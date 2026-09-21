Khai thác ePing giúp nông sản chủ động vượt rào cản kỹ thuật xuất khẩu quốc tế

Quang cảnh hội thảo.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia tổ chức hội thảo “Hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế thông qua khai thác thông tin về hàng rào kỹ thuật trong thương mại trên ePing”.

Sự kiện thu hút đại diện các sở, ban, ngành, hiệp hội cùng nhiều doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh.

Theo các chuyên gia, hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) ngày càng được các quốc gia sử dụng phổ biến trong quản lý hàng hóa nhập khẩu. Những yêu cầu về chất lượng, an toàn, môi trường, truy xuất nguồn gốc, ghi nhãn và quy trình sản xuất đang trở thành những điều kiện quan trọng để sản phẩm có thể tiếp cận thị trường.

Chuyên gia trao đổi với doanh nghiệp tại hội thảo.

Đối với Đắk Lắk, vấn đề này đặc biệt đáng lưu ý khi địa phương có nhiều nông sản xuất khẩu chủ lực như cà phê, hồ tiêu, trái cây và các sản phẩm chế biến. Bên cạnh những yêu cầu truyền thống về chất lượng, doanh nghiệp còn phải cập nhật các quy định mới liên quan đến phát triển bền vững, môi trường và trách nhiệm trong chuỗi cung ứng.

Tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Mai Phương, Phó Trưởng Ban Hợp tác quốc tế và TBT, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, tập trung phân tích những quy định mới của thị trường Trung Quốc. Trong đó có Lệnh 280 thay thế Lệnh 248 và Thông báo số 219/2025 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC).

Các quy định liên quan trực tiếp đến việc quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và truy xuất nguồn gốc. Đây là những nội dung doanh nghiệp xuất khẩu nông sản cần đặc biệt quan tâm để hạn chế nguy cơ phát sinh vướng mắc khi làm thủ tục thông quan.

Đại biểu, chuyên gia chụp ảnh lưu niệm.

Chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp không nên chỉ xử lý yêu cầu kỹ thuật ở khâu cuối cùng mà cần kiểm soát ngay từ vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất, sơ chế, đóng gói đến hoàn thiện hồ sơ xuất khẩu. Việc kiểm soát đồng bộ sẽ giúp sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường và giảm rủi ro trong quá trình giao thương.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại hội thảo là hướng dẫn cách khai thác Hệ thống cảnh báo nhanh ePing của WTO, ITC và Liên hợp quốc. Nền tảng này cung cấp thông tin về những thay đổi liên quan đến quy chuẩn kỹ thuật và các biện pháp TBT tại nhiều thị trường trên thế giới.

Thông qua ePing, doanh nghiệp có thể lựa chọn nhóm sản phẩm, thị trường quan tâm và đăng ký nhận thông báo qua email. Khi có quy định mới hoặc thay đổi về yêu cầu kỹ thuật, doanh nghiệp có thể tiếp cận thông tin sớm để chủ động nghiên cứu và điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Việc tận dụng công cụ cảnh báo này giúp doanh nghiệp hạn chế tình trạng bị động trước những thay đổi của thị trường, đồng thời có thêm thời gian chuẩn bị về tiêu chuẩn chất lượng, hồ sơ, bao bì và truy xuất nguồn gốc.

Cũng tại hội thảo, các chuyên gia phổ biến những điểm cần lưu ý về ghi nhãn hàng hóa xuất nhập khẩu theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn hóa thông tin trên bao bì và đáp ứng đúng quy định.

Trong phần đối thoại, các doanh nghiệp Đắk Lắk trực tiếp nêu những khó khăn trong quá trình xuất khẩu và được chuyên gia trao đổi, giải đáp. Qua đó, hội thảo góp phần nâng cao năng lực tiếp cận thông tin TBT, giúp doanh nghiệp chuyển từ ứng phó sang chủ động chuẩn bị, từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản Đắk Lắk trên thị trường quốc tế.