt hành khách nối chuyến qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trong 9 tháng năm 2026, vượt tổng lượng khách của cả năm 2025, cho thấy một thị trường tiềm năng đang mở rộng. Với lợi thế về kết nối hàng không, di sản, văn hóa và dịch vụ, Hà Nội có cơ hội biến thời gian chờ nối chuyến thành hành trình khám phá Thủ đô, tạo thêm nguồn thu và quảng bá hình ảnh điểm đến.

Hành khách xem thông tin chuyến bay tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Ảnh: Biển Ngọc

Hà Nội bảo đảm nền tảng khai thác khách trung chuyển

Trong xu hướng phát triển hàng không quốc tế, khách trung chuyển ngày càng được nhìn nhận không chỉ là hành khách sử dụng dịch vụ sân bay mà còn là một phân khúc thị trường có khả năng tạo giá trị cho điểm đến. Nếu có đủ thời gian, điều kiện nhập cảnh và sản phẩm phù hợp, hành khách có thể rời sân bay để tham quan, thưởng thức ẩm thực, mua sắm hoặc lưu trú trước khi tiếp tục hành trình.

Kinh nghiệm từ Singapore, Bangkok, Dubai và Doha cho thấy, kết hợp mạng đường bay với dịch vụ du lịch, mua sắm và trải nghiệm có thể gia tăng sức hấp dẫn của các trung tâm hàng không. Đây cũng là hướng Hà Nội cần nghiên cứu để khai thác hiệu quả hơn lợi thế kết nối của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Hiện mạng bay quốc tế tại Nội Bài có bình quân khoảng 305 chuyến bay chở khách mỗi ngày, gồm 153 chuyến đi và 152 chuyến đến. Đáng chú ý, lượng hành khách nối chuyến tăng liên tục: Năm 2023 đạt 224.848 lượt, năm 2024 đạt 271.160 lượt, năm 2025 đạt 397.688 lượt. Riêng 9 tháng năm 2026 đạt 412.613 lượt, vượt tổng số của cả năm trước.

Hành khách trải nghiệm không gian văn hóa đặc sắc diễn ra tại sân khấu gần khu vực cửa ra máy bay số 23 - nhà ga T2 sân bay Nội Bài, tháng 12-2023. Ảnh: Tuấn Lương

Cùng với việc nâng công suất Nhà ga T2 từ 10 triệu lên 15 triệu hành khách/năm, mạng lưới hàng không và năng lực phục vụ khách quốc tế của Nội Bài đang từng bước được mở rộng. Đây là cơ sở quan trọng để Hà Nội nghiên cứu khai thác nguồn khách có thời gian nối chuyến phù hợp.

Tuy nhiên, tổng lượng khách trung chuyển không đồng nghĩa với số khách có thể tham gia tour. Khả năng khai thác còn phụ thuộc vào thời gian lưu lại, điều kiện nhập cảnh, lịch bay, hành lý và nhu cầu trải nghiệm. Vì vậy, yêu cầu trước tiên là xác định đúng nhóm khách có khả năng chuyển đổi thành khách du lịch, thay vì chỉ căn cứ vào quy mô hành khách qua sân bay.

Sức hấp dẫn của Hà Nội nằm ở khả năng kết nối nhiều giá trị văn hóa, lịch sử, ẩm thực và đời sống đô thị trong những hành trình tương đối ngắn. Khu vực hồ Hoàn Kiếm, Khu phố cổ và các điểm di sản phụ cận có thể tạo thành không gian trải nghiệm đặc trưng, phù hợp với hành khách có quỹ thời gian hạn chế.

Tùy thời gian nối chuyến, khách có thể lựa chọn trải nghiệm ẩm thực, tham quan di sản, khám phá phố nghề, thưởng thức nghệ thuật hoặc mua sắm sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Với nhóm khách lưu lại lâu hơn, hành trình có thể mở rộng sang dịch vụ lưu trú, kinh tế ban đêm và các điểm đến ngoại thành, địa phương lân cận.

Lợi thế này được hỗ trợ bởi hệ sinh thái du lịch tương đối phát triển. Năm 2025, Hà Nội đón 33,8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 7,9 triệu lượt; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 134,5 nghìn tỷ đồng. Thành phố có 3.769 cơ sở lưu trú với khoảng 72.400 phòng, 2.015 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, 593 doanh nghiệp lữ hành nội địa và khoảng 140 khu, điểm tham quan du lịch.

Trong 10 tháng năm 2026, Hà Nội đón 30,36 triệu lượt khách, tăng 6,8%; khách quốc tế đạt 7,57 triệu lượt, tăng 21,4%; tổng thu từ khách du lịch đạt 125,24 nghìn tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Những con số này cho thấy thành phố có nền tảng về điểm đến, doanh nghiệp và dịch vụ để phát triển sản phẩm mới. Vấn đề không phải xây dựng một hệ thống du lịch hoàn toàn khác, mà là kết nối và tổ chức lại các nguồn lực hiện có theo nhu cầu đặc thù của khách trung chuyển.

Hành khách thích thú với những tác phẩm được chế tác thủ công bởi những nghệ nhân của Thủ đô Hà Nội tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Tuấn Lương

Quy mô khai thác vẫn còn khiêm tốn

Một số chương trình dành cho khách nối chuyến đã được triển khai. Vietnam Airlines tổ chức Transit Tour tại Hà Nội cho hành khách đáp ứng điều kiện của Hãng, với thời gian nối chuyến từ 8 đến 35 giờ, kết hợp hỗ trợ sân bay, vận chuyển, lưu trú, ăn uống, hướng dẫn viên và bảo hiểm. Năm 2025, chương trình phục vụ khoảng 900 lượt khách.

Hiệp hội Du lịch Hà Nội đề xuất nghiên cứu city tour từ 6-72 giờ; Công ty cổ phần du lịch và dịch vụ Hy Vọng đề xuất sản phẩm “Chạm Hà Nội giữa những hành trình - Hanoi Moment”. Đây là những bước khởi đầu cho thấy khả năng kết hợp dịch vụ hàng không với trải nghiệm du lịch tại Thủ đô.

Dù vậy, quy mô khai thác vẫn còn khiêm tốn so với lượng khách nối chuyến. Sản phẩm chưa đa dạng theo thời gian và nhu cầu; việc đặt tour, tiếp cận thông tin và kết nối dịch vụ chưa thật sự thuận tiện.

Điểm mấu chốt là khách trung chuyển có đặc điểm khác khách du lịch thông thường: Thời gian hạn chế, ít chủ động lên kế hoạch và rất nhạy cảm với nguy cơ trễ chuyến. Do đó, không thể lấy tour truyền thống rồi đơn giản rút ngắn thời lượng. Sản phẩm phải được thiết kế từ thời gian nối chuyến thực tế, tính đủ thời gian nhập cảnh, di chuyển, trải nghiệm và quay lại sân bay.

"Mỏ vàng" du lịch trung chuyển tại Thủ đô đang cần được đánh thức, khơi dậy tiềm năng phát triển. Ảnh: HNM

Khai thác khách trung chuyển không chỉ là nhiệm vụ của ngành du lịch mà là sự kết nối giữa hàng không, giao thông, văn hóa, thương mại và dịch vụ. Sân bay và hãng hàng không tạo nguồn tiếp cận khách; doanh nghiệp tổ chức sản phẩm; giao thông bảo đảm hành trình; các điểm đến, cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống và mua sắm tạo nên trải nghiệm.

Nếu được tổ chức hiệu quả, mỗi hành khách nối chuyến có thể trở thành một nguồn khách mới, tạo doanh thu cho nhiều lĩnh vực và góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội. Trải nghiệm tích cực trong thời gian ngắn cũng có thể khuyến khích du khách quay trở lại Thủ đô trong những chuyến đi dài ngày hơn.

Cơ hội đã hiện hữu, nhưng để khai thác được cần chuyển từ tư duy tận dụng lượng khách qua sân bay sang phát triển một thị trường du lịch trung chuyển có định hướng, có sản phẩm và có cơ chế vận hành riêng. Đó chính là dư địa mới để Hà Nội gia tăng giá trị từ lợi thế cửa ngõ hàng không quốc tế.

Hội thảo “Khai thác khách trung chuyển (quá cảnh, nối chuyến) đến Việt Nam - Cơ hội và giải pháp đối với Thủ đô Hà Nội” được tổ chức nhằm trao đổi, đánh giá thực trạng, nhận diện những điểm nghẽn, phân tích cơ hội và đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp khai thác hiệu quả dòng khách trung chuyển, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và các ngành dịch vụ của Thủ đô. Hội thảo được tổ chức thảo luận theo ba nhóm vấn đề: Hoàn thiện thể chế, chính sách ở cấp Trung ương; tổ chức phối hợp và phát triển sản phẩm tại Hà Nội; vận dụng cơ chế đặc thù của Thủ đô, bảo đảm nguồn lực và tổ chức thực hiện.

(Còn nữa)