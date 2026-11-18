Một trụ sở công dôi dư thuộc quản lý của Trung tâm Quản lý nhà Lâm Đồng

Hoàn tất sắp xếp gần 1.000 điểm nhà, đất

Thực hiện tinh gọn bộ máy, tỉnh đối diện bài toán quản lý khối lượng tài sản công rất lớn với 1.262 cơ sở nhà, đất dôi dư, gồm 1.092 cơ sở thuộc thẩm quyền tỉnh và 170 cơ sở do Trung ương chuyển giao. Thời gian đầu, áp lực đè nặng lên các cấp chính quyền khi tiến độ rà soát, lên phương án xử lý ở nhiều nơi còn chậm, lúng túng. Qua không ít cuộc họp, lãnh đạo tỉnh phải liên tục đốc thúc, thậm chí phê bình thẳng thắn các đơn vị, địa phương thiếu quyết liệt.

Tuy nhiên, đi sâu vào thực tế mới thấy hết cái khó của cơ sở. Bởi phần lớn tài sản công dôi dư vốn là trụ sở hành chính hoặc nhà công vụ nên khi đưa ra thị trường, chính kết cấu phòng ốc chia nhỏ và công năng đặc thù ấy lại thành rào cản. Dưới góc nhìn của người đi thuê mặt bằng kinh doanh, nhiều cơ sở dù ở vị trí đắc địa nhưng thiết kế cứng nhắc, xuống cấp; nếu thuê phải bỏ ra chi phí lớn để cải tạo nhưng lại vướng quy định bảo toàn hiện trạng tài sản công.

Rạp 3/4, Khu Hòa Bình vừa được cho thuê (nằm trên địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt)

Hơn nữa, việc chuyển đổi mục đích sử dụng tại các vị trí trung tâm rất nhạy cảm, đòi hỏi sự chặt chẽ ngay từ đầu. Điển hình như Rạp Hòa Bình cũ, dù đã niêm yết công khai cho thuê, nhưng do nằm ở vị trí “đất vàng” gắn với ký ức đô thị, lại xuống cấp và bỏ trống nhiều năm nên phương án khai thác luôn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở do Trung ương chuyển giao vẫn vướng hồ sơ pháp lý và thủ tục bàn giao, buộc tỉnh phải kiên trì phối hợp với các bộ, ngành để từng bước tháo gỡ.

Bức tranh quản lý tài sản công của tỉnh đến nay đã chuyển biến rất tích cực. Thay vì trông chờ, các sở, ngành và địa phương đã chủ động xây dựng phương án khai thác sát với điều kiện thực tế. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã hoàn thành xử lý 983 cơ sở, con số này cho thấy nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị.

Linh hoạt từ việc phân cấp, trao quyền

Tại cuộc họp đánh giá gần đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp ghi nhận công tác xử lý nhà, đất dôi dư đã đạt kết quả tốt. Ông đặc biệt đánh giá cao việc các đơn vị, các xã, phường, đặc khu đã linh hoạt trong xử lý tài sản công, chủ động chuyển đổi công năng các cơ sở dôi dư để bố trí làm thiết chế văn hóa, phục vụ trực tiếp nhu cầu sinh hoạt của người dân. Cụ thể, trong số 806 cơ sở được giao tiếp tục sử dụng, bên cạnh hàng trăm trụ sở được bố trí làm nơi làm việc cho các cơ quan (132 cơ sở), giáo dục (59 cơ sở), y tế (19 cơ sở)... điểm sáng đáng chú ý nhất là tỉnh đã giao tới 333 trụ sở về cho cấp xã làm không gian văn hóa, thể thao cộng đồng.

Trụ sở công dôi dư sau sắp xếp đã được phường Lang Biang - Đà Lạt cho thuê, doanh nghiệp sửa chữa làm dịch vụ

Ở mảng khai thác thương mại theo Nghị quyết số 31/2026 của Chính phủ, việc đẩy mạnh phân cấp đã mang lại nguồn thu thực tế trên 26 tỷ đồng từ 177 cơ sở cho thuê thành công (trong đó Trung tâm Quản lý nhà tỉnh cho thuê 62 cơ sở, thu gần 16,4 tỷ đồng; cấp xã, phường, đặc khu cho thuê 115 trụ sở, thu xấp xỉ 10 tỷ đồng).

Chia sẻ từ thực tiễn cơ sở, ông Nguyễn Xuân Quang - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Lang Biang - Đà Lạt cho biết, đơn vị được bàn giao quản lý và khai thác 8 trụ sở nhà, đất dôi dư. Thay vì chỉ ngồi chờ hồ sơ, sau một thời gian tích cực niêm yết công khai kết hợp chủ động mời chào, đơn vị đã cho thuê thành công 6 trụ sở, 1 cơ sở khác đang hoàn thiện thủ tục để ký hợp đồng. Hiện đơn vị chỉ còn duy nhất trụ sở Thi hành án dân sự huyện Lạc Dương cũ là chưa tìm được khách thuê và đang tiếp tục được xúc tiến chào mời. Cách làm của phường chính là minh chứng rõ nét cho thấy khi địa phương được trao quyền và thực sự vào cuộc, “điểm nghẽn” hoàn toàn có thể được khơi thông.

Nhà số 15 Nguyễn Du (phường Lâm Viên - Đà Lạt)

Minh bạch hóa bằng “bản đồ số”

Để giải quyết tiếp hàng trăm cơ sở còn lại, đặc biệt là 253 cơ sở đang trong quá trình lên phương án, yêu cầu đặt ra là phải chuyên nghiệp hóa quy trình tiếp cận nhà đầu tư. Việc ứng dụng công nghệ số để công khai dữ liệu đang phát huy hiệu quả rõ rệt, xóa bỏ tình trạng thông tin khép kín, khó tiếp cận.

Chỉ cần truy cập vào trang thông tin điện tử của Trung tâm Quản lý nhà Lâm Đồng, ngay tại mục “sản phẩm nổi bật”, danh mục các trụ sở công, nhà đất dôi dư đều được công khai. Từng đợt mời chào hồ sơ đấu thầu, thời gian nhận phiếu đăng ký thuê nhà cho đến mức tiền đặt trước đều được thông báo rõ ràng, cụ thể.

Đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê tài sản, sự minh bạch này giúp họ dễ dàng tra cứu vị trí, đối chiếu hiện trạng với nhu cầu kinh doanh để tính toán bài toán tài chính trước khi nộp hồ sơ, tiết kiệm đáng kể thời gian đi lại tìm hiểu.

Khi thủ tục được tháo gỡ, cơ sở được trao quyền và thông tin được công khai trên môi trường số, tài sản công dôi dư đã không còn là gánh nặng quản lý, mà trở thành nguồn lực thiết thực đóng góp cho ngân sách địa phương.