Khai thác hiệu quả các công trình văn hóa, di sản

Ngày 12/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo và chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong khai thác các công trình di sản văn hóa và công trình hạ tầng văn hóa, thể thao trên địa bàn. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh (thứ hai từ phải sang) kiểm tra hệ thống công trình, cảnh quan và không gian văn hóa ở khu vực Đại Nội.

Gỡ vướng mắc về cơ chế, phát huy giá trị di sản

Thực hiện Đề án khai thác, phát huy giá trị Quần thể Di tích Cố đô Huế đến năm 2035, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã nghiên cứu, xây dựng các phương án khai thác tài sản tại các điểm di tích nhằm đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, nâng cao chất lượng trải nghiệm cho người dân và du khách.

Trong giai đoạn 2026 - 2027, Trung tâm đề xuất khai thác 20 địa điểm, tập trung tại khu vực Đại Nội, Kinh thành và hệ thống lăng tẩm, di tích. Trong đó có Phủ Nội vụ, Nhà hát Duyệt Thị Đường, Điện Kiến Trung, Cung Trường Sanh, Cung Diên Thọ, Tứ Phương Vô Sự, Thế Miếu, Bình An Đường, các khu vực dịch vụ tại lăng vua Khải Định, Minh Mạng, Tự Đức, Gia Long, Đàn Nam Giao và Điện Huệ Nam.

Các loại hình dịch vụ được nghiên cứu phát triển gồm biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa, giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản phẩm lưu niệm, ẩm thực và các dịch vụ phục vụ khách tham quan.

Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp một số vướng mắc liên quan đến việc phạm vi áp dụng các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công và tài sản kết cấu hạ tầng văn hóa, du lịch. Điều này ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thẩm định và phê duyệt các đề án khai thác tại các điểm di tích.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nhấn mạnh, việc tổ chức khai thác, sử dụng hiệu quả các tài sản công thuộc lĩnh vực văn hóa tại Quần thể Di tích Cố đô Huế và các công trình hạ tầng văn hóa trên địa bàn thành phố là hết sức cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm ngày càng đa dạng của người dân, du khách; đồng thời bổ sung nguồn thu phục vụ công tác quản lý, bảo tồn, tu bổ di tích, từng bước phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa.

Để tháo gỡ những vướng mắc hiện nay, Chủ tịch UBND thành phố thống nhất tổ chức rà soát, thẩm định các đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết, cho thuê đối với từng công trình, nhóm công trình cụ thể thực hiện theo Nghị định số 186/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Sau khi có đầy đủ hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về danh mục tài sản kết cấu hạ tầng ngành văn hóa, các đơn vị tiếp tục rà soát, đề xuất áp dụng cơ chế quản lý, khai thác phù hợp, bảo đảm đúng quy định và thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Đối với các công trình thuộc danh mục đã được phê duyệt tại Đề án khai thác, phát huy giá trị Quần thể Di tích Cố đô Huế đến năm 2035 và các công trình di tích, di sản văn hóa khác cần thiết đưa vào khai thác trong năm 2026, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khẩn trương chuẩn bị hồ sơ, thuyết minh chi tiết, báo cáo UBND thành phố trước ngày 16/11/2026 để trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến.

Riêng đối với Đề án tổ chức hoạt động dịch vụ trải nghiệm văn hóa Huế tại một số không gian của Phủ Nội vụ và Nhà hát Duyệt Thị Đường, Đại Nội Huế, trên cơ sở hồ sơ đã bảo đảm các điều kiện, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Tài chính khẩn trương thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt, báo cáo trước ngày 25/11/2026.

Quảng trường Văn hóa - Thể thao thành phố rực rỡ sắc màu, sôi động với không gian âm nhạc điện tử tại Huế Wonderverse Music Fest 2026 - Lễ hội Di sản và Âm nhạc quốc tế. Ảnh: Đình Hoàng

Đổi mới phương thức quản lý, khai thác

Cùng với tháo gỡ vướng mắc trong khai thác, phát huy giá trị di sản, thành phố đang tập trung rà soát, xây dựng phương án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản hạ tầng các công trình văn hóa hiện có, phát huy đầy đủ công năng, giá trị tài sản công, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của người dân.

Tại buổi làm việc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã báo cáo phương án điều chỉnh chế độ quản lý và phương thức khai thác đối với 6 cơ sở, công trình gồm: Sân vận động Huế, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa Huyền Trân, Rạp Hưng Đạo, Rạp Đông Ba và Quảng trường Văn hóa Bà Triệu.

Trên cơ sở báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh thống nhất phương án điều chỉnh chế độ quản lý và phương thức khai thác đối với 6 cơ sở, công trình nêu trên theo hướng xã hội hóa việc khai thác, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, bảo đảm hoạt động ổn định, bền vững.

Đối với Trung tâm Văn hóa Huyền Trân, Chủ tịch UBND thành phố thống nhất định hướng nghiên cứu điều chỉnh mục đích sử dụng đất sang đất dịch vụ khi bảo đảm các điều kiện cần thiết, tạo cơ sở phát triển các dịch vụ văn hóa phù hợp.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đề xuất điều chỉnh chế độ quản lý đối với từng công trình, bảo đảm đáp ứng các điều kiện theo Nghị định số 178/2026/NĐ-CP của Chính phủ; tham mưu Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định trước ngày 30/11/2026.

Việc tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, đồng thời xác định phương thức quản lý, khai thác phù hợp đối với từng công trình sẽ tạo điều kiện phát huy hiệu quả nguồn lực hiện có của thành phố, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô Huế.