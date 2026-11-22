Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng hội đàm với Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz. (Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy)

Trong không khí thân tình, cởi mở, hai bên khẳng định coi trọng và bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển vượt bậc của quan hệ song phương thời gian qua. Kết quả hợp tác này được phát triển trên nền tảng tin cậy chính trị cao, nhất là được củng cố qua cuộc gặp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tháng 9/2026.

Để cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, nhất là cấp cao, phối hợp thúc đẩy nâng quan hệ lên tầm chiến lược.

Về kinh tế, thương mại, để sớm đạt mục tiêu kim ngạch 4 tỷ USD, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên hướng tới một thỏa thuận kinh tế, thương mại cấp Chính phủ; đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ tạo điều kiện cho hàng xuất khẩu Việt Nam, sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường và phối hợp tháo gỡ vướng mắc liên quan một số biện pháp phòng vệ thương mại.

Phó Thủ tướng đề nghị hai bên triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác nông nghiệp và lâm nghiệp; tăng cường kết nối doanh nghiệp.

Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh đề xuất thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ giữa hai nước, cho biết đây là trụ cột hợp tác triển vọng trong thời gian tới; đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực hàng không, du lịch, công nghiệp quốc phòng và phối hợp tại các diễn đàn đa phương.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm và làm việc tại Khu công nghệ cao Ostim Teknopark, thăm tập đoàn Roketsan và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ…