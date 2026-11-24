Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phục vụ an toàn cho gần 914.000 lượt khách trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Ảnh: Phan Công

Tạo thuận lợi cho hành khách rời sân bay

Một trong những điểm nghẽn lớn hiện nay là thủ tục nhập cảnh đối với hành khách quá cảnh có nhu cầu tham quan Hà Nội. Theo quy định tại Điều 25 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, khách quá cảnh bằng đường hàng không được miễn thị thực nhưng phải lưu lại khu vực quá cảnh tại sân bay quốc tế. Trường hợp có nhu cầu vào Việt Nam tham quan, du lịch theo chương trình do doanh nghiệp lữ hành quốc tế tổ chức thì phải thực hiện thủ tục thị thực phù hợp.

Theo điều kiện chương trình Transit Tour của Vietnam Airlines, hành khách thuộc diện phải cấp thị thực được yêu cầu đăng ký dịch vụ trước ít nhất 8 ngày; đối với hành khách được miễn thị thực, thời hạn đăng ký tối thiểu là 72 giờ làm việc. Thời gian nối chuyến tối thiểu 8 giờ nếu tham gia city tour.

Những điều kiện này phần nào hạn chế khả năng tiếp cận sản phẩm của khách phát sinh nhu cầu tham quan sát ngày, khách thay đổi lịch trình hoặc chưa có kế hoạch trước khi đến sân bay. Vì vậy, cần nghiên cứu phương thức tạo thuận lợi có kiểm soát, xác định rõ nhóm khách, thời gian lưu lại tối thiểu, điều kiện nhập cảnh, doanh nghiệp tổ chức và trách nhiệm quản lý.

Cùng với thủ tục nhập cảnh, quy trình phục vụ tại sân bay cũng cần được tổ chức thuận tiện hơn. Cần nghiên cứu bố trí điểm thông tin “Stopover Hà Nội” tại sân bay, phối hợp giữa thành phố, đơn vị khai thác cảng hàng không, hãng hàng không và doanh nghiệp du lịch.

Điểm thông tin này có thể cung cấp thông tin đa ngôn ngữ về điều kiện tham gia tour, các sản phẩm theo thời lượng, giá dịch vụ, phương thức đặt chỗ, điểm đón phương tiện và hướng dẫn quay lại sân bay. Khách có thể tiếp cận thông tin trực tiếp tại quầy hoặc thông qua nền tảng số, mã QR và các kênh trực tuyến.

Thiết kế hành trình theo thời gian nối chuyến

Theo định hướng được đề xuất, hệ thống sản phẩm có thể chia thành nhiều nhóm. Với khách có khoảng 4-6 giờ, hành trình cần ngắn, tập trung vào một trải nghiệm chủ đạo, hạn chế số điểm đến và giảm tối đa thời gian di chuyển. Đây có thể là trải nghiệm ẩm thực, một không gian văn hóa hoặc chương trình mua sắm đặc trưng, với điều kiện thời gian nối chuyến và thủ tục nhập cảnh cho phép.

Với nhóm có khoảng 6-8 giờ, có thể nghiên cứu city tour kết nối khu vực hồ Hoàn Kiếm, phố cổ, một số điểm di sản và trải nghiệm ẩm thực. Hành trình cần xác định rõ điểm đón, thời gian di chuyển, thời lượng tham quan và thời điểm quay lại sân bay.

Nhóm có thời gian 8-12 giờ có thể được giới thiệu những sản phẩm chuyên sâu hơn, kết hợp một hoặc hai chủ đề như di sản - ẩm thực, văn hóa - phố nghề hoặc lịch sử - trải nghiệm đô thị. Đối với khách có thời gian nối chuyến từ 12-24 giờ, sản phẩm có thể kết hợp tham quan, ăn uống, mua sắm, hoạt động buổi tối và lưu trú.

Với hành khách có từ 24-48 giờ hoặc dài hơn, Hà Nội có thể mở rộng hành trình tới các điểm đến ngoại thành và địa phương lân cận, hình thành những sản phẩm liên kết vùng.

Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội tặng quà cho vị khách thứ 5 triệu và đoàn khách Tây Ban Nha đến Hà Nội vào tháng 7-2026. Ảnh: H.L

Một trong những hướng được đề xuất là phát triển hệ thống sản phẩm mang thương hiệu “Chạm Hà Nội giữa những hành trình - Hanoi Moment”.

Trong đó, Hanoi Gateway dành cho trải nghiệm nhanh; Hanoi Signature tập trung vào di sản, văn hóa, ẩm thực; Hanoi Night Experience kết nối các hoạt động buổi tối; Hanoi Heritage & Craft khai thác di sản, phố nghề, làng nghề; Hanoi Culinary Journey phát triển trải nghiệm ẩm thực theo chủ đề; Hanoi Connection kết nối Hà Nội với các điểm đến trong vùng.

Mỗi sản phẩm cần được cụ thể hóa thành chương trình có lịch trình, giá bán, doanh nghiệp chịu trách nhiệm, phương tiện, điều kiện tham gia, điểm đón trả, phương thức đặt dịch vụ và phương án xử lý khi chuyến bay thay đổi. Đây là điều kiện để sản phẩm không chỉ dừng ở ý tưởng quảng bá mà có thể đưa vào khai thác thực tế.

Bảo đảm kết nối giao thông và chuỗi dịch vụ

Từ Nội Bài đến khu vực trung tâm Hà Nội khoảng 30km. Hành khách hiện có thể sử dụng taxi, xe hợp đồng, xe buýt công cộng và các phương tiện khác.

Tuy nhiên, với khách trung chuyển, yêu cầu không chỉ là có phương tiện di chuyển mà còn phải bảo đảm độ tin cậy về thời gian. Tình trạng ùn tắc tại các cửa ngõ và khu vực trung tâm, biến động thời gian đi lại trong giờ cao điểm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định tham quan của hành khách.

Do đó, Hà Nội cần phối hợp với doanh nghiệp nghiên cứu các gói vận chuyển chuyên biệt, có thể là xe theo lịch tour, xe riêng hoặc phương tiện dành cho nhóm nhỏ.

Bên cạnh vận tải, các dịch vụ ăn uống, mua sắm, lưu trú và trải nghiệm văn hóa cũng cần được kết nối thành chuỗi. Hà Nội có thể lựa chọn những điểm mua sắm sản phẩm đặc trưng, làng nghề, sản phẩm OCOP, cơ sở ẩm thực và không gian biểu diễn có chất lượng, thời gian hoạt động phù hợp với khách quốc tế.

Du khách trong nước và quốc tế tham quan, trải nghiệm tại làng nghề Sơn Đồng (xã Sơn Đồng). Ảnh: Minh Phú

Để tránh dàn trải, Hà Nội cần lựa chọn một số hãng hàng không, thị trường, tuyến bay và khung giờ nối chuyến có khả năng khai thác cao để triển khai thí điểm. Trong quá trình thí điểm, cần theo dõi số lượng khách tham gia, tỷ lệ chuyển đổi, doanh thu, mức chi tiêu, mức độ hài lòng, tỷ lệ quay lại sân bay đúng thời hạn và các sự cố phát sinh. Những sản phẩm không bảo đảm thời gian hoặc chưa có phương án xử lý tình huống cần được điều chỉnh trước khi mở rộng.

Mục tiêu không đơn thuần là tăng số lượng tour mà là hình thành chuỗi dịch vụ thuận tiện, an toàn và có khả năng bán thực tế. Khi hành khách có thể dễ dàng tiếp cận thông tin, hoàn thành thủ tục, lựa chọn trải nghiệm và yên tâm trở lại sân bay, thời gian chờ nối chuyến mới thực sự trở thành cơ hội để Hà Nội giữ chân và tạo thêm giá trị từ dòng khách quốc tế.

Hội thảo “Khai thác khách trung chuyển (quá cảnh, nối chuyến) đến Việt Nam - Cơ hội và giải pháp đối với Thủ đô Hà Nội” được tổ chức nhằm trao đổi, đánh giá thực trạng, nhận diện những điểm nghẽn, phân tích cơ hội và đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp khai thác hiệu quả dòng khách trung chuyển, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và các ngành dịch vụ của Thủ đô. Hội thảo được tổ chức thảo luận theo ba nhóm vấn đề: Hoàn thiện thể chế, chính sách ở cấp trung ương; tổ chức phối hợp và phát triển sản phẩm tại Hà Nội; vận dụng cơ chế đặc thù của Thủ đô, bảo đảm nguồn lực và tổ chức thực hiện.

(Còn nữa)