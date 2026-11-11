Khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng, lợi thế du lịch Hải Phòng

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Đây là dịp để Hải Phòng giới thiệu tiềm năng của du lịch Hải Phòng theo chủ đề: “Ấn tượng Hải Phòng-Amazing Hải Phòng: thành phố biển, miền di sản, điểm đến bốn mùa” và các sự kiện tiêu biểu, nổi bật cuối năm 2026 và năm 2027; các điểm đến tiêu biểu, nổi bật của thành phố Hải Phòng; tọa đàm (talkshow) “Thành phố biển, miền di sản, điểm đến bốn mùa”.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng, để phát triển du lịch đúng với tiềm năng, thế mạnh, thành phố Hải Phòng đã cụ thể hóa quyết tâm bằng nghị quyết, đề án tổng thể phát triển du lịch và kế hoạch tổ chức thực hiện; định hướng là phát triển du lịch chất lượng cao, lấy du khách làm trung tâm; gắn khai thác với bảo tồn, văn hóa, thể thao, công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Đến năm 2030, Hải Phòng phấn đấu đón hơn 25 triệu lượt khách, gồm 3 triệu khách quốc tế; doanh thu 50.000 tỷ đồng, đóng góp hơn 5% GRDP; có hơn 25.000 phòng lưu trú và tạo việc làm cho khoảng 80.000 lao động.

Đến năm 2045, du lịch phấn đấu đóng góp hơn 10% GRDP, đón 7 triệu khách quốc tế, đưa Hải Phòng vào nhóm trung tâm du lịch biển đảo và di sản hàng đầu châu Á.

Đây là mục tiêu lớn, cần được thực hiện bằng phối hợp đồng bộ và kết quả đo đếm được.

Trong bối cảnh đó, hội nghị xúc tiến, quảng bá và kết nối phát triển du lịch Hải Phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cầu nối để các cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường.

Hội nghị góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tăng cường liên kết vùng, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Hải Phòng và các địa phương.

Các đại biểu tham gia thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp phát triển du lịch Hải Phòng trong bối cảnh mới. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất nhận định: Chủ đề của hội nghị khẳng định sức hấp dẫn đa dạng của Hải Phòng, nơi hội tụ vẻ đẹp của thành phố biển, chiều sâu của miền di sản và những trải nghiệm du lịch phong phú quanh năm; qua đó định vị Hải Phòng là điểm đến hấp dẫn, thân thiện, khác biệt và giàu tiềm năng trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

Cùng với việc đánh giá đúng về tiềm năng, lợi thế, thực trạng khai thác và phát triển các sản phẩm du lịch của Hải Phòng sau hợp nhất; các đại biểu đề xuất giải pháp phát huy hiệu quả các giá trị tài nguyên, xây dựng sản phẩm đặc trưng, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Cùng với đó là đề xuất các giải pháp tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa Hải Phòng với các tỉnh, thành phố; chú trọng kết nối các tuyến du lịch di sản, văn hóa, tâm linh, nghỉ dưỡng biển, du lịch sinh thái, nông nghiệp và nông thôn; hình thành các tour, tuyến liên vùng có tính kết nối và sức hấp dẫn.

Các giải pháp mở rộng kết nối hàng không, đường bộ, đường sắt, đường thủy và các loại hình vận tải khác; tăng cường xúc tiến, quảng bá, mở rộng thị trường khách du lịch trong nước và quốc tế; đồng thời đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp huy động nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch chất lượng cao cũng được đề cập.