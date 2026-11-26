Cán bộ Phòng Nông nghiệp và Môi trường phường Phù Vân rà soát khu đất đấu giá, tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Xác định hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp có vai trò quan trọng tạo nguồn thu ngân sách bền vững, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước tại các khu công nghiệp; đồng thời tăng cường phối hợp cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. 11 tháng năm 2026, doanh thu của các doanh nghiệp ước đạt 518.318 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu ước đạt 24.587 triệu USD, đạt 155,3% kế hoạch năm.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh cho biết: Trong 11 tháng, ước các doanh nghiệp nộp NSNN hơn 21.111 tỷ đồng, đạt gần 96% kế hoạch năm đề ra. Theo dõi sát số thu nộp NSNN của các doanh nghiệp, đơn vị xây dựng cơ chế đánh giá nguồn thu ngân sách theo từng khu công nghiệp, từng nhóm ngành và từng doanh nghiệp trọng điểm.

Định kỳ tổng hợp, phân tích biến động thu ngân sách so với cùng kỳ và dự toán; xác định rõ các doanh nghiệp, ngành hàng và dự án có đóng góp lớn hoặc có nguy cơ giảm thu để chủ động đề xuất giải pháp phù hợp, phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách. Việc đồng hành với doanh nghiệp không chỉ nhằm duy trì hoạt động sản xuất mà còn góp phần nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài, bền vững.

Là đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý, phát triển và khai thác quỹ đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh giữ vai trò quan trọng trong việc tạo nguồn thu từ đất đai, góp phần bổ sung nguồn lực cho ngân sách địa phương. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung tâm chú trọng làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng.

Đặc biệt đơn vị tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án, khu đất thuộc phạm vi quản lý; đồng thời phối hợp với UBND các xã, phường rà soát, đề xuất các khu đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất bảo đảm chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026 từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lũy kế đến nay, đơn vị đã xây dựng được phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 31 khu đất đủ điều kiện. Đã tổ chức thành công các cuộc đấu giá tại Khu đất bãi đỗ xe khu vực phía Nam đường Lê Duẩn, phường Phủ Lý; Khu đất đấu giá để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nuôi trồng thủy sản kết hợp dịch vụ tại phường Lý Thường Kiệt…

Đến ngày 14/11, tổng số thu tiền đất từ đấu giá đạt 1.659,4 tỷ đồng (trong đó, thu từ các cuộc đấu giá năm 2025 chuyển sang là 902,7 tỷ đồng, thu từ các cuộc đấu giá từ 1/3/2026 đến nay 756,7 tỷ đồng). Trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở, đơn vị đã phối hợp tổ chức thành công các phiên đấu giá với 508 lô đất tại các phường, xã: Lý Thường Kiệt (176 lô), Liêm Tuyền (108 lô), Liêm Hà (224 lô), tổng số tiền trúng đấu giá hơn 716,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, đơn vị phối hợp với UBND phường Lý Thường Kiệt xác định giá khởi điểm 45 lô đất thuộc khu đấu giá, với tổng giá trị hơn 83,8 tỷ đồng, dự kiến tổ chức đấu giá trong tháng 12/2026.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Trưởng phòng Nghiệp vụ, dịch vụ và đấu giá (Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh) cho biết: Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục rà soát các khu đất có khả năng khai thác, tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và phối hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch.

Cùng với đó, đơn vị tăng cường quản lý quỹ đất được giao, bảo đảm việc khai thác đúng quy định, công khai, minh bạch, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai. Ước đến ngày 31/12/2026, tổng thu từ công tác đấu giá đạt khoảng 4.000 tỷ đồng.

Cùng với các doanh nghiệp, đơn vị quản lý, các địa phương trên địa bàn tỉnh xác định việc quản lý chặt chẽ các nguồn thu trên địa bàn, chống thất thu ngân sách là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cần sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, các ngành chức năng và người dân.

Tại phường Phủ Lý, ngay từ đầu năm, địa phương đã tập trung rà soát các nguồn thu, xây dựng kế hoạch thu ngân sách sát với tình hình thực tế; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận chuyên môn, đồng thời phối hợp với cơ quan thuế trong quản lý các khoản thu phát sinh trên địa bàn.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế được đẩy mạnh, giúp các hộ kinh doanh, cá nhân và tổ chức nắm rõ nghĩa vụ, chủ động thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định. Tính đến hết tháng 11, tổng thu NSNN trên địa bàn ước đạt 1.035 tỷ đồng, đạt 191% kế hoạch tỉnh giao; 165% kế hoạch phường phấn đấu.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phủ Lý cho biết: Một trong những nhiệm vụ được địa phương quan tâm là rà soát các hộ, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là những trường hợp mới phát sinh, thay đổi quy mô hoặc ngành nghề kinh doanh, nhằm hạn chế bỏ sót nguồn thu, kịp thời cập nhật thông tin và phối hợp với cơ quan thuế quản lý đúng đối tượng, đúng nguồn thu.

Đối với các khoản thu từ đất đai, phí, lệ phí và các khoản thu khác thuộc ngân sách địa phương được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm thu đúng, thu đủ theo quy định. Từ thực tiễn công tác thu NSNN tại các đơn vị cho thấy, để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách đòi hỏi phải có sự chủ động trong quản lý, khai thác và nuôi dưỡng từng nguồn thu.

Việc phát triển khu công nghiệp, đẩy mạnh thu hút và khuyến khích doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh tạo nguồn thu ổn định, lâu dài; khai thác hiệu quả quỹ đất góp phần tạo nguồn thu phục vụ cho đầu tư, phát triển hạ tầng; công tác quản lý thu tại cơ sở giúp bảo đảm các nguồn thu phát sinh được quản lý chặt chẽ, đầy đủ, chống thất thu ngân sách. Mỗi đơn vị với chức năng và nhiệm vụ riêng của mình đều có những cách làm, giải pháp quản lý thiết thực, hiệu quả, đóng góp tích cực vào kết quả thu ngân sách chung của tỉnh.

Để nâng cao hơn nữa số thu ngân sách, trong tháng cuối năm, các địa phương, đơn vị tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ; tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn và khai thác hiệu quả các nguồn thu gắn với nuôi dưỡng và quan tâm phát triển bền vững nguồn thu, bảo đảm tăng thu bền vững, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.