Cùng với sự phát triển nhanh của mạng lưới đường bộ cao tốc, công tác quản lý, vận hành đang từng bước chuyển từ phương thức dựa chủ yếu vào con người và từng hệ thống riêng lẻ sang mô hình quản lý dựa trên dữ liệu. Mỗi lượt phương tiện qua trạm thu phí, mỗi hình ảnh từ camera, mỗi thông tin về lưu lượng, tốc độ, sự cố giao thông hay tình trạng công trình đều tạo ra dữ liệu có giá trị cho công tác điều hành, bảo trì và tổ chức giao thông.

Đối với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), yêu cầu này càng rõ nét khi quy mô các tuyến cao tốc do Tổng công ty quản lý, vận hành ngày càng mở rộng. Hiện VEC quản lý, khai thác các tuyến Nội Bài - Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và Bến Lức - Long Thành, hình thành một mạng lưới trải dài từ miền Bắc, miền Trung đến khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

VEC Khai thác dữ liệu giao thông cao tốc: Hành lang pháp lý hoàn thiện

Trên mỗi tuyến đường, hằng ngày các hệ thống thu phí điện tử không dừng, camera giám sát, thiết bị giao thông thông minh, hệ thống kiểm soát tải trọng, thông tin cứu hộ - cứu nạn, dữ liệu về tài sản và kết cấu hạ tầng liên tục tạo ra lượng dữ liệu lớn. Nếu được chuẩn hóa, kết nối và phân tích đúng cách, đây không chỉ là dữ liệu phục vụ từng nghiệp vụ riêng lẻ mà có thể trở thành một trong những nguồn lực quan trọng giúp VEC quản lý hiệu quả hơn, dự báo tình hình được giao thông, chủ động bảo trì và phục vụ tốt hơn cho người tham gia giao thông.

Xu hướng này phù hợp với định hướng chung của ngành đường bộ. Bộ Xây dựng đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% các tuyến cao tốc đang khai thác hoàn thành kết nối dữ liệu với Nền tảng quản lý hệ thống giao thông thông minh đường bộ - ITS Core, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành giao thông.

Trong bối cảnh đó, Luật Đường bộ, Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật An ninh mạng và Luật Trí tuệ nhân tạo đang tạo lập hành lang pháp lý ngày càng đầy đủ để dữ liệu được khai thác như một nguồn lực mới, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Từ 5 tuyến cao tốc đến hệ sinh thái dữ liệu của VEC

Mỗi tuyến cao tốc do VEC quản lý có đặc điểm khai thác khác nhau, đồng thời tạo ra những nguồn dữ liệu có giá trị khác nhau.

Tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai kết nối vùng Thủ đô với các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc và cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Nội Bài - Lào Cai kết nối vùng Thủ đô với các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc và cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Với chiều dài tuyến lớn, dữ liệu về lưu lượng, tốc độ, thời tiết, sự cố, tình trạng mặt đường và công trình có ý nghĩa đặc biệt đối với tổ chức giao thông, cứu hộ và bảo trì.

Cầu Giẽ - Ninh Bình là một trong những tuyến có mật độ phương tiện lớn của VEC. Vào các thời điểm cao điểm, việc theo dõi lưu lượng theo thời gian thực, xác định mật độ xe từng đoạn tuyến và dự báo nguy cơ ùn tắc có thể hỗ trợ hiệu quả cho việc tổ chức, phân luồng giao thông. Dịp nghỉ Quốc khánh năm 2026, lực lượng chức năng đã có thời điểm cho xe chạy cả chiều đường đối diện để tăng năng lực lưu thông theo hướng về Hà Nội, cho thấy ý nghĩa thực tế của thông tin lưu lượng trong công tác điều hành giao thông.

Tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình là một trong những tuyến có mật độ phương tiện lớn của VEC

TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây kết nối trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước với Đồng Nai và các trục giao thông quan trọng khu vực Đông Nam Bộ. Lưu lượng lớn, thường xuyên biến động khiến dữ liệu giao thông, camera, thu phí và thông tin tại các nút giao trở thành đầu vào quan trọng để sớm nhận biết nguy cơ quá tải và phối hợp tổ chức giao thông.

Đà Nẵng - Quảng Ngãi có phạm vi tuyến dài qua khu vực miền Trung, tạo ra nhu cầu lớn về dữ liệu phục vụ quản lý tài sản, bảo trì đường, cầu, hầm, hệ thống an toàn giao thông, thu phí và xử lý sự cố.

Bến Lức - Long Thành đang từng bước được đưa vào khai thác. Các đoạn tuyến đã vận hành tạo thêm nguồn dữ liệu mới về giao thông, thu phí, phương tiện và kết nối liên vùng tại khu vực phía Nam. Trong nửa đầu năm 2025, VEC đã đưa vào vận hành gần 30 km của tuyến; hệ thống thu phí ETC được triển khai trên các đoạn đã khai thác.

Tuyến cào tốc Bến Lức - Long Thành đang từng bước được đưa vào khai thác

Nhìn tổng thể, dữ liệu của năm tuyến không nên tồn tại như năm “ốc đảo dữ liệu”. Giá trị lớn hơn hình thành khi dữ liệu được chuẩn hóa và kết nối giữa các tuyến cũng như giữa các hệ thống nghiệp vụ của VEC.

Dữ liệu là nguồn lực mới của quản lý đường cao tốc

Hoạt động quản lý cao tốc tạo ra nhiều nhóm dữ liệu có giá trị như: dữ liệu giao dịch thu phí; biển số, hình ảnh và đặc điểm phương tiện; dữ liệu camera; vị trí và tọa độ tài sản, công trình; lưu lượng phương tiện theo mặt cắt; tốc độ, mật độ và tình trạng giao thông; dữ liệu sự cố và cứu hộ; dữ liệu kiểm soát tải trọng; dữ liệu bảo trì, bảo dưỡng.

Khi được quản trị và phân tích đúng cách, các nguồn dữ liệu này có thể hỗ trợ toàn bộ quá trình quản lý đường cao tốc, từ điều hành giao thông, bảo trì kết cấu hạ tầng đến kiểm soát doanh thu, đánh giá hiệu quả khai thác và xây dựng kế hoạch đầu tư. Cụ thể:

Dữ liệu giao dịch thu phí: phục vụ tính phí, đối soát, xử lý sai lệch, giải quyết khiếu nại, thống kê doanh thu và nhận biết giao dịch bất thường.

Biển số, hình ảnh và đặc điểm phương tiện: phục vụ nhận dạng, phân loại phương tiện, tổ chức giao thông và đối soát thu phí, nhưng cần hạn chế việc công khai thông tin nhận diện.

Camera và dữ liệu tình trạng giao thông: hỗ trợ phát hiện tai nạn, ùn tắc, vật cản, cháy nổ, phương tiện dừng đỗ hoặc đi ngược chiều và hỗ trợ điều phối cứu hộ.

Dữ liệu vị trí tài sản và công trình: phục vụ quản lý tài sản, kiểm kê, bảo trì, quản lý hành lang, nút giao và hỗ trợ xử lý sự cố; giúp chuyển dần từ bảo trì theo kế hoạch cố định sang bảo trì dựa trên tình trạng thực tế.

Dữ liệu lưu lượng, tốc độ và mật độ phương tiện: giúp VEC đánh giá năng lực khai thác của từng tuyến, nhận biết các khung giờ cao điểm, dự báo nhu cầu và xây dựng phương án tổ chức giao thông.

Dữ liệu tổng hợp giữa các tuyến: giúp hình thành bức tranh lớn hơn về xu hướng giao thông trên mạng lưới VEC, nhận diện xu hướng tăng trưởng giao thông giữa các vùng, đánh giá tác động của việc mở mới nút giao hoặc đưa thêm đoạn tuyến vào khai thác, đồng thời cung cấp cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu mở rộng các tuyến có nhu cầu vận tải cao.

Điều quan trọng là dữ liệu không nên được coi là tài sản biệt lập của từng thiết bị, phần mềm hay từng tuyến cao tốc. Muốn hình thành năng lực quản lý dựa trên dữ liệu, các nguồn dữ liệu cần được chuẩn hóa, có khả năng kết nối và được khai thác theo mục đích rõ ràng, đúng thẩm quyền.

Hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện

Luật Đường bộ xác lập mục đích chuyên ngành

Luật Đường bộ quy định hệ thống quản lý giao thông thông minh được thiết lập để tích hợp, lưu trữ và phân tích dữ liệu phục vụ quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ; hỗ trợ vận tải, thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ giao thông thông minh.

Đối với đường cao tốc, trung tâm quản lý điều hành và các thiết bị dọc tuyến thực hiện chức năng thu thập, xử lý thông tin phục vụ vận hành, bảo vệ công trình và cung cấp thông tin cho người tham gia giao thông.

Đây là cơ sở pháp lý chuyên ngành quan trọng cho việc tổ chức thu thập và khai thác dữ liệu trên các tuyến cao tốc do VEC quản lý. Văn bản hợp nhất Luật Đường bộ số 49/VBHN-VPQH được ban hành ngày 17/3/2026.

Luật Dữ liệu: mở đường cho kết nối và khai thác dữ liệu

Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15 tạo khuôn khổ để dữ liệu được quản trị như một nguồn lực. Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2025 và quy định về xây dựng, phát triển, bảo vệ, quản trị, xử lý và sử dụng dữ liệu số.

Đối với hoạt động quản lý cao tốc, đây là nền tảng quan trọng để từng bước kết nối dữ liệu thu phí, giao thông thông minh, camera, kiểm soát tải trọng, dữ liệu bảo trì và bản đồ tài sản, thay vì duy trì các kho dữ liệu riêng biệt.

VEC khai thác dữ liệu giao thông phục vụ quản lý đường cao tốc

Khi nguồn gốc, chất lượng, quyền truy cập và trách nhiệm chia sẻ được xác định rõ, kết quả phân tích dữ liệu sẽ có độ tin cậy cao hơn, đồng thời có khả năng kiểm tra và giải trình.

Luật An ninh mạng bảo vệ tính liên tục của hệ thống

Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/7/2026. Đối với đường cao tốc, an ninh mạng liên quan trực tiếp đến hoạt động vận hành. Dữ liệu giao dịch phải bảo đảm tính chính xác; hình ảnh và nhật ký hệ thống phải có khả năng kiểm tra nguồn gốc; thông tin điều hành không được giả mạo; các hệ thống thu phí, camera và trung tâm điều hành phải duy trì khả năng hoạt động liên tục.

An ninh mạng vì vậy không phải là rào cản đối với khai thác dữ liệu mà là điều kiện để dữ liệu có thể được kết nối và sử dụng ở quy mô lớn một cách tin cậy.

Luật Trí tuệ nhân tạo tạo khuôn khổ cho phân tích thông minh

Luật Trí tuệ nhân tạo số 134/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/3/2026, tạo khuôn khổ cho hoạt động nghiên cứu, phát triển, cung cấp, triển khai và sử dụng hệ thống AI.

Trong quản lý đường cao tốc, AI có thể hỗ trợ nhận dạng và phân loại phương tiện, phát hiện sự cố, nhận biết ùn tắc, dự báo lưu lượng, phát hiện bất thường trong giao dịch thu phí hoặc dự báo nhu cầu bảo trì.

Tuy nhiên, mức độ kiểm soát phải tương xứng với tác động của hệ thống. Một công cụ thống kê phục vụ báo cáo nội bộ khác về bản chất với hệ thống đưa ra khuyến nghị đóng làn, điều tiết giao thông hoặc tạo kết quả liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đường.

Nguyên tắc quan trọng là AI phục vụ con người và không thay thế thẩm quyền, trách nhiệm của con người. Các cảnh báo hoặc khuyến nghị do AI tạo ra cần có khả năng kiểm tra và người có thẩm quyền phải có khả năng can thiệp khi kết quả có dấu hiệu bất thường.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân là ranh giới phải được tôn trọng

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2026. Không phải mọi dữ liệu liên quan tới phương tiện đều mặc nhiên là dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, biển số xe, hình ảnh, tài khoản giao thông, thời gian và chuỗi vị trí khi được liên kết có thể giúp xác định một người hoặc tái dựng hành trình cụ thể.

Do đó, việc khai thác các dữ liệu này phải gắn với mục đích cụ thể, phạm vi phù hợp và thời gian lưu trữ hợp lý. Đối với thống kê, nghiên cứu hoặc công bố rộng rãi, cần ưu tiên sử dụng dữ liệu tổng hợp hoặc dữ liệu đã được khử nhận dạng.

Khai thác dữ liệu phải gắn với trách nhiệm

Hành lang pháp lý hiện hành cho phép và khuyến khích khai thác dữ liệu phục vụ quản lý đường cao tốc, nhưng không đồng nghĩa với quyền sử dụng dữ liệu không giới hạn.

Đối với VEC, quá trình xây dựng hệ thống quản lý dựa trên dữ liệu cần tuân thủ một số nguyên tắc:

Thu thập đúng và đủ dữ liệu cần thiết cho quản lý, vận hành, bảo trì, thu phí và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Phân loại dữ liệu trước khi chia sẻ hoặc công bố; xác định rõ dữ liệu công khai, dữ liệu nội bộ, dữ liệu hạn chế và dữ liệu có khả năng nhận diện cá nhân.

Ưu tiên dữ liệu tổng hợp và khử nhận dạng khi phục vụ báo cáo, nghiên cứu, quy hoạch hoặc cung cấp thông tin cho cộng đồng.

Bảo đảm chất lượng, tính toàn vẹn và khả năng truy vết của dữ liệu, đặc biệt đối với giao dịch thu phí, hình ảnh sự cố và kết quả phân tích dùng làm căn cứ nghiệp vụ.

Quản lý chặt chẽ quyền truy cập dữ liệu giữa Tổng công ty, đơn vị vận hành, nhà thầu và các đối tác cung cấp giải pháp công nghệ.

Đánh giá rủi ro trước khi sử dụng điện toán đám mây, công cụ AI hoặc chia sẻ dữ liệu cho bên thứ ba.

Kiểm thử và đánh giá độ chính xác của các hệ thống AI, đồng thời duy trì quyền giám sát và can thiệp của con người.

Những hành vi sau đều có thể phát sinh rủi ro pháp lý, an ninh và an toàn thông tin:

Mua bán dữ liệu cá nhân trái pháp luật;

Công khai hình ảnh, biển số hoặc hành trình không có căn cứ;

Sử dụng dữ liệu thu phí cho mục đích ngoài phạm vi được phép;

Đưa dữ liệu gốc chứa thông tin nhận diện lên các công cụ AI công cộng khi chưa đánh giá điều kiện sử dụng.

Từ các hệ thống riêng lẻ đến nền tảng dữ liệu dùng chung của VEC

Để chuyển các quy định pháp luật thành giá trị thực tế, một bước quan trọng đối với VEC là từng bước hình thành danh mục dữ liệu thống nhất trên toàn bộ các tuyến cao tốc đang quản lý, khai thác.

Tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Các hệ thống thu phí, camera, ITS, kiểm soát tải trọng, cứu hộ, quản lý tài sản và bảo trì cần tiến tới sử dụng các chuẩn dữ liệu thống nhất về mã tuyến, lý trình, nút giao, làn xe, phương tiện, sự kiện giao thông và tài sản.

Khi đó, thay vì chỉ biết “điều gì đang xảy ra” trên từng tuyến, dữ liệu có thể giúp trả lời những câu hỏi ở mức cao hơn: lưu lượng đang có xu hướng tăng ở đâu; đoạn tuyến nào thường xuyên hình thành điểm nghẽn; loại sự cố nào xuất hiện nhiều nhất; tài sản nào có nguy cơ xuống cấp; thời điểm nào phù hợp nhất để bảo trì; tác động của việc mở thêm nút giao hoặc mở rộng mặt đường ra sao.

Các dự án AI có thể triển khai theo lộ trình, bắt đầu từ những bài toán tương đối rõ ràng và có khả năng kiểm chứng như thống kê lưu lượng, phân loại phương tiện, phát hiện vật cản, nhận diện ùn tắc hoặc hỗ trợ dự báo bảo trì. Sau khi dữ liệu và cơ chế kiểm soát đủ độ tin cậy mới mở rộng sang các bài toán có tác động trực tiếp đến hoạt động điều hành giao thông.

Việc công bố dữ liệu cũng cần chủ động nhưng có chọn lọc. Các thông tin tổng hợp về tình trạng giao thông, công trường, sự cố, đóng mở làn, thời tiết hoặc thời gian hành trình dự kiến có thể tạo giá trị trực tiếp cho người tham gia giao thông. Trong khi đó, dữ liệu gốc chứa biển số, hình ảnh nhận diện, tài khoản giao thông hoặc lịch sử hành trình cần được bảo vệ và chỉ cung cấp cho đúng đối tượng, đúng thẩm quyền và đúng mục đích.

Với 5 tuyến cao tốc đang quản lý, vận hành khai thác và quy mô mạng lưới ngày càng mở rộng, VEC đang sở hữu một nguồn dữ liệu giao thông có giá trị lớn, hình thành liên tục trong quá trình hoạt động.

Giá trị của nguồn dữ liệu đó không chỉ nằm ở việc lưu trữ hay phục vụ từng nghiệp vụ riêng lẻ. Khi được chuẩn hóa, kết nối và phân tích, dữ liệu có thể trở thành công cụ giúp VEC chuyển dần từ phương thức quản lý phản ứng theo sự việc sang quản lý chủ động, có khả năng dự báo và hỗ trợ ra quyết định.

Sự hoàn thiện của Luật Đường bộ, Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật An ninh mạng và Luật Trí tuệ nhân tạo đang tạo ra hành lang pháp lý quan trọng cho quá trình chuyển đổi này.

Khi mục đích khai thác được xác định rõ, dữ liệu được quản trị và bảo vệ phù hợp, còn các công nghệ phân tích và AI được triển khai có kiểm soát, dữ liệu giao thông có thể trở thành một trong những nguồn lực quan trọng giúp VEC nâng cao an toàn, minh bạch và hiệu quả vận hành, đồng thời phục vụ tốt hơn người tham gia giao thông.