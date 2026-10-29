Khai thác hiệu quả đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát và tăng kết nối vùng

Cần phát huy kết nối cảng hàng không với hệ thống giao thông của vùng

Tham dự sự kiện có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chia sẻ, trong những năm qua, Quy Nhơn là một trong những điểm đến hàng đầu của du khách cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, Cảng hàng không Phù Cát sau quá trình hoạt động 60 năm đã bắt đầu xuống cấp. Nếu như không xây dựng đường cất hạ cánh số 2 thì sẽ đóng cửa sân bay Phù Cát để nâng cấp đường băng. Do đó, Chính phủ đồng ý đầu tư đường cất hạ cánh số 2 là hết sức quan trọng, kịp thời cho sự phát triển của địa phương.

"Việc đón chuyến bay quốc tế ngay sau khi khánh thành đường cất hạ cánh số 2 là tín hiệu cho thấy mong muốn sớm đưa đường băng vào khai thác hiệu quả, an toàn, giúp Gia Lai và vùng duyên hải Nam Trung bộ kết nối với quốc tế. Từng bước nâng công suất khai thác lên 5 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và đáp ứng những dòng máy bay hiện đại như A320, A321, Boeing 787, Boeing 777 theo đúng định hướng quy hoạch hạ tầng hàng không quốc gia", Phó Thủ tướng chia sẻ.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang tham dự buổi lễ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị tỉnh Gia Lai khẩn trương rà soát quy hoạch, nghiên cứu xây dựng định hướng phát triển cảng hàng không và vùng phụ cận gắn với kiến tạo không gian đô thị và dịch vụ sân bay.

"Mục tiêu lớn nhất là kết nối giữa Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, đại ngàn với biển xanh. Từng bước hình thành hành lang, không gian phát triển mới gắn với phát huy vai trò kết nối các công trình khác đang triển khai như cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, cảng Quy Nhơn và cảng Phù Mỹ và các dự án năng lượng đang triển khai", Phó Thủ tướng định hướng.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Gia Lai phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, cơ quan và Tổng công ty Hàng không Việt Nam tập trung tiếp nhận, quản lý, đảm bảo cảng hàng không Phù Cát vận hành an toàn, đồng bộ, hiện đại, hiệu quả. Ưu tiên nguồn lực đồng bộ hạ tầng kết nối cảng hàng không với cao tốc, cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu du lịch.

Tỉnh và các đơn vị liên quan cần chủ động làm việc với các hãng hàng không, đối tác quốc tế để tăng chuyến bay đến và đi từ Phù Cát. Duy trì chuyến bay nội địa, sớm tiếp nhận các chuyến bay quốc tế để quảng bá, khai thác du lịch. Ngoài ra, kết nối sân bay Pleiku để khai thác hiệu quả lợi thế không gian, tài nguyên, quỹ đất trong thực hiện các mô hình phát triển mới như nông nghiệp chất lượng cao, công nghiệp chế biến, vận tải, logistics, thương mại, dịch vụ. Do đó, cần nâng cấp, hiện đại hóa sân bay cho giai đoạn tới, sớm đưa sân bay Phù Cát thành sân bay quốc tế.

Khai thác hiệu quả công trình

UBND tỉnh Gia Lai cho biết, dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát là công trình giao thông trọng điểm, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận các loại tàu bay hiện đại, tăng cường kết nối và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Dự án được khởi công ngày 19/8/2025, sau hơn một năm triển khai, công trình đã hoàn thành theo kế hoạch.

Đặc biệt, trong Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh", việc đón chuyến bay quốc tế từ Macau (Trung Quốc) ngay dịp khánh thành có ý nghĩa thiết thực - mở rộng thị trường, kết nối hàng không với du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định, địa phương sẽ thực hiện nhiều giải pháp để khai thác hiệu quả Cảng hàng không Phù Cát.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, đầu tư hoàn thành công trình mới là bước khởi đầu, quan trọng hơn là khai thác hiệu quả công trình, biến lợi thế hạ tầng thành lợi thế cạnh tranh, biến cơ hội kết nối thành kết quả phát triển kinh tế cụ thể. Tỉnh xác định Cảng hàng không Phù Cát không chỉ phục vụ vận chuyển hành khách mà phải là đầu mối thúc đẩy du lịch, thương mại, dịch vụ, logistics, thu hút đầu tư và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Do đó, tỉnh sẽ khai thác tối đa hiệu quả hạ tầng hàng không, thúc đẩy du lịch và dịch vụ. Chủ động phối hợp với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, đối tác trong nước và quốc tế duy trì, mở rộng các chuyến bay quốc tế, phát triển các đường bay mới phù hợp nhu cầu thị trường. Phấn đấu sớm đưa Cảng hàng không Phù Cát trở thành cảng hàng không quốc tế khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Đồng thời, phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc, tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu của du khách và giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh và khơi thông nguồn lực tăng trưởng. Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, hạ tầng kết nối. Thúc đẩy dự án đã được chấp thuận sớm khởi công, dự án đang triển khai đẩy nhanh thi công, dự án hoàn thành sớm đi vào hoạt động.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông liên vùng, nhất là cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, các tuyến cao tốc Bắc - Nam, đường ven biển và tuyến kết nối khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển, cảng hàng không, trung tâm du lịch. Hình thành các hành lang kinh tế, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đường cất hạ cánh số 2 được khởi công từ tháng 8/2025, dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.245 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 1.500 tỷ đồng, phần còn lại từ ngân sách địa phương. Theo thiết kế, đường cất hạ cánh số 2 có chiều dài 3.048m, chiều rộng 45m, sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng cường độ cao, gồm lớp bê tông mác 150 dày 25cm phía dưới và lớp bê tông mác 350 dày 45cm phía trên. Khi đưa vào vận hành, đường cất hạ cánh số 2 có khả năng tiếp nhận các loại tàu bay Code C như A320, A321 và tương đương; đồng thời có thể tiếp nhận tàu bay Code E khi có nhu cầu và đáp ứng đầy đủ các điều kiện khai thác tương ứng.

Một số hình ảnh tại lễ khánh thành đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát:

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn kiểm tra đường cất hạ cánh số 2.

Lãnh đạo Chính phủ, Bộ, ngành và tỉnh Gia Lai cắt băng khánh thành đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát.

Chiều 29/10, chuyến bay quốc tế từ Macau (Trung Quốc) do Hãng hàng không Bamboo Airways thực hiện đã đáp xuống Cảng hàng không Phù Cát.

Nhà ga T2 Cảng hàng không Phù Cát đón 166 hành khách trên chuyến bay quốc tế đầu tiên.

Đường băng số 2 Cảng hàng không Phù Cát hoàn thành, mang theo sứ mệnh mở cánh cửa đưa Gia Lai ra thế giới, thu hút khách du lịch, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Quang Đạt