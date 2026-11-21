Tham gia các buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Theo đó, buổi sáng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã làm việc với 5 xã Đak Đoa, Kon Gang, Ia Băng, KDang, Đăk Sơmei.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với các xã Đak Đoa, Kon Gang, Ia Băng, KDang và Đăk Sơmei. Ảnh: Minh Phương

Theo báo cáo của các địa phương, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026 cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản phẩm của xã Đak Đoa ước đạt 11%, Kon Gang 7,42%, Ia Băng 6,93%, KDang 6,5% và Đăk Sơmei 7,33%.

Trên cơ sở kết quả đạt được và dư địa phát triển, các địa phương đề ra mục tiêu tăng trưởng năm 2027 từ 7,2-11%; tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực.

Đại diện lãnh đạo xã Đak Sơmei báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong 10 tháng năm 2026 và kịch bản tăng trưởng 2027. Ảnh: Minh Phương

Các địa phương kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng, giao thông kết nối liên vùng; tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, đất đai, khai thác tài nguyên phục vụ các dự án trọng điểm.

Các doanh nghiệp cũng đề xuất tháo gỡ vướng mắc về giá thuê đất, phát triển cụm công nghiệp, hỗ trợ đầu tư nông nghiệp công nghệ cao và chế biến nông sản.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cùng đoàn công tác tiếp tục làm việc với 3 xã Chư Pưh, Ia Le và Ia Hrú.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với các xã Chư Pưh, Ia Le và Ia Hrú. Ảnh: Minh Phương

Tại đây, các địa phương tập trung đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; đồng thời xác định những động lực, giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2027.

Theo báo cáo, năm 2026, xã Chư Pưh ước đạt và vượt 15/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội; riêng tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 9,12%, thấp hơn kế hoạch (10,21%).

Năm 2027, địa phương phấn đấu tăng trưởng 10,02%, tập trung thúc đẩy các dự án chăn nuôi, năng lượng tái tạo, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và khai thác hiệu quả các nguồn thu.

Xã Ia Hrú xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2027 đạt 9%, chú trọng chuyển đổi diện tích mía kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị kinh tế cao; thu hút 2-3 nhà đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nông sản, tháo gỡ vướng mắc để triển khai 5 dự án điện gió và phát triển du lịch sinh thái.

Đáng chú ý, xã Ia Le đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2027 là 41,14%, dựa trên động lực từ các dự án năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và chăn nuôi quy mô lớn.

Đến ngày 15-11-2026, địa phương thu hút 20 dự án mới, gồm 15 dự án năng lượng tái tạo và 5 dự án nông nghiệp công nghệ cao, vượt 14 dự án so với kế hoạch tỉnh giao.

Dự kiến năm 2027, nhiều dự án bước vào giai đoạn thi công cao điểm, đưa giá trị xây dựng của xã Ia Le đạt 1.810 tỷ đồng, gấp gần 2,2 lần năm 2026. Riêng 3 dự án điện mặt trời với tổng công suất 188 MW dự kiến vận hành vào tháng 10-2027, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Đại diện Công ty CP Shinec Gia Lai nêu kiến nghị tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Phương

Tại các buổi làm việc, chính quyền địa phương và doanh nghiệp kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và hỗ trợ thu hút đầu tư.

Đại diện các sở, ngành đã trao đổi, giải đáp một số kiến nghị; đồng thời góp ý hoàn thiện kịch bản tăng trưởng phù hợp với tiềm năng, lợi thế từng địa phương.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo về thực trạng các mỏ khoáng sản trên địa bàn. Ảnh: Minh Phương

Phát biểu kết luận các buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh, tăng trưởng 2 con số là mục tiêu chỉ đạo nhất quán, đòi hỏi các địa phương phải quyết tâm thực hiện.

Trước hết, cần rà soát, đánh giá sát thực chất kết quả năm 2026, nhất là 5 chỉ tiêu trọng tâm: tốc độ tăng giá trị sản phẩm, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, thu nhập bình quân đầu người và tỷ lệ giảm nghèo.

Đối với năm 2027, các địa phương phải rà soát, tính toán lại kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực, phân kỳ theo tháng, quý; xác định rõ động lực, giải pháp và trách nhiệm thực hiện.

Trong đó, tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi, công nghiệp và năng lượng tái tạo; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, thúc đẩy sản xuất và giải ngân vốn đầu tư công.

Cùng với đó, các địa phương cần triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm và giảm nghèo bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các địa phương đổi mới tư duy điều hành, chuyển mạnh từ hành chính sang kiến tạo, phục vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, phân công nhiệm vụ theo phương châm “6 rõ”, lấy kết quả thực hiện làm thước đo hiệu quả điều hành.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các địa phương đổi mới tư duy, nâng cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, chuyển mạnh sang tư duy phục vụ, kiến tạo phát triển, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng đề ra.