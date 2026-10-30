Khai thác hiệu quả các FTA, mở rộng thị trường cho hàng Việt tại Anh

UKVFTA và CPTPP là hai hiệp định thương mại tự do cùng hướng tới một thị trường, cùng tạo ra những ưu đãi nhất định cho hàng hóa Việt Nam tại Vương quốc Anh. Với doanh nghiệp, điều này tưởng như mở thêm một lựa chọn đơn giản: so sánh thuế suất và chọn hiệp định có mức ưu đãi tốt hơn. Nhưng khi đi vào từng sản phẩm, từng đơn hàng, câu chuyện lại không đơn giản như vậy.

Bởi một mức thuế thấp chỉ có ý nghĩa khi doanh nghiệp thực sự đáp ứng được các điều kiện để hưởng mức thuế đó. Đằng sau con số trên biểu thuế là hàng loạt câu hỏi: sản phẩm thuộc mã HS nào, nguyên liệu đến từ đâu, quy tắc xuất xứ của hiệp định yêu cầu gì, hồ sơ chứng minh ra sao và doanh nghiệp phải bỏ thêm bao nhiêu chi phí để đáp ứng những điều kiện ấy?

Nếu chỉ nhìn vào thuế suất, doanh nghiệp mới tính được phần lợi ích. Còn để biết lựa chọn UKVFTA hay CPTPP có thực sự hiệu quả hay không, phải đặt lợi ích đó cạnh toàn bộ chi phí của một chuỗi xuất khẩu.