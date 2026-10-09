Khai thác hiệu quả dữ liệu, phục vụ người dân tốt hơn

Kết nối dữ liệu, đổi cách quản lý

Từ thôn Thung Mặn, chị Giàng Y Nhà vượt hàng chục km đường núi xuống Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Pà Cò làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con gái Sùng Y Gầu. Chị chỉ mang theo căn cước và giấy chứng sinh của con. Thông tin về nhân thân, cư trú và tình trạng hôn nhân của cha, mẹ được cán bộ tra cứu, đối chiếu trên cơ sở dữ liệu dân cư, hộ tịch, vì thế hồ sơ nhanh chóng được hoàn tất. Việc khai thác dữ liệu đã tạo nhiều thuận lợi cho người dân khi giải quyết thủ tục hành chính.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Việt Trì tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Sau hợp nhất, tỉnh kế thừa nhiều hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu từ 3 địa phương với cách tổ chức, cập nhật khác nhau. Để khai thác chung, dữ liệu phải được chuẩn hóa, xử lý sai lệch và kết nối theo cùng một tiêu chuẩn. Đồng chí Nguyễn Minh Tường - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết: Tỉnh đang xây dựng các quy định chung để quản lý dữ liệu từ khâu tạo lập, cập nhật đến chia sẻ, khai thác. Cùng với Chiến lược dữ liệu đến năm 2030, tỉnh đã ban hành Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị dữ liệu và Từ điển dữ liệu Phú Thọ phiên bản 1.0. Chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện Kho dữ liệu tỉnh tập trung đưa các nguồn thông tin về hệ thống dùng chung để cơ quan, đơn vị khai thác theo chức năng, thẩm quyền.

Việc trao đổi dữ liệu giữa hệ thống thông tin của các sở, ngành, địa phương được thực hiện qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung của tỉnh. Hệ thống hiện tích hợp 54 dịch vụ thông qua 294 giao diện kết nối, ghi nhận 1,62 triệu lượt kết nối thành công trong 9 tháng; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 95,62%. Tuy nhiên, dữ liệu đã được số hóa chưa đồng nghĩa với việc dữ liệu có thể sử dụng hiệu quả. Đơn cử như trong 1,345 triệu thửa đất đã đưa lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, chỉ có 70,49% đáp ứng yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”; phần còn lại tiếp tục phải rà soát, chỉnh sửa bởi mỗi sai lệch đều có thể ảnh hưởng đến quá trình giải quyết hồ sơ và quyền lợi của người sử dụng đất.

Dữ liệu đang đưa hoạt động điều hành từ theo dõi qua báo cáo định kỳ sang giám sát tiến độ theo thời gian thực. Trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cơ quan quản lý có thể nhận diện hồ sơ có nguy cơ chậm hạn và khâu đang vướng để kịp thời xử lý. Cách điều hành này cũng được áp dụng đối với 276 nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đến tháng 9/2026, hệ thống ghi nhận 170 nhiệm vụ đã hoàn thành, 7 nhiệm vụ đang thực hiện và còn thời hạn, 99 nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên; không có nhiệm vụ quá hạn. Thông tin cập nhật tập trung giúp lãnh đạo chủ động đôn đốc, phân công nhiệm vụ và xác định trách nhiệm của đơn vị phụ trách.

Dữ liệu được dùng, người dân được lợi

Năm học 2026 - 2027, chị Nguyễn Thu Hương ở phường Việt Trì không phải xin nghỉ làm để đến trường nộp hồ sơ nhập học cho con. Trên điện thoại, chị đăng nhập hệ thống tuyển sinh, kiểm tra thông tin và hoàn tất đăng ký trong vài phút. Sự thuận tiện mà chị Hương nhận được là kết quả của quá trình chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu giáo dục. Trong kỳ tuyển sinh đầu cấp năm học 2026 - 2027, Phú Thọ đã kết chuyển dữ liệu liên cấp đối với 100% học sinh. Đến tháng 9/2026, toàn tỉnh phát hành 739.439/740.322 học bạ số, đạt 99,88%; tỷ lệ xác thực thông tin học sinh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt 99,85%. Nhờ đó, phụ huynh giảm việc kê khai lại thông tin, còn nhà trường thuận lợi hơn trong rà soát hồ sơ, phân lớp và quản lý học sinh.

Hiệu quả sử dụng dữ liệu thể hiện trên nhiều lĩnh vực. Trong 9 tháng năm 2026, ngành Y tế đã liên thông 2.800/2.808 giấy chứng sinh và 4.416/4.517 giấy khám sức khỏe lái xe; cập nhật trên hệ thống hơn 22.300 giấy hẹn khám lại và hơn 4.100 giấy chuyển tuyến... Hiệu quả rõ hơn được thể hiện trong giải quyết thủ tục cho các dự án đầu tư. Cơ chế “luồng xanh” đã tiếp nhận 338 hồ sơ của 76 dự án, nhóm dự án; 336 hồ sơ được giải quyết đúng hoặc trước hạn, 2 hồ sơ đang trong thời gian xử lý. So với thời hạn giải quyết thông thường, hồ sơ thuộc nhóm “luồng xanh 50%” được rút ngắn 67%, còn hồ sơ thuộc nhóm “luồng xanh 24 giờ” được rút ngắn 87%. Trong lĩnh vực nông nghiệp, 660 mã số vùng trồng nội địa với tổng diện tích 7.896,5ha đã được đưa lên hệ thống quốc gia. Theo đồng chí Nguyễn Huy Nhuận - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc cập nhật này tạo căn cứ chung để cơ quan quản lý, doanh nghiệp và đơn vị thu mua đối chiếu thông tin về địa điểm, diện tích, loại cây trồng, vùng nguyên liệu và xác minh nguồn gốc nông sản. Đối với người trồng, hợp tác xã, dữ liệu rõ ràng góp phần chứng minh xuất xứ sản phẩm và đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Dù vậy, việc khai thác dữ liệu vẫn bị hạn chế bởi thông tin chuyên ngành cập nhật chưa thường xuyên, hạ tầng số tại một số xã miền núi còn yếu và kỹ năng số của một bộ phận người dân chưa đáp ứng yêu cầu. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục làm sạch, kết nối dữ liệu, xác định trách nhiệm của từng cơ quan đối với nguồn thông tin được giao quản lý; đồng thời nâng cấp hạ tầng và hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ số. Dữ liệu đủ tin cậy, được lưu chuyển thông suốt và phục vụ ở mọi địa bàn sẽ trở thành nguồn lực thiết thực cho điều hành, phân bổ nguồn lực và phát triển kinh tế - xã hội.