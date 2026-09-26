Khai thác du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên

Ngày càng có nhiều sản phẩm du lịch chất lượng cao, chuyên nghiệp. Mỗi sản phẩm là một câu chuyện về thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và con người vùng đất Đồng Nai. Bên cạnh đó, du lịch Đồng Nai hướng đến phát triển các sản phẩm gắn với hoạt động bảo vệ môi trường, du lịch có trách nhiệm, hướng tới những giá trị bền vững.

Học sinh tìm hiểu đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Hoàng Lộc

Phát triển sản phẩm du lịch sinh thái bền vững

Một trong những tiềm năng lớn của du lịch Đồng Nai là phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái rừng. Đồng Nai hiện có 3 đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí (đề án DLST) được Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND thành phố Đồng Nai thông qua, gồm các đơn vị: Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú (xã Định Quán), Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai và Vườn quốc gia Cát Tiên (xã Nam Cát Tiên).

Đây là những đề án DLST tạo nền tảng để Đồng Nai xây dựng, phát triển hệ sinh thái du lịch rừng bền vững, khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, di tích lịch sử trên cơ sở huy động mọi nguồn lực trong xã hội để bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên và phát triển du lịch bền vững.

Bên cạnh những dự án được quy hoạch theo đề án DLST, các điểm đến du lịch còn liên kết với các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu về du lịch khám phá, mạo hiểm để xây dựng, khai thác các sản phẩm du lịch “độc bản”, tăng lợi thế cạnh tranh và định vị thương hiệu cho du lịch Đồng Nai.

Điển hình, Vườn quốc gia Cát Tiên và Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai đã kết hợp với doanh nghiệp hàng đầu thế giới về khám phá, mạo hiểm để xây dựng các sản phẩm du lịch. Tại Vườn quốc gia Cát Tiên, một số sản phẩm du lịch mới đã hình thành và được đánh giá cao như: khám phá hệ sinh thái rừng và văn hóa bản địa (Cat Tien Wild Safari); trekking xuyên rừng, chinh phục Bàu Sấu, tìm hiểu hệ động thực vật quý hiếm (Cat Tien Wild Expedition); đồng hành cùng kiểm lâm, trải nghiệm hoạt động tuần tra, bảo vệ rừng (Patrol with Rangers).

Các sản phẩm du lịch mới là nền tảng quan trọng để kết nối du lịch sinh thái với du lịch cộng đồng, qua đó tạo thêm việc làm và nguồn thu cho người dân địa phương.

Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mạnh nêu rõ: Phải nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch. Tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành và địa phương trong quản lý và hỗ trợ phát triển du lịch, đặc biệt là tạo thuận lợi nhất trong cải cách thủ tục hành chính, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án phát triển du lịch.

Rà soát, tham mưu các giải pháp phát triển du lịch

Ngành du lịch Đồng Nai đang tập trung các giải pháp để đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mạnh theo Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, quy hoạch và đất đai đối với những khu vực có tiềm năng phát triển du lịch.

Chia sẻ về kế hoạch phát triển du lịch thời gian tới, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thị Ngọc Loan cho biết: Sở sẽ tiếp tục tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương rà soát, đề xuất danh mục dự án du lịch ưu tiên kêu gọi đầu tư trên cơ sở phù hợp quy hoạch và khả năng triển khai.

Tập trung nghiên cứu các dự án khu vực hồ Trị An, ven sông Đồng Nai, khu vực phụ cận Sân bay Long Thành, Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai; các sản phẩm, dự án du lịch tại khu vực Núi Bà Rá - Thác Mơ… Ưu tiên các dự án quy mô lớn, chất lượng cao, có khả năng tạo sản phẩm và động lực phát triển mới. Trong đó tập trung nghiên cứu thu hút các dự án như: khu nghỉ dưỡng, khách sạn 4 - 5 sao, trung tâm

hội nghị…

Về hạ tầng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kết nối các khu, điểm du lịch trọng điểm. Ưu tiên các tuyến, trục kết nối với Sân bay Long Thành, khu vực Biên Hòa, hồ Trị An, các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; đồng thời quan tâm đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển du lịch đường thủy và các công trình hạ tầng thiết yếu tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố.