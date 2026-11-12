Khai thác dữ liệu dân cư, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng ngân sách

Quốc hội Khóa XVI

Ngày 12/11, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã thông tin về kết quả xây dựng, khai thác các cơ sở dữ liệu và những giải pháp thúc đẩy kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan.

Đẩy nhanh làm sạch dữ liệu, tăng cường kết nối và chia sẻ

Theo Bộ trưởng, Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 do Bộ Công an quản lý đã được đưa vào vận hành từ tháng 8/2025. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối với 17 bộ, ngành và 34 địa phương, phục vụ hiệu quả công tác tra cứu, xác thực thông tin.

“Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thời gian vừa qua đã phục vụ 2,77 tỷ lượt tra cứu, xác thực thông tin, theo đánh giá ước tính tiết kiệm gần 8.500 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước”, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trả lời các đại biểu Quốc hội tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn (ảnh QH).

Cùng với đó, về ứng dụng VNeID, hiện có hơn 86,4 triệu tài khoản định danh điện tử của công dân, với 85 tiện ích được cung cấp trên ứng dụng này. Từ ngày 29/5/2026, Bộ Công an tiếp nhận vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đến nay, Cổng đã kết nối với 16/16 bộ, ngành và 34/34 địa phương, tiếp nhận gần 35 triệu hồ sơ. Bộ Công an cũng đã ban hành Khung kiến trúc dữ liệu.

Đẩy nhanh làm sạch dữ liệu, tăng cường kết nối và chia sẻ

Thông tin về tiến độ xây dựng các cơ sở dữ liệu, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, hiện đã hoàn thành 9/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu theo Kế hoạch 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương và 80/104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo Nghị quyết 11 của Chính phủ.

Về thể chế, Bộ Công an đã chủ trì soạn thảo, trình Quốc hội thông qua Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và Luật An ninh mạng; đồng thời xây dựng, tiếp tục hoàn thiện các nghị định, quy định liên quan đến dữ liệu và an ninh dữ liệu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu Quốc hội tham dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn (ảnh QH).

Bên cạnh kết quả đạt được, Bộ trưởng cũng nhìn nhận còn những nhiệm vụ liên ngành phức tạp, cần sự phối hợp của nhiều cơ quan. Với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57, Bộ Công an đang tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành, địa phương xử lý dứt điểm việc làm sạch dữ liệu; đồng thời thành lập các tổ công tác để phối hợp, hỗ trợ thực hiện.

Mục tiêu đặt ra là bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, đồng thời đánh giá đầy đủ yêu cầu về an ninh, an toàn đối với các hệ thống kết nối về Trung tâm dữ liệu quốc gia. Dự kiến đến quý II/2027, toàn bộ hệ thống dữ liệu sẽ được hoàn thiện để đưa vào thực hiện.

Người dân không phải kê khai lại thông tin đã có

Nhấn mạnh nguyên tắc khai thác, sử dụng dữ liệu, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, việc quản lý phải bảo đảm chính xác, toàn vẹn, bảo mật, an toàn và minh bạch. Trong đó, nguyên tắc quan trọng là “khai một lần, dùng nhiều lần; đã có dữ liệu thì không được yêu cầu cung cấp thêm”.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trả lời các đại biểu Quốc hội tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn (ảnh QH).

Theo Bộ trưởng, những nguyên tắc này đã được thể hiện trong Luật Dữ liệu và các nghị định hướng dẫn. Bộ Công an đang hoàn thiện, thực hiện cơ chế để các cơ quan chấm dứt việc yêu cầu người dân kê khai, nộp lại những thông tin đã có.

Về trách nhiệm triển khai, Bộ trưởng khẳng định Bộ Công an sẽ tập trung đôn đốc, thúc đẩy tiến độ và hiệu quả thực chất, không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành.

“Với vai trò của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57, trách nhiệm của chúng tôi là đôn đốc và chuyển từ quản trị tiến độ sang quản trị kết quả, gắn với sản phẩm và hiệu quả thực tế. Trong quá trình phát triển phải đi đôi với bảo đảm an ninh, an toàn”, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.