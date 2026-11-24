Dự kiến diễn ra ngày 1-12, Hội thảo khoa học “Phát huy lợi thế trung chuyển hàng không - mở rộng cơ hội phát triển du lịch Thủ đô” sẽ tập trung phân tích thực tiễn, trao đổi và đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khai thác hiệu quả dòng khách trung chuyển qua sân bay quốc tế Nội Bài.

Kiosk sinh trắc học tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài hỗ trợ du khách thực hiện thủ tục. Ảnh: Phan Công

Vận dụng cơ chế đặc thù, hỗ trợ doanh nghiệp có trọng tâm

Theo định hướng hội thảo, để phát huy hiệu quả dòng khách nối chuyến qua sân bay Nội Bài, bên cạnh các giải pháp về sản phẩm và dịch vụ, Hà Nội cầnvận dụng cơ chế đặc thù của Thủ đô, bảo đảm nguồn lực và tổ chức thực hiện.

Theo đó, Hà Nội cần nghiên cứu cơ chế hoặc mô hình thí điểm dành cho một số nhóm hành khách đủ điều kiện, có thể rời khu vực sân bay để tham gia chương trình du lịch ngắn hạn. Cơ chế này cần xác định rõ đối tượng, thị trường hoặc chuyến bay áp dụng, thời gian lưu lại, điều kiện nhập cảnh, doanh nghiệp tổ chức, phương thức đăng ký, trách nhiệm quản lý và phương án xử lý khi khách không quay lại đúng thời hạn. Việc tạo thuận lợi cần được thực hiện theo hướng có điều kiện, có kiểm soát.

Cùng với đó, rà soát tính thống nhất giữa các quy định về nhập cảnh, lưu trú, hoạt động lữ hành quốc tế, kiểm soát hành khách, hành lý, vận tải và dịch vụ tại sân bay nhằm hạn chế những yêu cầu thủ tục trùng lặp, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16, trong đó Điều 15 về văn hóa, thể thao và du lịch, là một trong những cơ sở để nghiên cứu chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển văn hóa, du lịch; hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư bảo vệ và phát triển giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc; phát triển các khu thương mại và văn hóa, trung tâm công nghiệp văn hóa và thiết chế văn hóa.

Trên cơ sở đó, hội thảo đề xuất thành phố có thể nghiên cứu cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, thử nghiệm và hoàn thiện các sản phẩm du lịch trung chuyển gắn với di sản, văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, phố nghề, mua sắm và kinh tế đêm.

Việc hỗ trợ nên gắn với sản phẩm có khả năng vận hành, lượng khách thực tế, chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh tế, tránh dàn trải hoặc chỉ tập trung vào hoạt động quảng bá hình thức.

Làng sơn mài Hạ Thái thu hút du khách với các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống. Ảnh: Khánh Huy

Hình thành đầu mối điều phối, xây dựng hệ sinh thái dịch vụ

Một trong những hạn chế hiện nay là chưa có đầu mối điều phối chung để kết nối lịch bay với lịch tour, tiếp nhận khách tại sân bay, xử lý sự cố và cung cấp thông tin thống nhất. Do đó, hội thảo định hướng thành phố cần xem xét giao một cơ quan đầu mối tham mưu, điều phối chương trình khai thác khách trung chuyển. Cơ chế phối hợp cần phân định rõ trách nhiệm của từng chủ thể.

Cùng với đó, Hà Nội cần xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ khai thác khách trung chuyển. Dữ liệu cần được phân tích theo tuyến bay, quốc tịch hoặc nhóm thị trường, thời gian nối chuyến, số khách đủ điều kiện nhập cảnh, tỷ lệ tham gia tour, nhu cầu dịch vụ và mức chi tiêu.

Trên cơ sở dữ liệu, thành phố có thể xác định những thị trường ưu tiên, lựa chọn sản phẩm phù hợp và đánh giá chính xác hiệu quả của từng chính sách. Đặc biệt, cần xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá chương trình theo các nhóm: Thị trường và tỷ lệ chuyển đổi; doanh thu và chi tiêu; chất lượng dịch vụ; mức độ hài lòng; tỷ lệ khách quay lại sân bay đúng thời hạn; số doanh nghiệp và sản phẩm tham gia.

Bên cạnh những giải pháp trước mắt, việc khai thác khách trung chuyển cũng cần được đặt trong tầm nhìn dài hạn về phát triển mạng lưới hàng không và không gian dịch vụ vùng Thủ đô. Sân bay Gia Bình dự kiến đưa vào khai thác sau năm 2030 có thể tạo ra những thay đổi đáng kể đối với mạng lưới hàng không, giao thông và dịch vụ trong khu vực.

Theo định hướng được đặt ra, Hà Nội cần nghiên cứu mối quan hệ giữa sân bay Nội Bài và sân bay Gia Bình theo hướng bổ trợ, kết nối. Việc phân bố mạng bay, thị trường khách, dịch vụ và vận tải mặt đất cần được xem xét trong tổng thể quy hoạch và phương án khai thác vùng.

Chuyến tàu "Hà Nội 5 cửa ô" kết nối hai miền di sản Thăng Long và Kinh Bắc thực hiện gần 400 chuyến, phục vụ gần 100.000 lượt khách sau một năm khai thác. Ảnh: H.H

Cùng với kết nối hàng không, việc phát triển sản phẩm du lịch liên vùng giữa Hà Nội và Bắc Ninh cũng mở ra nhiều cơ hội. Hà Nội có lợi thế về di sản đô thị, lịch sử, kiến trúc, ẩm thực, nghệ thuật, phố cổ và hệ thống dịch vụ; Bắc Ninh sở hữu những giá trị văn hóa đặc trưng như: Quan họ, tranh Đông Hồ, làng nghề và các không gian văn hóa truyền thống.

Những giá trị này có thể được kết nối thành các hành trình trải nghiệm dành cho khách quốc tế, đặc biệt là nhóm khách có thời gian lưu lại từ 24-48 giờ hoặc dài hơn. Các sản phẩm có thể kết hợp tham quan di sản, tìm hiểu văn hóa, trải nghiệm làng nghề, thưởng thức nghệ thuật và ẩm thực địa phương...

Đây cũng là cách để những giải pháp khai thác khách trung chuyển qua Nội Bài trước mắt không bị bó hẹp trong phạm vi một sân bay, mà trở thành nền tảng cho hệ sinh thái hàng không - du lịch - thương mại - dịch vụ của toàn vùng Thủ đô.

Hội thảo “Khai thác khách trung chuyển (quá cảnh, nối chuyến) đến Việt Nam - Cơ hội và giải pháp đối với Thủ đô Hà Nội” do Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phối hợp với HĐND, UBND thành phố tổ chức nhằm trao đổi, đánh giá thực trạng, nhận diện những điểm nghẽn, phân tích cơ hội và đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp khai thác hiệu quả dòng khách trung chuyển, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và các ngành dịch vụ của Thủ đô. Hội thảo được tổ chức thảo luận theo ba nhóm vấn đề: Hoàn thiện thể chế, chính sách ở cấp Trung ương; tổ chức phối hợp và phát triển sản phẩm tại Hà Nội; vận dụng cơ chế đặc thù của Thủ đô, bảo đảm nguồn lực và tổ chức thực hiện.