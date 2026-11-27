Sơ đồ quy trình thực hiện thủ tục chuyển trường, tiếp nhận học sinh sau tái cấu trúc.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Quyết định số 3440/QĐ-BGDĐT về công bố thủ tục hành chính “Chuyển trường và tiếp nhận học sinh” được tái cấu trúc dựa trên dữ liệu thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Theo Quyết định này, thủ tục chuyển trường và tiếp nhận học sinh (mã thủ tục 2.002854) được thực hiện tại cơ sở giáo dục và đào tạo, áp dụng với công dân Việt Nam và người nước ngoài; không thu phí, lệ phí.

Hai thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu gồm: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện và học tập của học sinh theo quy định; Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với học sinh khuyết tật (nếu có).

Người dân không phải nộp lại các giấy tờ này mà có thể khai thác thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo hoặc đăng tải bản điện tử theo quy định.

Quy trình thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập, kê khai và nộp hồ sơ. Người nộp truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/), đăng nhập tài khoản VNeID định danh và chọn thủ tục hành chính, chọn cơ quan, đơn vị thực hiện.

Hệ thống hỗ trợ khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu dùng chung như kho dữ liệu của cá nhân, dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo để hỗ trợ kê khai thông tin, hạn chế việc nhập lại các thông tin đã có.

Sau khi điền các thông tin trên Biểu mẫu điện tử (eform), và cung cấp các thông tin cần thiết, người nộp gửi hồ sơ lên Hệ thống. Hồ sơ được chuyển đến Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ GD&ĐT để cơ sở giáo dục tiếp nhận và thực hiện các bước tiếp theo.

Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường chuyển đến đăng nhập vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ GD&ĐT để kiểm tra thành phần hồ sơ, thông tin đã kê khai và điều kiện tiếp nhận.

Đối với các thành phần hồ sơ đã được thay thế bằng dữ liệu, cán bộ xử lý hồ sơ kiểm tra trực tiếp thông tin khai thác được từ hệ thống chuyên ngành, hoặc các thông tin hiển thị từ các CSDL đã được kết nối; trường hợp thông tin dữ liệu để khai thác, cán bộ nhà trường cập nhật bản điện tử theo quy định pháp luật.

Căn cứ kết quả kiểm tra, hồ sơ được phân thành 3 trường hợp. Trường hợp một là yêu cầu bổ sung: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ về thành phần hoặc thông tin, Trường chuyển đến gửi yêu cầu bổ sung, nêu rõ nội dung cần hoàn thiện. Hệ thống gửi thông báo cho người nộp để thực hiện bổ sung hồ sơ.

Trường hợp hai là tiếp nhận hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trường chuyển đến thực hiện tiếp nhận hồ sơ và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tự động chuyển hồ sơ về phần mềm chuyên ngành Học bạ số.

Trường hợp ba là từ chối tiếp nhận: Trường hợp hồ sơ không đáp ứng điều kiện tiếp nhận, Trường chuyển đến thực hiện từ chối tiếp nhận, nêu rõ lý do. Thông tin từ chối được cập nhật vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC để thực hiện trả kết quả cho người nộp.

Bước 3: Bổ sung hồ sơ và nộp lại. Đối với hồ sơ có yêu cầu bổ sung, người nộp truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia, xem nội dung yêu cầu và hoàn thiện các thông tin, giấy tờ còn thiếu. Sau khi bổ sung, người nộp gửi lại hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hồ sơ bổ sung được chuyển qua hệ thống điều phối dữ liệu đến Hệ thống thông tin giải quyết TTHC để trường chuyển đến tiếp tục kiểm tra, tiếp nhận theo quy trình.

Bước 4: Xử lý tại trường chuyển đến. Trường chuyển đến kiểm tra, đối chiếu thông tin học sinh và các nội dung liên quan đến việc đề nghị chuyển trường trên phần mềm chuyên ngành Học bạ số. Sau khi kiểm tra hồ sơ đủ điều kiện, trường chuyển đến chuyển hồ sơ chuyển trường của học sinh đến trường chuyển đi thông qua phần mềm chuyên ngành Học bạ số để phối hợp xử lý.

Bước 5: Xử lý tại trường chuyển đi. Trường chuyển đi tiếp nhận hồ sơ chuyển trường của học sinh, kiểm tra thông tin học sinh và nội dung đề nghị chuyển trường. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, trường chuyển đi thực hiện xác nhận đồng ý cho học sinh chuyển trường hoặc xử lý khác theo quy định. Sau khi xác nhận đồng ý, hồ sơ được chuyển lại Trường chuyển đến để tiếp tục xử lý. Đồng thời, thông tin liên quan được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo.

Bước 6: Trả kết quả. Sau khi hoàn tất việc xử lý tại trường chuyển đến và nhận được kết quả xác nhận từ Trường chuyển đi, Trường chuyển đến thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC (trạng thái “Đã trả kết quả”). Đối với hồ sơ bị từ chối tiếp nhận tại bước 2, hệ thống cũng chuyển thông tin từ chối sang bước trả kết quả để thông báo cho người nộp, trong đó thể hiện rõ lý do từ chối.

Bước 7: Lưu trữ kết quả và đồng bộ dữ liệu. Phần mềm chuyên ngành Học bạ số đồng bộ kết quả, trạng thái về Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung và Cổng Dịch vụ công quốc gia. Công dân nhận kết quả điện tử hoặc thông báo không chấp nhận có nêu rõ lý do. Kết quả được lưu vào Kho dữ liệu điện tử của người nộp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC/Cổng Dịch vụ công quốc gia để lưu trữ, sử dụng, khai thác cho các thủ tục hành chính tiếp theo.