Khai thác hiệu quả lợi thế vùng lòng hồ Quỳnh Nhai

Dự án điện mặt trời nổi tại khu vực lòng hồ Quỳnh Nhai của Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo.

Vùng lòng hồ Quỳnh Nhai đang duy trì 256 ha mặt nước nuôi thủy sản với hơn 4.000 lồng nuôi. Trong đó, xã Quỳnh Nhai được biết đến là trung tâm nuôi thủy sản của vùng với hơn 2.800 lồng cá, 24 hợp tác xã (HTX) và hàng trăm hộ gia đình nuôi cá lồng. Sản lượng thủy sản nuôi và khai thác tự nhiên của xã Quỳnh Nhai đạt trên 1.000 tấn/năm. Thay vì tập trung vào các giống cá truyền thống hiệu quả kinh tế thấp, người dân chuyển sang nuôi các loại cá đặc sản có giá trị cao, như: Cá lăng, cá chiên, trắm đen. Một số HTX trên địa bàn chủ động đầu tư công nghệ chế biến với các sản phẩm thế mạnh như cá cắt khúc cấp đông, cá ngão rút xương, cá tép dầu khô... giúp đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng khả năng tiêu thụ.

Từ năm 2015, gia đình anh Lò Văn Bình, bản Chiềng Ơn, xã Quỳnh Nhai đã mạnh dạn vay 240 triệu đồng đầu tư 15 lồng nuôi cá trắm, chép, trê. Sau khi nắm vững kỹ thuật và nhu cầu thị trường, năm 2017, anh quyết định chuyển đổi sang nuôi cá lăng đặc sản. Anh Bình chia sẻ: Nhờ tuân thủ đúng kỹ thuật chăm sóc và phòng chống dịch bệnh, đàn cá lăng sinh trưởng tốt. Hiện nay, gia đình mở rộng quy mô lên 40 lồng nuôi, mỗi lồng thả khoảng 1.000 con, liên kết với HTX Độ Thiết trên địa bàn xã để đưa sản phẩm bán tại Hà Nội. Trung bình mỗi năm, gia đình xuất bán hơn 15 tấn cá thương phẩm với giá 70.000 - 80.000 đồng/kg, trừ chi phí cho thu lãi từ 400 - 450 triệu đồng.

Mô hình nuôi cá lồng của nông dân bản Chiềng Ơn, xã Quỳnh Nhai.

Nuôi thủy sản đang là ngành nghề chủ lực giúp bà con ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu. Ông Nguyễn Ngọc Tú, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Nhai, cho biết: Xã đã cử cán bộ chuyên môn bám sát cơ sở, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh và cách gia cố lồng bè an toàn trong mùa mưa lũ; tổ chức thả cá giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Thời gian tới, xã tiếp tục chuẩn hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP từ thủy sản lòng hồ, tích cực phối hợp xúc tiến thương mại nhằm bảo đảm đầu ra bền vững.

Còn tại xã Mường Chiên, với 103 ha mặt nước và hơn 100 lồng nuôi cá, sản lượng 162 tấn/năm, xã đang chủ trương kết nối không gian nuôi trồng thủy sản với các dịch vụ trải nghiệm để hình thành chuỗi liên kết khép kín. Ông Điêu Chính Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Chiên, thông tin: Xã đang tạo điều kiện thuận lợi nhất để HTX Thủy sản và Du lịch sinh thái Quỳnh Nhai triển khai dự án khu du lịch sinh thái. Với giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng, dự án tập trung xây dựng điểm nhấn cảnh quan tại đảo Trái Tim và khai thác suối khoáng nóng bản Bon, mở dịch vụ du lịch trải nghiệm, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.

Suối nước khoáng nóng bản Bon, xã Mường Chiên là điểm đến thu hút khách du lịch.

Cùng với tận dụng lợi thế mặt nước phát triển kinh tế, các địa phương chú trọng công tác bảo vệ môi trường sinh thái, tái tạo nguồn lợi tự nhiên. Từ đầu năm đến nay, xã Mường Giôn thả 34.000 con cá giống các loại ra vùng hồ, chú trọng hướng dẫn bà con vệ sinh vùng nuôi, kiểm soát nghiêm ngặt dịch bệnh theo mùa cho 390 lồng cá trên địa bàn. Còn tại xã Mường Sại, cùng với việc phát triển 585 lồng nuôi cá trên mặt hồ, người dân tuân thủ nghiêm các quy định về đánh bắt và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Diện tích mặt nước rộng lớn tại khu vực lòng hồ Quỳnh Nhai còn mở ra cơ hội thu hút đầu tư các dự án năng lượng tái tạo. Hiện nay, khu vực này có 8 dự án điện mặt trời nổi được chấp thuận chủ trương và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; tiêu biểu là 2 dự án quy mô lớn do Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo làm chủ đầu tư, dự kiến chính thức triển khai trong quý IV/2026. Chính quyền các xã đang phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư cung cấp số liệu hiện trạng và hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, đẩy nhanh tiến độ đầu tư. Khi đi vào vận hành, ngoài bổ sung nguồn năng lượng sạch cho lưới điện quốc gia, các dự án này còn trở thành động lực tăng trưởng mới, tạo nguồn thu ngân sách và việc làm cho người dân địa phương.

Thời gian tới, các xã trong khu vực tiếp tục định hướng duy trì quy mô diện tích nuôi thủy sản gắn với đẩy mạnh phát triển du lịch, nhất là nâng tầm các tour, tuyến du lịch sinh thái trải nghiệm sông nước. Đồng thời, đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư có chọn lọc, bảo đảm phát triển kinh tế hài hòa, gắn chặt với nhiệm vụ bảo vệ cảnh quan và giữ gìn môi trường sinh thái vùng lòng hồ thủy điện xanh, bền vững.