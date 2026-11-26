Chủ động định hướng sử dụng từ thực tế

Những năm qua, Lào Cai quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống y tế. Nhiều trung tâm y tế khu vực được đầu tư cơ sở mới với quy mô 250 giường bệnh, cơ sở vật chất và trang thiết bị đồng bộ, hiện đại. Khi các cơ sở mới đi vào hoạt động, việc xác định phương án khai thác quỹ đất tại địa điểm cũ trở thành yêu cầu đặt ra đối với các địa phương.

Các trung tâm y tế được đầu tư xây dựng khang trang.

Thực tế, mỗi cơ sở có diện tích, vị trí và hiện trạng công trình khác nhau. Vì vậy, các địa phương đã chủ động nghiên cứu phương án chuyển đổi công năng phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu của người dân.

Sau khi Trung tâm Y tế khu vực Bảo Yên chuyển đến cơ sở mới, xã Bảo Yên đang nghiên cứu phương án khai thác khu đất cũ rộng hơn 1,4 ha tại thôn Hạnh Phúc.

Ông Trần Trọng Thông, Chủ tịch UBND xã Bảo Yên cho biết, qua rà soát, khu đất có một số hạng mục còn khả năng sử dụng, trong đó, nhà hành chính hai tầng, diện tích khoảng 3.000 m², nằm cạnh Quốc lộ 70, hiện trạng còn tương đối tốt. Địa phương nghiên cứu bố trí Trạm Y tế xã tại đây nhằm tận dụng cơ sở vật chất sẵn có, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Quỹ đất và hạ tầng Trung tâm Y tế khu vực Bảo Yên cũ được tính toán chuyển đổi công năng phù hợp.

Phần diện tích còn lại hơn 1,1 ha, hiện có các khu nhà kho, phòng chuyên môn và công trình phụ trợ, được xem xét chuyển đổi thành không gian cây xanh, tiểu công viên phục vụ cộng đồng.

Theo ông Trần Trọng Thông, địa phương từng cân nhắc phương án bố trí khu sinh hoạt cộng đồng hoặc công trình giáo dục. Tuy nhiên, qua đánh giá nhu cầu thực tế, phát triển không gian xanh được cho là phù hợp hơn, nhất là khi nhu cầu về không gian công cộng ngày càng tăng sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Tại Bắc Hà, địa phương xác định phương án xây dựng Nhà thi đấu đa năng xã Bắc Hà kết hợp khuôn viên cây xanh trên khu đất Trung tâm Y tế khu vực cũ, phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục, thể thao và sinh hoạt cộng đồng.

Một số hạng mục tại Trung tâm Y tế khu vực Bắc Hà cũ đã xuống cấp sau thời gian dài sử dụng.

Ông Bùi Minh Hải, Chủ tịch UBND xã Bắc Hà cho biết, địa phương đang hoàn thiện phương án sử dụng khu đất và các công trình sau khi hoàn tất thủ tục bàn giao. Do phần lớn các hạng mục được xây dựng từ lâu, hiện đã xuống cấp, không còn đáp ứng yêu cầu sử dụng nên việc chuyển đổi công năng là cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế. Trên cơ sở rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình, địa phương đang xây dựng phương án khai thác, sử dụng phù hợp, bảo đảm phát huy hiệu quả quỹ đất và tài sản công, tránh tình trạng bỏ trống, xuống cấp, gây lãng phí.

Trong khi đó, tại Văn Bàn, khu đất cơ sở cũ của Trung tâm Y tế khu vực rộng khoảng 1,4 ha cũng đang được nghiên cứu chuyển đổi thành khuôn viên cây xanh kết hợp thiết chế văn hóa của xã.

Ông Vũ Xuân Thủy, Chủ tịch UBND xã Văn Bàn cho biết, phương án nhằm bổ sung không gian hội họp, giao lưu văn hóa, văn nghệ, vui chơi và tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Hình thành không gian công cộng từ quỹ đất cũ

Nếu tại Bảo Yên, Bắc Hà và Văn Bàn, các phương án đang được nghiên cứu, hoàn thiện thì tại Mường Khương, định hướng khai thác quỹ đất đã được cụ thể hóa bằng đề xuất đầu tư công trình phục vụ cộng đồng.

Dự kiến phối cảnh Dự án Nhà văn hóa đa năng xã Mường Khương.

Sau khi Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương chuyển đến cơ sở mới, khu đất cũ rộng gần 1 ha được địa phương đề xuất xây dựng Nhà văn hóa đa năng xã Mường Khương kết hợp tiểu công viên.

Ông Nguyễn Hồng Hưng, Chủ tịch UBND xã Mường Khương cho biết, phương án được nghiên cứu trên cơ sở nhu cầu thực tế về không gian sinh hoạt văn hóa, thể thao của người dân, đồng thời phù hợp với định hướng quy hoạch và chủ trương của cấp có thẩm quyền.

Theo đề xuất, nhà văn hóa đa năng có diện tích sàn khoảng 1.500 m², phục vụ các hoạt động thể thao trong nhà, hội họp, giao lưu văn hóa và tổ chức sự kiện. Cùng với đó là khuôn viên cây xanh, tiểu công viên và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, gồm giao thông nội bộ, cấp điện, chiếu sáng, cấp nước và thoát nước.

Phối cảnh tổng thể dự án Nhà văn hóa đa năng tại xã Mường Khương.

Theo ông Hưng, công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu về thiết chế văn hóa, thể thao mà còn góp phần cải thiện cảnh quan, giúp quỹ đất cơ sở cũ tiếp tục phát huy giá trị.

Từ việc tận dụng công trình hiện có tại Bảo Yên đến xây dựng nhà thi đấu đa năng tại Bắc Hà, kết hợp cây xanh với thiết chế văn hóa tại Văn Bàn và đề xuất xây dựng Nhà văn hóa đa năng xã Mường Khương, mỗi địa phương đang lựa chọn hướng khai thác khác nhau, phù hợp với điều kiện và nhu cầu thực tế. Điểm chung là hướng đến phục vụ cộng đồng, phát huy hiệu quả tài sản công.

Để các phương án sớm được triển khai, các địa phương cần rà soát hồ sơ pháp lý về đất đai, hiện trạng nhà cửa và tài sản gắn liền với đất; đánh giá cụ thể công trình còn khả năng sử dụng, hạng mục cần cải tạo hoặc không bảo đảm an toàn. Đồng thời, hoàn thiện thủ tục bàn giao, xác định rõ đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, tránh để tài sản công thiếu đầu mối quản lý trong giai đoạn chuyển tiếp.

Dự kiến nghiên cứu xây dựng công trình phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất Trung tâm Y tế khu vực Văn Bàn cũ.

Việc chuyển đổi công năng phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định về quản lý tài sản công. Đối với phương án đầu tư xây dựng mới, cần đánh giá kỹ sự cần thiết, quy mô, hiệu quả khai thác và khả năng cân đối nguồn lực, tránh đầu tư không sát nhu cầu thực tế.

Khai thác quỹ đất gắn với yêu cầu phát triển mới

Sau khi Trung tâm Y tế khu vực Bắc Hà, Bảo Yên, Bát Xát, Mường Khương, Văn Bàn chuyển đến cơ sở mới, nhiều khu đất tại địa điểm cũ có diện tích khá lớn. Đây là nguồn lực cần được rà soát, đánh giá toàn diện để xây dựng phương án sử dụng phù hợp với định hướng phát triển của từng địa phương.

Đáng chú ý, tại Bát Xát, việc nghiên cứu khai thác quỹ đất cơ sở cũ của trung tâm y tế khu vực cần gắn với định hướng phát triển công nghiệp, kinh tế cửa khẩu và logistics. Khi các khu công nghiệp, hoạt động thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu mở rộng, nhu cầu nhà ở cho công nhân, người lao động và các đối tượng làm việc lâu dài trên địa bàn sẽ ngày càng tăng.

Phối cảnh dự kiến công trình tại khu đất Trung tâm Y tế khu vực Bắc Hà cũ.

Vì vậy, bên cạnh các công trình công cộng, cần nghiên cứu khả năng khai thác những khu đất có vị trí, điều kiện phù hợp để phát triển nhà ở xã hội. Hướng đi này không chỉ góp phần phát huy hiệu quả quỹ đất mà còn bổ sung nguồn cung nhà ở, cải thiện điều kiện sinh sống cho người lao động, hỗ trợ thu hút nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp và kinh tế cửa khẩu.

Quá trình nghiên cứu cần gắn với dự báo nhu cầu nhà ở, quy mô phát triển công nghiệp, khả năng kết nối giao thông và hạ tầng kỹ thuật, xã hội; bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà ở và các quy định về quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công.

Đối với các địa phương khác, căn cứ vị trí và nhu cầu thực tế, quỹ đất tại cơ sở y tế cũ có thể được nghiên cứu bố trí công trình dân sinh, thiết chế văn hóa, thể thao, không gian xanh hoặc những mục đích phù hợp. Quan trọng là phương án khai thác phải có tính toán tổng thể, gắn với định hướng phát triển chung, tránh đầu tư manh mún, thiếu đồng bộ.

Dự kiến công trình tại khu đất Trung tâm Y tế khu vực Bắc Hà cũ.

Quỹ đất và hạ tầng tại các trung tâm y tế khu vực cũ là tài sản công được hình thành từ nguồn lực đầu tư của Nhà nước. Khi hoạt động khám, chữa bệnh chuyển đến cơ sở mới, những khu đất này vẫn có thể tiếp tục phát huy giá trị nếu được quản lý và khai thác đúng hướng.

Sớm xác định công năng sử dụng không chỉ góp phần hạn chế lãng phí tài sản công mà còn tạo cơ hội bổ sung những công trình thiết yếu cho địa phương. Từ trạm y tế, nhà thi đấu đa năng, nhà văn hóa, khuôn viên cây xanh đến nhà ở xã hội, quỹ đất các cơ sở y tế cũ có thể tiếp tục được chuyển hóa thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.