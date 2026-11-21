Du khách tham gia các hoạt động tại Khu du lịch sinh thái Phượng Hoàng, xã Võ Nhai.

Quần thể hang Phượng Hoàng – suối Mỏ Gà, xã Võ Nhai là một trong những điểm đến nổi tiếng của tỉnh. Nhằm khai thác tiềm năng cảnh quan thiên nhiên, Dự án Khu du lịch sinh thái Phượng Hoàng được quy hoạch trên diện tích 43,8ha, đưa vào hoạt động từ mùa du lịch năm 2019. Hệ thống công trình nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí và dịch vụ được đầu tư, mỗi năm thu hút hàng chục nghìn lượt khách.

Bên cạnh tham quan hang động, suối tự nhiên, du khách còn có thể thưởng thức ẩm thực, nghỉ dưỡng, đốt lửa trại và xem biểu diễn hát Then. Chị Nguyễn Hồng Phương, lễ tân Khu du lịch sinh thái Phượng Hoàng, cho biết: Khách đến đây thường lựa chọn các chương trình trải nghiệm 1 ngày hoặc hai 2 ngày 1 đêm để tham quan cảnh quan, nghỉ ngơi và tìm hiểu văn hóa địa phương. Những hoạt động này tạo thêm sức hút cho điểm đến, nhất là với các đoàn khách muốn kết hợp tham quan và trải nghiệm.

Lượng khách đến Khu du lịch cũng kéo theo nhu cầu về ăn uống, lưu trú và các dịch vụ đi kèm. Nắm bắt cơ hội này, nhiều hộ dân ở xóm Phượng Hoàng đã mở hàng quán, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bán nông sản phục vụ khách tham quan. Anh Lương Hoàng Thái, Phó Trưởng xóm Phượng Hoàng, chia sẻ: Từ khi Khu du lịch đi vào hoạt động, người dân có thêm điều kiện mở rộng buôn bán, cung cấp các dịch vụ phục vụ du khách. Nhờ đó, một số hộ có thêm nguồn thu ngoài sản xuất nông nghiệp.

Du khách nước ngoài trải nghiệm hái chè tại xã La Bằng.

Ở xã La Bằng, những đồi chè xanh cùng bản sắc văn hóa của đồng bào Dao, Sán Chay cũng đang được khai thác để phát triển du lịch cộng đồng. Người dân đã phát triển các dịch vụ lưu trú, ăn uống và tổ chức hoạt động trải nghiệm vùng chè, đời sống văn hóa bản địa. Toàn xã hiện có 18 cơ sở lưu trú, gồm homestay, farmstay và khách sạn, với sức chứa khoảng 1.000 khách mỗi ngày. Hoạt động này tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương, với thu nhập khoảng 4-5 triệu đồng/người/tháng.

Khách du lịch đến La Bằng cũng tạo thêm đầu ra cho nông sản, thực phẩm và các món ăn địa phương. Đặc biệt, những điệu múa, làn điệu dân ca truyền thống có thêm cơ hội được giới thiệu rộng rãi. Anh Hoàng Văn Nam, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sấng Cọ Mây Sườn Đông, nói: Trung bình mỗi tuần, câu lạc bộ nhận được từ 1-3 lời mời biểu diễn múa Tắc Xình và giới thiệu văn hóa dân gian phục vụ du khách. Các thành viên có thêm thu nhập, đồng thời có điều kiện duy trì hoạt động của câu lạc bộ và giới thiệu những điệu múa truyền thống đến nhiều người hơn.

Thực tế tại Võ Nhai và La Bằng cho thấy, du lịch đã mở thêm cơ hội để người dân tham gia các hoạt động dịch vụ, tiêu thụ nông sản và giới thiệu văn hóa địa phương. Tuy nhiên, chất lượng dịch vụ giữa các cơ sở chưa đồng đều, sản phẩm du lịch vẫn cần đa dạng hơn để giữ chân du khách và tăng mức chi tiêu.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, các địa phương cần quan tâm đào tạo kỹ năng phục vụ, hỗ trợ người dân xây dựng sản phẩm đặc trưng và kết nối các dịch vụ thành những trải nghiệm hoàn chỉnh. Đặc biệt, cần tạo điều kiện để người dân tham gia sâu hơn vào hoạt động du lịch, từ cung cấp dịch vụ đến gìn giữ cảnh quan, văn hóa. Có như vậy, lợi ích kinh tế từ du lịch mới được duy trì và lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng.