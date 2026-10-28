Khai thác đường băng số 2 sân bay Phù Cát - cú hích cho du lịch Gia Lai cất cánh

Kỳ vọng từ đường cất hạ cánh số 2

Ngày 29/10, Cảng hàng không Phù Cát (Gia Lai) sẽ khánh thành đường băng số 2, trở thành sân bay thứ 5 trên cả nước có hai đường cất hạ cánh.

Đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát sẽ được đưa vào sử dụng ngày 29/10.

Lễ khánh thành đường băng số 2 tại Cảng hàng không Phù Cát diễn ra trong Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề "Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh", khi Gia Lai đang thúc đẩy phát triển du lịch gắn với không gian biển và cao nguyên.

Dự án là một phần hạ tầng phục vụ kế hoạch phát triển du lịch của Gia Lai theo Chương trình hành động số 25-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, đến năm 2030, Gia Lai phấn đấu đón 18,5 triệu lượt khách, trong đó có 1,1 triệu khách quốc tế; tổng doanh thu du lịch đạt 45.500 tỷ đồng, thời gian lưu trú bình quân từ 3 ngày trở lên.

Việc có đường băng thứ hai giúp Cảng hàng không Phù Cát chủ động hơn trong việc phục vụ chuyến bay theo phương án khai thác được phê duyệt, nhất là khi một đường băng phải tạm dừng sử dụng, hạn chế nguy cơ gián đoạn.

Theo định hướng quy hoạch, Cảng hàng không Phù Cát được phát triển với công suất khoảng 5 triệu hành khách và 12.000 tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2030.

Từ định hướng đó, dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát được lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sâu sát với tinh thần quyết liệt. Không chỉ tập trung vào phần xây dựng với tinh thần "3 ca, 4 kíp", làm ngày làm đêm, tỉnh Gia Lai yêu cầu từng khâu, từng chi tiết nhỏ đều phải được lưu ý để đảm bảo chất lượng, không đánh đổi tiến độ lấy chất lượng. Đến giai đoạn hoàn thành, chủ đầu tư chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng để nghiệm thu từng hạng mục, qua đó tạo điều kiện cho nghiệm thu tổng thể, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng.

Cú hích cho du lịch

Dự án đường cất hạ cánh số 2 - Cảng hàng không Phù Cát có tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng, được xác định là một trong những công trình hạ tầng hàng không quan trọng của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Thiết kế cho thấy, đường cất hạ cánh mới dài 3.048m, rộng 45m, đi kèm hệ thống đường lăn, thoát nước và các công trình kỹ thuật đồng bộ. Khi hoàn thành, đường băng có khả năng đáp ứng khai thác các loại máy bay Code C, E; trong đó có Airbus A320 và Airbus A321. Việc bổ sung thêm một đường cất hạ cánh được kỳ vọng nâng cao năng lực khai thác của Cảng hàng không Phù Cát, đồng thời tạo thêm dư địa cho hoạt động vận tải hàng không trong dài hạn.

Vận hành đường băng số 2 Cảng hàng không Phù Cát được kỳ vọng sẽ thu hút du khách, đặc biệt là khách quốc tế đến Gia Lai.

Cũng nhân dịp khánh thành đường cất hạ cánh số 2, Cảng hàng không Phù Cát sẽ đón chuyến bay thuê chuyến (charter) quốc tế từ Macau trong ngày 29/10.

Với việc có hai cảng hàng không (Phù Cát và Pleiku), trong đó sân bay Phù Cát với hai đường băng, giúp Gia Lai có thêm nhiều cơ hội để mở rộng và duy trì được các đường bay và nguồn khách ổn định, qua đó đẩy mạnh phát triển du lịch dựa trên những tiềm năng, lợi thế sẵn có của mình về nghỉ dưỡng biển, khám phá văn hóa và du lịch sinh thái.

Gia Lai đã ban hành chính sách hỗ trợ thu hút khách quốc tế qua các chuyến bay không thường lệ đến Phù Cát giai đoạn 2026–2027. Chính sách này mở thêm cơ hội cho các hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành khai thác, phát triển thị trường khách quốc tế.

Một hành trình có thể bắt đầu từ Quy Nhơn, Kỳ Co, Eo Gió, qua những điểm đến gắn với văn hóa miền đất võ, rồi tiếp tục đến Biển Hồ, núi lửa Chư Đăng Ya và cảnh quan cao nguyên, du lịch sinh thái, không gian văn hóa cồng chiêng và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng ở phía Tây. Với nhà đầu tư, các tuyến hàng không thuận tiện cũng giúp việc đi lại, khảo sát và kết nối đối tác tại địa phương dễ dàng hơn.