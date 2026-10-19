Khai thác hiệu quả tiềm năng cây hồi ở Na Hấu

Giữa núi rừng vùng cao, cây hồi đang dần khẳng định vai trò là cây trồng chủ lực, góp phần phát triển kinh tế ở Na Hấu, xã Nghinh Tường. Với lợi thế phù hợp điều kiện thổ nhưỡng, cây hồi không chỉ giúp người dân khai thác hiệu quả tiềm năng đất rừng mà còn tạo sinh kế, mở ra hướng giảm nghèo bền vững cho đồng bào nơi đây.

Anh Triệu Văn Liêu, ở xóm Na Hấu, xã Nghinh Tường thu hoạch hoa hồi.

Theo anh Liêu, cây hồi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế ổn định. Có thời điểm, giá hồi tươi đạt từ 20.000–40.000 đồng/kg, hồi khô khoảng 100.000 đồng/kg.

Anh Triệu Văn Liêu chia sẻ: Cây hồi không đòi hỏi nhiều công chăm sóc, những năm đầu chủ yếu tập trung làm cỏ. Nhờ nguồn thu từ hoa hồi, kinh tế gia đình tôi ngày càng ổn định. Trong xóm cũng có nhiều hộ dân vươn lên cải thiện đời sống, từng bước khấm khá hơn nhờ phát triển loại cây trồng này.

Na Hấu là xóm vùng cao còn nhiều khó khăn của xã Nghinh Tường, với 268 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao và Tày. Những năm gần đây, phát huy lợi thế về điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu địa phương, người dân từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chú trọng phát triển cây hồi để nâng cao thu nhập.

Đến nay, toàn xóm có khoảng 30ha hồi. Từ những diện tích trồng ban đầu, nhiều hộ dân đã chủ động mở rộng quy mô, đầu tư chăm sóc để nâng cao năng suất, chất lượng hoa hồi. Tiêu biểu như các gia đình ông Đặng Đức Liên, Triệu Văn Liêu, Triệu Tiến Minh...

Ông Triệu Văn Minh, Phó trưởng xóm Na Hấu, xã Nghinh Tường, cho biết: Cây hồi có ưu điểm dễ trồng, ít tốn công và chi phí chăm sóc, thích hợp với điều kiện đất đồi thường xuyên khô hạn ở địa phương. Bà con xác định cây hồi là cây trồng chủ lực, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và từng bước giảm nghèo bền vững.

Hiện nay, sản phẩm hoa hồi ở Na Hấu chủ yếu được tiêu thụ thông qua thương lái tại các xã lân cận và tỉnh Lạng Sơn. Nhờ nguồn thu từ cây hồi, nhiều hộ dân đã vươn lên thoát nghèo, xây dựng nhà cửa khang trang, đầu tư máy móc phục vụ sản xuất, từng bước cải thiện đời sống và phát triển kinh tế gia đình.

Tuy nhiên, việc tiêu thụ sản phẩm vẫn phụ thuộc chủ yếu vào thương lái, đặt ra yêu cầu cần có giải pháp liên kết sản xuất, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm.

Cây hồi mang lại thu nhập khá cho người dân vùng cao Na Hấu, xã Nghinh Tường.

Bà Ma Thị Quyên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghinh Tường cho biết: Thời gian tới, địa phương sẽ huy động nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ người dân phát triển vùng nguyên liệu, đồng thời kết nối, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chế biến sâu và bao tiêu sản phẩm.

Cùng với đó, xã chú trọng tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến hồi; từng bước xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Từ những triền đồi vùng cao, cây hồi đang mở hướng phát triển kinh tế ở Na Hấu. Không chỉ tạo nguồn thu nhập, loại cây trồng này còn phát triển sinh kế phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, giúp đồng bào Dao, Tày từng bước cải thiện cuộc sống.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng đó, bên cạnh nâng cao chất lượng vùng trồng, xây dựng chuỗi liên kết khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ và phát triển thương hiệu chính là những giải pháp quan trọng.